“Las mujeres tomamos la Cámara de Diputados para defender nuestros derechos” afirma López Rabadán

El evento contó con la presencia de presidentas de congresos locales, diputadas federales y representantes de colectivos. Crédito: Cámara de Diputados

Las mujeres ocuparon este jueves 12 de marzo el pleno de la Cámara de Diputados para celebrar un encuentro nacional por la igualdad sustantiva y la democracia paritaria.

El evento, presidido por Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, reunió a más de 500 mujeres de todo México y sirvió tanto para reconocer los logros obtenidos en participación política como para advertir sobre los desafíos pendientes para alcanzar la plena representación y derechos en la vida pública, según informó el propio órgano en un boletín oficial.

Durante la jornada, López Rabadán, destacó que actualmente la presencia femenina en la Cámara Baja ha alcanzado un récord histórico: “Hoy tenemos en la Cámara de Diputados un número histórico de 253 mujeres, lo que permite aspirar a influir en la calidad de vida de los 67 millones de mujeres que hay en este país”.

Kenia López Rabadán considera que la democracia permitió el avance político de las mujeres

López Rabadán señaló que el avance femenino en el Congreso es resultado del esfuerzo colectivo y no de concesiones, resaltando el derecho a votar y ser votadas. (Foto: Cámara de Diputados)

La reunión contó con la participación de presidentas de congresos locales, diversas diputadas federales y locales, coordinadoras parlamentarias, representantes y titulares de secretarías estatales de la mujer, así como integrantes de colectivos como 50 + 1, Mujeres en Plural, International Women’s Forum Capítulo México y Aúna.

López Rabadán enfatizó que la conquista de espacios por las mujeres en ámbitos de decisión política ha requerido esfuerzo constante. “Para las mujeres nada ha sido regalado, gratis ni cómodo, sino que se lo han ganado a pulso con el sacrificio y esfuerzo de mujeres que han dicho ‘aquí estamos y tenemos derecho a decidir, y tenemos derecho a votar, y tenemos derecho a que voten por nosotras, y tenemos derecho a presidir el Congreso mexicano y hoy lo estamos haciendo aquí con dignidad y juntas’”, afirmó la presidenta.

En el evento, la diputada presidenta recalcó que el avance de la representación femenina ha dependido de la existencia de una democracia plural: “No fue con un partido hegemónico, fue cuando distintas visiones de partidos estuvieron aquí, discutieron, nos pusimos de acuerdo y logramos el 70-30 y después el 60-40 y después la paridad en todo. Eso es gracias a la pluralidad, es gracias a la democracia y es gracias a la conjunción de visiones a favor de las mujeres”, declaró ante la asamblea.

La diputada presidenta mencionó la presencia de las mujeres en los poderes de la Unión

Hoy los principales poderes de la Unión y el mayor número de gubernaturas están liderados por mujeres, marcando una etapa inédita en México. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

López Rabadán resaltó que México vive un momento inédito en la presencia de mujeres al frente de los poderes de la Unión: “Actualmente la Cámara de Diputados, el Senado y la Presidencia de la República están presididos por mujeres y existe la mayor cantidad de gobernadores en la historia”, señaló.

La diputada enfatizó el papel de la democracia mexicana como motor para el avance de la mujer en la toma de decisiones. Argumentó que la consolidación del voto y la alternancia han permitido una representación más equitativa en los espacios de poder.

“Hoy tenemos una discusión clara y pública sobre la democracia, sobre cómo construir estos cuerpos colegiados y cómo será la representación de las distintas visiones en el país. Y desde aquí lo decimos claramente, la democracia ha ayudado a que las mujeres estemos en la toma de decisiones”, afirmó López Rabadán.

En su mensaje, López Rabadán agradeció a los diferentes grupos parlamentarios haber permitido el acceso de una mujer de oposición, debatiente y feminista a la presidencia de la Cámara de Diputados, y subrayó que el pluralismo y la institucionalidad posibilitaron un avance sin precedentes.