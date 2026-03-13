México

Renuncia el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Óscar Rentería Schazarino

El general de brigada notificó al gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya

(FOTO: RRSS)
(FOTO: RRSS)

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, Óscar Rentería Schazarino, renunció a su cargo. Lo anterior fue informado por diversos medios locales el 12 de marzo.

Los reportes indican que Rentería Schazarino presentó su renuncia al gobernador, Rubén Rocha Moya. Hasta el momento no han sido revelados los motivos por los que deja el cargo.

En diciembre de 2024 el general de brigada fue designado como secretario de Seguridad de Sinaloa, con lo que sumarían alrededor de 15 meses el periodo en el que estuvo al frente de la institución.

(FOTO: X:@sspsinaloa1)
(FOTO: X:@sspsinaloa1)

Información compartida por el portal Línea Directa indica que el el sucesor de Schazarino será presentado de manera oficial el lunes 16 de marzo.

Apoyado por el Gabinete de Seguridad

Rocha Moya y el actual titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, encabezaron la ceremonia en la que fue dado a conocer el nombramiento de Óscar Rentería Schazarino, la cual fue realizada en las instalaciones de la Novena Zona Militar.

Rentería Schazarino asumió el cargo meses después de que iniciaron acciones violentas por la pugna entre las facciones del Cártel de Sinaloa Los Chapitos y Los Mayos, pues en julio de 2024 fue detenido en Estados Unidos Ismael El Mayo Zambada.

Foto: Gobierno de Sinaloa
Foto: Gobierno de Sinaloa

En dicha ocasión, el gobernador de Sinaloa comentó: “Está bien formado, conoce el territorio. Ha venido a Sinaloa y es raro que el militar de grado no haya estado aquí”.

“El General de Brigada Óscar Rentería Schazarino estará al frente de la SSP de Sinaloa con todo el respaldo del Gabinete de Seguridad“, destacó García Harfuch.

Rentería Schazarino llegó a la SSP Sinaloa tras la salida de Gerardo Mérida Sánchez, quien asumió el cargo a inicios de septiembre de 2023.

Para julio de 2025 el funcionario aseguraba que algunas actividades habían retomado su actividad normal en la capital del estado.

“Personalmente he constatado que poco a poco se va reactivando la vida nocturna en Culiacán”.

Antes de estar al frente de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa, el hombre se desempeñaba como comandante de la 43 Zona Militar, con sede en Apatzingán, Michoacán, y previamente también fungió como comandante de la Primera Zona Militar, con sede en la Ciudad de México.

Tomó un Curso de Mando y Estado Mayor de Guerra, cuenta con una Licenciatura en Administración Militar, así como una Maestría en Seguridad Nacional en el Colegio de Defensa, es originario de Villahermosa, Tabasco, y tiene una trayectoria de 38 años en el Ejército.

