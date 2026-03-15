Diputado de Morena dona todo su salario a la cuenta de AMLO para Cuba

La iniciativa de Carlos Castillo Pérez busca generar apoyo para el pueblo de Cuba. Crédito: YouTube/Cámara de Diputados (Captura de Pantalla)

El diputado federal Carlos Castillo Pérez anunció este 15 de marzo que donará un mes de su dieta tras atender la convocatoria de Andrés Manuel López Obrador, expresidente y dirigente de su movimiento en retiro, para apoyar a Cuba.

En un mensaje difundido a través de redes sociales, Castillo Pérez instó a diputados locales, federales y senadores a sumarse a la iniciativa y donar dinero a la cuenta de AMLO para comprar insumos de primera necesidad destinados a Cuba.

La acción, según la declaración del legislador, busca apoyar a quienes más lo requieren en Cuba. Para reforzar su mensaje, Castillo Pérez citó a José Martí, político e insurgente cubano: “Ayudar al que lo necesita no sólo es parte del deber, sino de la felicidad”.

El diputado compartió en el mensaje dos imágenes, una que incluye el mensaje de AMLO de la colecta a Cuba, y otra que comparte la transferencia hacia la cuenta con un monto de 61 mil 871 pesos.

Claudia Sheinbaum respalda colecta de AMLO para ayudar a Cuba

Desde Nayarit, la presidenta Sheinbaum respaldó la colecta promovida por AMLO en favor de Cuba.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió la colecta impulsada por AMLO para enviar ayuda humanitaria a Cuba, reafirmando la política de solidaridad de su gobierno y rechazando los señalamientos provenientes de sectores de la oposición críticos de la iniciativa.

Durante un acto realizado este 15 de marzo en Compostela, en el estado de Nayarit, Sheinbaum destacó que “quien quiera apoyar, que apoye”, y calificó la recaudación no solo como un gesto significativo ante el embargo económico que enfrenta la isla, sino como una expresión del “amor al prójimo y humanismo” que, en sus palabras, caracteriza al pueblo mexicano.

En su intervención pública, Sheinbaum incorporó una comparación inusual respecto a la dimensión de la ayuda, recordando que, hasta ese momento, en lo que va de 2026, México ha concretado tres envíos oficiales de ayuda humanitaria a Cuba: el 8 de febrero, el 28 de febrero y el 13 de marzo, de acuerdo con información proporcionada por autoridades cubanas.

Estas acciones incluyen el envío de alimentos, medicinas, petróleo y gasolina, canalizados como parte de los acuerdos de cooperación bilateral y como respuesta a las crecientes dificultades que atraviesa la isla debido al reforzamiento del embargo promovido por el gobierno de Estados Unidos.

Controversia por la colecta de AMLO, la cuenta es de reciente creación

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El llamado reciente de AMLO a donar a Cuba a través de una cuenta bancaria vinculada a una asociación civil de reciente creación ha desatado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso y la legitimidad de la iniciativa.

La polémica surge en un contexto donde el gobierno de México ya mantiene una ruta institucional de asistencia oficial a la isla, lo que acentúa las dudas sobre la necesidad y el trasfondo de este nuevo mecanismo de recolección de fondos.

Un elemento puntual —y ajeno al mensaje inicial del expresidente— permitió visualizar la dimensión de la controversia: la asociación Humanidad con América Latina, señalada por López Obrador como receptora de los donativos, fue registrada ante las autoridades mexicanas apenas 24 días antes de la convocatoria. De acuerdo con el Listado de Donatarias Autorizadas, se trata de la única organización constituida en México con dicho estatus fiscal en lo que va de 2026.