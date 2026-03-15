Jornada violenta en Sinaloa: un ataque con explosivo y balacera dejan dos muertos y tres lesionados en Culiacán

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Dos hechos violentos registrados en menos de 24 horas en el municipio de Culiacán, Sinaloa, dejaron como saldo dos personas muertas y tres lesionadas.

En medio de la violencia causada por la guerra que mantienen las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa, los enfrentamientos y ataques no paran en la entidad.

Alrededor de las 18:00 horas del viernes, un enfrentamiento y posterior ataque con explosivo dejó daños en dos vehículos que se encontraban en un camino de terracería del poblado de Arroyo Grande, en la sindicatura de Sanalona.

De acuerdo con Ríodoce, este primer ataque se habría llevado a cabo con el uso de un dron para lanzar los explosivos, lo que dejó como saldo un hombre muerto y otro lesionado.

Un hombre lesionado fue captado en video tras la explosión

Foto: Redes Sociales

En el sitio se encontraban una camioneta Ford Lobo y una Ford Scape tipo SUV, las cuales quedaron calcinadas en el lugar. Asimismo, la segunda presentó impactos de arma de fuego en puertas y rines.

Medios locales refirieron que una de las víctimas fue identificada como Tomás “N”, de 37 años de edad, quien habría intentado escapar del sitio pero fue finalmente alcanzado por las balas. Su cuerpo permaneció en el asiento del piloto mientras la unidad se calcinaba; solo quedaron algunas partes del vehículo.

En tanto, la persona lesionada fue identificada como Martín “N”, de 54 años de edad, de acuerdo con Luz Noticias.

Un video compartido en redes sociales mostró el momento de la explosión cuando un grupo de personas que circulaba a bordo de un vehículo captó la fumarola en el aire.

El material también registró a un hombre herido que caminaba por la orilla de la carretera, quien les solicitó ayuda. Se presume que sería el hombre que resultó lesionado tras la explosión.

Foto: Captura de pantalla / Redes Sociales

Familiares denunciaron que los policías no acudieron al sitio tras reportar el incendio de los vehículos, sino que fue hasta la mañana de este sábado cuando acudieron.

Ataque armado deja un hombre muerto y dos mujeres lesionadas

El segundo hecho se registró la tarde de este sábado en un domicilio de la colonia CNOP, ubicada en la zona conocida como Los Huizaches de Culiacán.

Reportes indican que tres personas fueron atacadas a tiros al interior del inmueble, localizado en la calle Mina del Realito, donde elementos de seguridad y emergencia hallaron a un hombre muerto y dos mujeres lesionadas.

CULIACÁN, SINALOA, 28ENERO2026.- Los diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, fueron atacados a balazos mientras se desplazaban en pleno centro de Culiacán. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

Su arribo se llevó a cabo luego de que vecinos escucharon las detonaciones de arma de fuego en el sitio, por lo que alertaron a las autoridades.

El medio Los Noticieristas refirió que este mismo domicilio ya había sido atacado a balazos hace un par de meses por un grupo armado. En aquella ocasión no se reportaron personas heridas.

Las agresiones se registran en medio de la disputa del Cártel de Sinaloa, la cual comenzó en septiembre de 2024 tras el secuestro y entrega a los Estados Unidos de su líder, Ismael “El Mayo” Zambada.