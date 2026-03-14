Van por “eliminar privilegios”: PT y PVEM confirman respaldo al Plan B de Sheinbaum tras reunión en Segob

Ignacio Mier afirmó que el Plan B ya avanza con el respaldo de la alianza, PT y PVEM. (Foto: @NachoMierV)

Al parecer, el Plan B de la reforma electoral va, con todo y el respaldo de los partidos aliados de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). La tarde de este sábado 14 de marzo, algunos políticos estuvieron activos en redes sociales y, tras la reunión con la secretaria de Gobernación,Rosa Icela Rodríguez, afirmaron que apoyarán la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El coordinador de los senadores morenistas, Ignacio Mier Velazco, posteó una fotografía donde se puede ver a legisladores del Congreso de la Unión y a la secretaria, donde el tema principal fue llegar a acuerdos con los aliados de la Cuarta Transformación:

“Avanzamos en la construcción del Plan B. Nuestro absoluto respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum”.

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