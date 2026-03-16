“Respaldo absoluto”: Morena, PT y Verde se alinean con Sheinbaum para impulsar el Plan B electoral

Morena, PT y PVEM anuncian respaldo total al Plan B de Claudia Sheinbaum para fortalecer la democracia y reducir privilegios políticos.

En medio de tensiones recientes dentro de la coalición gobernante, dirigentes y legisladores de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anunciaron este 15 de marzo su respaldo total al Plan B de la reforma electoral impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Durante una conferencia conjunta, líderes partidistas y coordinadores parlamentarios de la alianza Sigamos Haciendo Historia afirmaron que la iniciativa busca reducir privilegios políticos, fortalecer la participación ciudadana y generar ahorros en el gasto público, en un contexto político marcado por desacuerdos previos en torno a la reforma constitucional electoral.

Morena, PT y Verde anuncian respaldo al Plan B de la reforma electoral

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, aseguró que los tres partidos respaldan la propuesta presidencial porque representa una oportunidad para avanzar hacia una democracia más austera y cercana a la ciudadanía.

Luisa María Alcalde asegura que el Plan B busca una democracia más austera y cercana a la ciudadanía.

Durante su intervención, señaló que el sistema político mexicano fue diseñado durante años para sostener estructuras costosas y privilegios que, dijo, hoy están siendo cuestionados.

“Hoy vivimos un momento histórico para la democracia de nuestro país. Durante demasiado tiempo el sistema electoral fue diseñado para proteger privilegios y mantener distancia entre el pueblo y el poder”, afirmó.

La dirigente sostuvo que el proyecto pretende reducir burocracia en los gobiernos locales y destinar más recursos directamente a los municipios y estados, además de ampliar los mecanismos de participación ciudadana.

Partido Verde respalda reforma para eliminar privilegios políticos

La dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón, aseguró que su partido acompañará la iniciativa presidencial porque busca construir instituciones más eficientes y menos costosas.

“Respaldamos el Plan B porque representa un paso importante para fortalecer nuestra democracia y consolidar un Estado más eficiente y menos oneroso”, expresó.

Karen Castrejón afirmó que su partido acompaña la iniciativa porque fortalece la democracia y limita privilegios políticos.

Por su parte, el coordinador del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco Coello, explicó que la propuesta también contempla establecer límites al gasto legislativo en los 32 estados, así como modificar la integración de los cabildos municipales.

Según el legislador, estas medidas permitirían reorientar recursos públicos hacia infraestructura, programas sociales y desarrollo regional.

PT reafirma apoyo a Sheinbaum y defiende avances democráticos

El dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, afirmó que su partido respalda plenamente a la presidenta y considera que el Plan B no afecta los avances democráticos logrados en las últimas décadas.

“El Partido del Trabajo manifiesta su total respaldo al Plan B de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, declaró.

Alberto Anaya reafirmó el respaldo total del Partido del Trabajo al Plan B impulsado por Claudia Sheinbaum. (Foto: Tomada de X/@AlbertoAnayaGt)

El dirigente sostuvo que la iniciativa mantiene intactos los principios de pluralidad y competencia electoral establecidos en reformas anteriores, al tiempo que busca mejorar el funcionamiento institucional del sistema político.

Legisladores de la coalición aseguran que habrá unidad para aprobar la reforma

Desde el Congreso, figuras importantes de la coalición oficialista señalaron que trabajarán para procesar la iniciativa una vez que llegue a las cámaras.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, calificó el acuerdo como un paso relevante para mantener la unidad política dentro del bloque gobernante.

Ricardo Monreal calificó el acuerdo como un paso clave para mantener la unidad dentro de la coalición.

“Haber alcanzado un acuerdo en torno al Plan B demuestra que el diálogo sí da resultados y que la convocatoria de la presidenta encontró voluntad en nuestra coalición”, señaló.

En la misma línea, el diputado encargado de dirigir la propuesta de la reforma, Ignacio Mier, afirmó que la propuesta busca fortalecer la democracia sin afectar la certeza electoral, al tiempo que combate excesos presupuestales.

¿En qué consiste el Plan B de la reforma electoral?

La iniciativa presentada por el gobierno federal surge después de que la primera propuesta de reforma constitucional no alcanzara la mayoría calificada en el Congreso.

El nuevo planteamiento se enfoca en cambios a nivel local y en leyes secundarias.

Entre los principales objetivos del Plan B destacan:

Reducir privilegios y gastos en congresos locales .

Establecer topes en sueldos y prestaciones de legisladores estatales.

Disminuir el número de integrantes en cabildos municipales .

Fortalecer los mecanismos de consulta popular .

Ajustar el procedimiento de revocación de mandato .

Generar un ahorro estimado de alrededor de 4 mil millones de pesos.

El Plan B de la reforma electoral busca reducir privilegios y gastos en congresos locales. (Presidencia)

De acuerdo con el gobierno federal, los recursos que se liberen podrían destinarse a obras públicas, programas sociales y proyectos de desarrollo local.

Tensiones recientes dentro de la alianza

El anuncio ocurre después de que la coalición oficialista enfrentara desacuerdos legislativos tras el rechazo a la reforma constitucional electoral, lo que generó fricciones entre Morena y sus aliados.

A pesar de esas diferencias, los dirigentes partidistas aseguraron que el respaldo al Plan B refleja la continuidad del proyecto político de la llamada Cuarta Transformación y la intención de mantener la alianza rumbo a los próximos procesos electorales.

Con el respaldo público de Morena, PT y PVEM, la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum se perfila ahora como la nueva apuesta del gobierno para modificar aspectos del sistema electoral mediante legislación secundaria, cuyo análisis legislativo se espera en las próximas semanas.