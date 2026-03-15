“Unidad nacional no es un eslogan”: Ricardo Monreal ve “actitud positiva” del PT y el PVEM para avanzar en el Plan B

Ricardo Monreal ve la posibilidad de construir consensos con el PT y el PVEM, en cuanto al Plan B de la reforma electoral.(Crédito: @RicardoMonrealA)

Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, afirmó que percibe una actitud positiva por parte del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para alcanzar acuerdos en torno al denominado Plan B de la reforma electoral.

El legislador subrayó la importancia de la unidad nacional y señaló que el proceso de negociación sigue abierto, con la expectativa de lograr consensos que permitan mantener la cohesión de la coalición gubernamental.

Morena, PT y PVEM, negocian en Segob

Monreal Ávila explicó que las negociaciones para el Plan B continúan en la Secretaría de Gobernación, involucrando a los tres partidos de la coalición. Planteó que la discusión trasciende la reforma electoral original, ya que está en juego la continuidad de la alianza legislativa y política entre Morena, PVEM y PT.

El diputado señaló: “Veo una buena actitud con una intención política correcta de parte de ellos de estar revisando, dialogando, profundizando y buscando el mejor consenso en la redacción de los artículos que seguramente se plantearán en la iniciativa presidencial”.

La presidenta Claudia Sheinbaum enviará el lunes el Plan B de la reforma electoral. (Foto: Presidencia)

Aseguró que, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo, el ambiente es favorable para la construcción de soluciones compartidas.

Sheinbaum fue “generosa” con los aliados

Tras el rechazo de la iniciativa de reforma constitucional en la Cámara de Diputados, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo convocó al diálogo a los partidos aliados que no respaldaron la propuesta, un acto que según Monreal, es muestra de “generosidad y voluntad política”.

En un mensaje difundido en redes sociales, el coordinador de Morena expresó: “La unidad nacional no es un eslogan político, es una condición de estabilidad, de soberanía y de dignidad”. Relató que, lejos de responder con reproches ante el desacuerdo legislativo, la mandataria buscó reabrir la conversación y preservar los objetivos fundamentales de la reforma.

Construcción de acuerdos en la coalición

El momento político actual está marcado por la necesidad de preservar la cohesión interna ante presiones externas y desacuerdos internos, resalta en su mensaje. De acuerdo con Monreal, la historia mexicana muestra que la fortaleza frente a desafíos externos ha dependido de la capacidad de construir acuerdos dentro del país.

El legislador recordó la frase de Benito Juárez: “Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”. Bajo esa lógica, el Plan B surge como una alternativa para avanzar en la transformación política iniciada en 2018, sin fracturar la alianza dominante en el Congreso.

Ignacio Mier afirmó que el Plan B ya avanza con el respaldo de la alianza, PT y PVEM. (Foto: @NachoMierV)

Entre los puntos destacados en las negociaciones y el contexto actual se encuentran:

La necesidad de preservar la unidad política de la coalición que gobierna desde 2018.

La búsqueda de acuerdos que permitan avanzar en la reforma electoral y en otros actos legislativos.

El reconocimiento del entorno internacional, donde resurgen discursos de presión y descalificación hacia México.

La importancia de la tolerancia, el respeto y la inclusión en el proceso de construcción de consensos.

Monreal concluyó que en los próximos días se espera alcanzar acuerdos en torno al Plan B, resultado del llamado de la presidenta Sheinbaum y la necesidad de mantener la unidad política frente a los desafíos actuales.