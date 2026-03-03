México

“El PREP se queda”: Ignacio Mier descarta su eliminación en la reforma electoral

La bancada en el Senado anticipa apoyo a la iniciativa presidencial, mientras el INE pide certeza sobre los mecanismos de información electoral

Ignacio Mier asegura que el PREP se mantendrá vigente, mientras los cómputos distritales iniciarán de manera paralela la misma noche de la elección.

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, aseguró que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) continuará vigente dentro de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“El PREP se queda”, declaró de manera enfática al ser cuestionado sobre las versiones que apuntaban a su posible desaparición.

Explicó que la iniciativa contempla iniciar los cómputos distritales el mismo día de la elección, pero aclaró que esto no sustituye el mecanismo de resultados preliminares que actualmente opera el Instituto Nacional Electoral (INE).

Cómputos distritales iniciarían la misma noche de la elección

De acuerdo con Mier, el ajuste central consiste en que el cómputo oficial comience en cuanto los paquetes electorales lleguen a los consejos distritales, sin esperar hasta el miércoles posterior —o hasta ocho días en el caso de gubernaturas— como establece el modelo actual.

Los cómputos distritales iniciarán la misma noche de la elección, avanzando de manera paralela al PREP para agilizar la entrega de resultados oficiales.

El PREP, precisó, seguirá difundiendo imágenes de actas capturadas en tiempo real durante las horas posteriores al cierre de casillas, mientras que el cómputo distrital avanzará de manera paralela y podría concluir en aproximadamente 72 horas.

“El PREP seguirá siendo un instrumento que le da certeza y confianza a los mexicanos”, reiteró.

Reforma electoral de Sheinbaum abre debate técnico

La propuesta presidencial no solo contempla ajustes operativos, sino también recortes presupuestales y una reorganización institucional.

Entre los puntos que generaron mayor discusión pública se encuentra el futuro del PREP, sistema que desde hace décadas permite conocer tendencias electorales la misma noche de la jornada.

Claudia Sheinbaum impulsa la reforma electoral que mantiene el PREP y propone el inicio inmediato de los cómputos distritales. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Actualmente, el modelo electoral combina tres herramientas complementarias: el PREP, el conteo rápido y los cómputos distritales.

La posibilidad de que el cómputo oficial arranque el mismo día abrió interrogantes sobre si el esquema preliminar sería modificado o sustituido.

INE advierte que debe garantizarse información el día de la jornada

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, señaló que, en caso de que el PREP sufriera cambios, tendría que establecerse un mecanismo alterno para asegurar información oportuna a la ciudadanía.

Guadalupe Taddei advierte que cualquier cambio al PREP debe garantizar información confiable a la ciudadanía el mismo día de la jornada electoral. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

“No puede suceder que México no tenga información el mismo día de la jornada electoral”, expresó al subrayar que los resultados preliminares contribuyen a la gobernabilidad y reducen la incertidumbre postelectoral.

El instituto prevé instalar mesas técnicas con el Congreso una vez que se conozca la redacción definitiva de la iniciativa.

Morena ofrece respaldo a la iniciativa presidencial

En paralelo, Mier adelantó que la bancada de Morena respaldará la reforma, aunque matizó que el grupo parlamentario abrirá un debate interno antes de fijar postura definitiva.

Señaló que existe expectativa por conocer el contenido completo del proyecto, el cual podría discutirse durante varias semanas en comisiones.

La bancada de Morena respaldará la reforma electoral, aunque primero se llevará a cabo un debate interno sobre los detalles del proyecto.

El senador también recordó antecedentes de reformas electorales, como la conocida “Ley de Reyes Heroles” impulsada durante el gobierno de José López Portillo, así como las modificaciones constitucionales de los años noventa que establecieron límites a la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.

Principales propuestas de la reforma electoral

  • Inicio inmediato de los cómputos distritales la noche de la elección.
  • Permanencia del PREP como mecanismo de resultados preliminares.
  • Reducción aproximada del 25% en costos del sistema electoral.
  • Reorganización estructural del INE con órganos temporales para elecciones y consultas.
  • Simplificación de procesos para evitar duplicidades entre instrumentos de conteo.
  • Revisión del modelo de representación proporcional en el Congreso.

La discusión legislativa definirá el alcance final de estos cambios. Por ahora, Morena sostiene que el PREP permanecerá como pieza clave del sistema electoral mexicano, mientras autoridades y oposición esperan conocer la “letra chica” de la propuesta para fijar una postura técnica y política definitiva.

