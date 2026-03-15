México

Diputado de Morena dona todo su salario a la cuenta de AMLO para Cuba

El mensaje fue acompañado por un exhorto a legisladores para que participen en la iniciativa del expresidente

Guardar
La iniciativa de Carlos Castillo
La iniciativa de Carlos Castillo Pérez busca generar apoyo para el pueblo de Cuba. Crédito: YouTube/Cámara de Diputados (Captura de Pantalla)

El diputado federal Carlos Castillo Pérez anunció este 15 de marzo que donará un mes de su dieta tras atender la convocatoria de Andrés Manuel López Obrador, expresidente y dirigente de su movimiento en retiro, para apoyar a Cuba.

En un mensaje difundido a través de redes sociales, Castillo Pérez instó a diputados locales, federales y senadores a sumarse a la iniciativa y donar dinero a la cuenta de AMLO para comprar insumos de primera necesidad destinados a Cuba.

La acción, según la declaración del legislador, busca apoyar a quienes más lo requieren en Cuba. Para reforzar su mensaje, Castillo Pérez citó a José Martí, político e insurgente cubano: Ayudar al que lo necesita no sólo es parte del deber, sino de la felicidad”.

El diputado compartió en el mensaje dos imágenes, una que incluye el mensaje de AMLO de la colecta a Cuba, y otra que comparte la transferencia hacia la cuenta con un monto de 61 mil 871 pesos.

Claudia Sheinbaum respalda colecta de AMLO para ayudar a Cuba

Desde Nayarit, la presidenta Sheinbaum respaldó la colecta promovida por AMLO en favor de Cuba.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió la colecta impulsada por AMLO para enviar ayuda humanitaria a Cuba, reafirmando la política de solidaridad de su gobierno y rechazando los señalamientos provenientes de sectores de la oposición críticos de la iniciativa.

Durante un acto realizado este 15 de marzo en Compostela, en el estado de Nayarit, Sheinbaum destacó que “quien quiera apoyar, que apoye”, y calificó la recaudación no solo como un gesto significativo ante el embargo económico que enfrenta la isla, sino como una expresión del amor al prójimo y humanismo” que, en sus palabras, caracteriza al pueblo mexicano.

En su intervención pública, Sheinbaum incorporó una comparación inusual respecto a la dimensión de la ayuda, recordando que, hasta ese momento, en lo que va de 2026, México ha concretado tres envíos oficiales de ayuda humanitaria a Cuba: el 8 de febrero, el 28 de febrero y el 13 de marzo, de acuerdo con información proporcionada por autoridades cubanas.

Estas acciones incluyen el envío de alimentos, medicinas, petróleo y gasolina, canalizados como parte de los acuerdos de cooperación bilateral y como respuesta a las crecientes dificultades que atraviesa la isla debido al reforzamiento del embargo promovido por el gobierno de Estados Unidos.

Controversia por la colecta de AMLO, la cuenta es de reciente creación

X (twitter)
X (twitter)

El llamado reciente de AMLO a donar a Cuba a través de una cuenta bancaria vinculada a una asociación civil de reciente creación ha desatado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso y la legitimidad de la iniciativa.

La polémica surge en un contexto donde el gobierno de México ya mantiene una ruta institucional de asistencia oficial a la isla, lo que acentúa las dudas sobre la necesidad y el trasfondo de este nuevo mecanismo de recolección de fondos.

Un elemento puntual —y ajeno al mensaje inicial del expresidente— permitió visualizar la dimensión de la controversia: la asociación Humanidad con América Latina, señalada por López Obrador como receptora de los donativos, fue registrada ante las autoridades mexicanas apenas 24 días antes de la convocatoria. De acuerdo con el Listado de Donatarias Autorizadas, se trata de la única organización constituida en México con dicho estatus fiscal en lo que va de 2026.

Temas Relacionados

AMLOCubaDiputadoCarlos Castillo PérezClaudia SheinbaumMorenaPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Desarticulan célula de abastecimiento de drogas en Hermosillo, Sonora: hay 5 detenidos y miles de dosis aseguradas

La fiscalía del estado informó que el golpe al crimen organizado fue realizado en dos operativos el pasado 10 y 12 de marzo

Desarticulan célula de abastecimiento de

¿El Dr. Simi llega a los Óscar? La popular botarga mexicana se cuela en la exclusiva bolsa de regalos de Hollywood

La 98.ª edición de los premios, que reunirá a lo mejor del cine internacional, se celebrará hoy, 15 de marzo de 2026, en el Dolby Theatre

¿El Dr. Simi llega a

De Titanic a Romeo + Julieta: las grabaciones en México de Leonardo Di Caprio, nominado a Mejor Actor en los Oscar 2026

Los escenarios y equipos nacionales han sido parte esencial en la trayectoria global del actor estadounidense

De Titanic a Romeo +

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 15 de marzo

La dinámica hace que un deportista abandone la competencia cada domingo

Exatlón México: quién sale eliminado

Cuáles son los beneficios de realizar yoga durante el embarazo

Una rutina guiada de movimientos suaves puede marcar la diferencia al sobrellevar los cambios físicos y emocionales durante la gestación

Cuáles son los beneficios de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desarticulan célula de abastecimiento de

Desarticulan célula de abastecimiento de drogas en Hermosillo, Sonora: hay 5 detenidos y miles de dosis aseguradas

Detienen a presunto jefe de plaza de la Familia Michoacana encargado de 6 municipios del Edomex

Nodal admite que tiroteo en Zacatecas puso en riesgo su vida y la de Ángela Aguilar: “Tenía miedo, me tocó tirarme al piso”

En territorio del Cártel de Sinaloa: Marina localiza bodega con más de 4 mil precursores químicos y plantíos de marihuana

Sentencian en EEUU a dos adolescentes vinculados al Cártel de Sinaloa: fueron reclutados para asesinar

ENTRETENIMIENTO

De Titanic a Romeo +

De Titanic a Romeo + Julieta: las grabaciones en México de Leonardo Di Caprio, nominado a Mejor Actor en los Oscar 2026

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 15 de marzo

Elle Fanning protagoniza la serie ‘Margo’s Got Money Troubles’: descubre cuándo y dónde verla en México

Premios Óscar 2026: estos diseñadores mexicanos han vestido a los artistas en la alfombra roja

Nodal admite que tiroteo en Zacatecas puso en riesgo su vida y la de Ángela Aguilar: “Tenía miedo, me tocó tirarme al piso”

DEPORTES

La era de Canelo Álvarez

La era de Canelo Álvarez llegó su fin, asegura papá de David Benavidez: “Se acabó y lentamente lo hemos ido viendo”

Qué ocurre con Fidel Escobar, jugador que está en riesgo de perderse el mundial con Panamá

Se rompe Récord Guinness con 9 mil 500 personas en mega clase de futbol celebrada en el Zócalo de la CDMX

PROFEPA atiende a león que vomitó parásitos en Neza

Nicolás Larcamón explota contra el arbitraje tras empate entre Pumas y Cruz Azul: “Me desconcierta”