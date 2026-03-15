PT propone reforma para combatir contaminación por luz, ruido y olores en la CDMX

Presentan iniciativa para fortalecer la cultura cívica y ambiental ante conflictos vecinales en la CDMX. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Ante los conflictos vecinales que se registran en distintas colonias de la capital del país por problemas como ruido excesivo, iluminación intensa y otras formas de contaminación, la diputada Miriam Saldaña Cháirez presentó una iniciativa para reformar la Ley de Cultura Cívica con el fin de fortalecer la convivencia y la protección del entorno urbano.

Durante una sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, la legisladora, quien funge como vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), expuso que en numerosas colonias de la Ciudad de México se generan disputas entre vecinos a causa de distintas formas de contaminación que afectan la calidad de vida de las personas.

Para atender esta problemática, Saldaña Cháirez planteó reformar la Fracción XVIII del Artículo 15 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. El objetivo de la propuesta es contribuir a reducir la contaminación en sus diversas manifestaciones, fortalecer las herramientas legales que permitan prevenir conflictos entre vecinos y fomentar una mayor responsabilidad ambiental entre la población.

Desde la tribuna del Congreso capitalino, la legisladora subrayó la necesidad de consolidar un marco jurídico coherente con las normas de convivencia y con las políticas de protección ambiental, de modo que se responda a los retos que plantea la vida urbana actual.

La diputada Miriam Saldaña propone iniciativa de reforma para contrarrestar distintas formas de contaminación. Foto: (Congreso CDMX)

Explicó que, además del ruido excesivo, existen otras formas de contaminación que impactan directamente el bienestar de quienes habitan zonas residenciales. Entre ellas mencionó las luces intensas que invaden viviendas colindantes durante la noche, vibraciones producidas por maquinaria o establecimientos industriales, así como olores y vapores derivados de actividades comerciales o procesos productivos.

“En la vida cotidiana de muchas colonias de nuestra ciudad se presentan conflictos derivados de otras formas de contaminación que también impactan la calidad de vida de la población”, señaló la diputada, al destacar que estos factores pueden deteriorar el ambiente en áreas habitacionales y generar tensiones entre vecinos.

La legisladora recordó que el Artículo 15 de la Ley de Cultura Cívica establece diversos deberes ciudadanos, entre ellos contribuir a generar un ambiente libre de contaminación auditiva, con el propósito de no alterar la tranquilidad de las personas ni poner en riesgo su salud.

No obstante, indicó que la reforma propuesta busca ampliar el alcance de esta obligación para incluir otras formas de contaminación que también afectan el entorno urbano. Para ello, la iniciativa retoma lo establecido en el Artículo 9 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra de la Ciudad de México, el cual contempla diversos tipos de contaminación ambiental.

En este sentido, la modificación planteada incorporaría dentro de los deberes ciudadanos la prevención de contaminación visual, así como la generada por ruido, vibraciones, energía térmica, luz excesiva, olores, vapores u otras actividades que puedan ocasionar daños a la salud de las personas o al medio ambiente.

Buscan ampliar sanciones por contaminación auditiva, lumínica y olores en la Ciudad de México. Foto: (iStock)

De acuerdo con Saldaña Cháirez, la actualización de la normativa permitirá contar con un marco legal más acorde con las realidades de la vida urbana, además de promover una convivencia más respetuosa entre los habitantes de la capital.

“Se presenta esta iniciativa a efecto de actualizar nuestro marco normativo para que responda a los desafíos actuales de la vida urbana y contribuya a la construcción de una ciudad más saludable, sostenible y respetuosa de los derechos de todas las personas”, puntualizó.

Al concluir la exposición de la propuesta, la Mesa Directiva del Congreso informó que la iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia Cívica y Defensoría Pública del Congreso de la Ciudad de México, instancia encargada de analizarla y elaborar el dictamen correspondiente.

Con esta iniciativa, la legisladora busca fortalecer la cultura cívica y ambiental en la capital, al promover una convivencia más armónica entre la población y un mayor cuidado del entorno urbano.