Economía Creativa 2026: cómo aplicar por un apoyo de hasta 146 mil pesos para proyectos culturales

El programa está dirigido a colectivos, organizaciones de la sociedad civil y microempresas culturales en todo el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México anunció la apertura de la convocatoria Economía Creativa 2026, destinada a fortalecer proyectos culturales a través de apoyos económicos y capacitación.

La iniciativa contempla la entrega de 30 estímulos de hasta 145 mil pesos para propuestas que busquen consolidar o mejorar su sostenibilidad y modelo de trabajo.

PUBLICIDAD

El programa está dirigido a colectivos, organizaciones de la sociedad civil y microempresas culturales en todo el país.

También pueden participar grupos no constituidos legalmente, siempre que estén integrados por al menos cinco personas mayores de edad.

PUBLICIDAD

Las disciplinas elegibles incluyen artes visuales, escénicas, música, medios audiovisuales, diseño, arte digital y desarrollo de videojuegos, entre otras.

La convocatoria, gestionada por la Dirección General de Vinculación Cultural (DGVC), busca consolidar una política pública de economía creativa con sentido social.

PUBLICIDAD

Según la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, esta estrategia reconoce a las y los creadores como agentes estratégicos del desarrollo nacional y promueve la profesionalización y sostenibilidad de sus proyectos.

Montos y modalidades de apoyo

Las iniciativas seleccionadas participarán en un laboratorio de fortalecimiento de capacidades, donde desarrollarán herramientas para robustecer su modelo de negocio, operación administrativa y fiscal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La convocatoria contempla dos vertientes:

PUBLICIDAD

Vertiente A: “Excelencia en procesos de economía creativa”, para proyectos con al menos cuatro años de trayectoria. Se otorgarán 10 estímulos de $100,000.

Vertiente B: “Iniciativas culturales para el fortalecimiento de capacidades”, para proyectos con al menos dos años de trayectoria. Se entregarán 20 apoyos de $145,000.

PUBLICIDAD

Las iniciativas seleccionadas participarán en un laboratorio de fortalecimiento de capacidades, donde desarrollarán herramientas para robustecer su modelo de negocio, operación administrativa y fiscal, así como estrategias de promoción digital.

Requisitos para postular

La selección se basará en la originalidad, viabilidad y relevancia de la propuesta, así como en el potencial de impacto en la comunidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para participar en Economía Creativa 2026, los interesados deben cumplir los siguientes puntos:

PUBLICIDAD

Ser colectivo, organización de la sociedad civil, microempresa cultural o grupo no constituido integrado por al menos cinco mayores de edad.

Presentar un proyecto cultural activo con enfoque en procesos de economía creativa.

Contar con al menos dos años de operaciones para la vertiente B o cuatro años para la vertiente A.

Entregar una descripción detallada de la iniciativa y su presupuesto estimado.

Adjuntar identificación oficial vigente de las personas integrantes.

Proporcionar comprobante de domicilio, CURP y RFC de los miembros.I

ncluir cualquier documento adicional solicitado en la plataforma digital.

Trámite para solicitar el apoyo

El proceso de postulación se realiza completamente en línea a través de la plataforma economiacreativa.cultura.gob.mx, e incluye estos pasos:

PUBLICIDAD

Completar la solicitud digital con datos del colectivo o grupo y del proyecto.

Cargar todos los documentos requeridos en formato digital.

Enviar la solicitud y esperar confirmación de recepción.

Consultar el estatus y resultados en la misma plataforma.

Fechas y criterios de selección

Apertura de la convocatoria: 27 de abril de 2026.

Cierre de registro: 18 de mayo de 2026 a las 18 h (hora de la Ciudad de México).

PUBLICIDAD

Publicación de resultados: 28 de mayo de 2026.

La selección se basará en la originalidad, viabilidad y relevancia de la propuesta, así como en el potencial de impacto en la comunidad.

Un comité de especialistas evaluará cada proyecto de acuerdo con estos parámetros.

Capacitación y asistencia

Las propuestas seleccionadas accederán a un laboratorio especializado donde recibirán formación para mejorar su sostenibilidad y organización, además de asesoría en áreas fiscales y de comercialización digital.

Para consultas y dudas sobre la convocatoria, está disponible el correo electrónico economiacreativa.dgvc@cultura.gob.mx

El programa Economía Creativa 2026 busca impulsar la cultura como motor de transformación económica y bienestar social en México.