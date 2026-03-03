Ernestina Godoy designó a 11 nuevos fiscales federales en el país

La designaciones fueron confirmadas este lunes 2 de marzo de 2026. Crédito: FGR

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, designó este lunes 2 de marzo a 11 nuevos titulares en diversas Fiscalías Federales a lo largo de la república.

Según reportes oficiales, esta decisión respondería a la estrategia de fortalecer la presencia institucional y la coordinación en las entidades federativas, en sintonía con la política del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Los estados en los que se realizaron los nuevos nombramientos son: Baja California, Campeche, Ciudad de México, Durango, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Godoy Ramos, encabezó la reunión de designación, en la cual reconoció la trayectoria de las y los nuevos fiscales federales, quienes, en palabras de las autoridades, asumen la responsabilidad de conducir la procuración de justicia federal en sus respectivas jurisdicciones, bajo la estructura de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

Nuevos nombramientos en las Fiscalías Federales

Parte de las y los nuevos fiscales presentes en la reunión. Crédito: FGR

Según reportes de las autoridades, el proceso de selección priorizó la formación y la experiencia de las personas servidoras públicas, seis de las cuales son mujeres.

A continuación, se enlistan las y los fiscales designados junto con su trayectoria institucional, la cual fue compartida por la FGR:

Teófila González Lozada (Baja California): Se desempeñaba como subdelegada de Procedimientos Penales y titular de la Unidad de Investigación y Litigación (UIL) en Ensenada, Baja California. Margarita Galván Rodríguez (Campeche): Fungía desde 2021 como Fiscal en Jefe del equipo de Investigación y Litigación I en la Fiscalía Federal en Guanajuato, subsede León. Laura Gabriela Chang Marroquín (Ciudad de México): Era titular desde 2022 de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos en la FECOR. Rosalía Juárez Ramírez (Durango): Según autoridades, cuenta con más de 20 años de trayectoria como Ministerio Público. Ana Cristina Maturano Ramos (Hidalgo): Ha ejercido como ministerio público y asesora jurídica. Enrique Landeros Curiel (Jalisco): Se desempeñaba como Fiscal en Jefe del Equipo de Investigación y Litigación en Zapopan. Mario Esquivel Ayala (Nayarit): Fungía como agente del Ministerio Público en la Fiscalía Federal del estado de Nayarit. José Guadalupe González Guajardo (Nuevo León): Era titular de la mesa primera investigadora de la Unidad del Sistema Procesal Penal Inquisitivo Mixto en la Fiscalía Federal en Reynosa. Damaris Baglietto Hernández (Oaxaca): Según la FGR, desde marzo de 2023, se desempeñaba como titular de la Unidad de Investigación y Litigación en la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, además de haber sido subdelegada en diferentes entidades. Gabriel Campos Piña (San Luis Potosí): Se desempeñaba previamente como Fiscal Federal en Nayarit. Manuel Eduardo León Torres (Tamaulipas): Cuenta con experiencia como agente del Ministerio Público y Fiscal en Jefe.

Experiencia y perfiles institucionales

Presentes en la reunión de designación. Crédito: FGR

Las trayectorias de las personas designadas reflejan perfiles con sólida experiencia en litigación, investigación y funciones directivas dentro de la FGR.

Destacan carreras que han abarcado desde labores de agente del Ministerio Público hasta la conducción de equipos de litigación y la coordinación de unidades especializadas.

En la designación destacó la representación femenina, pues seis de los once nuevos titulares son mujeres con experiencia probada en distintas áreas de la procuración de justicia federal.

Coordinación y respaldo institucional

Según los reportes del acto de designación, Ernestina Godoy Ramos reiteró el respaldo institucional para el desempeño de las y los fiscales federales.

Además, insistió en la importancia de fortalecer la coordinación entre autoridades de seguridad y procuración de justicia en los estados para enfrentar con profesionalismo y compromiso los desafíos en materia de delitos federales.

Por último, las autoridades señalaron que estas designaciones se enmarcan en el objetivo de la FGR de robustecer la operación y capacidad de respuesta de las Fiscalías Federales en todo el país.