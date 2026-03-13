México

“Las mujeres tomamos la Cámara de Diputados para defender nuestros derechos” afirma López Rabadán

El pleno legislativo fue sede de una reunión que congregó a participantes de todo el país para reflexionar sobre los avances de las mexicanas en la vida política y social

Guardar
El evento contó con la
El evento contó con la presencia de presidentas de congresos locales, diputadas federales y representantes de colectivos. Crédito: Cámara de Diputados

Las mujeres ocuparon este jueves 12 de marzo el pleno de la Cámara de Diputados para celebrar un encuentro nacional por la igualdad sustantiva y la democracia paritaria.

El evento, presidido por Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, reunió a más de 500 mujeres de todo México y sirvió tanto para reconocer los logros obtenidos en participación política como para advertir sobre los desafíos pendientes para alcanzar la plena representación y derechos en la vida pública, según informó el propio órgano en un boletín oficial.

Durante la jornada, López Rabadán, destacó que actualmente la presencia femenina en la Cámara Baja ha alcanzado un récord histórico: “Hoy tenemos en la Cámara de Diputados un número histórico de 253 mujeres, lo que permite aspirar a influir en la calidad de vida de los 67 millones de mujeres que hay en este país”.

Kenia López Rabadán considera que la democracia permitió el avance político de las mujeres

López Rabadán señaló que el
López Rabadán señaló que el avance femenino en el Congreso es resultado del esfuerzo colectivo y no de concesiones, resaltando el derecho a votar y ser votadas. (Foto: Cámara de Diputados)

La reunión contó con la participación de presidentas de congresos locales, diversas diputadas federales y locales, coordinadoras parlamentarias, representantes y titulares de secretarías estatales de la mujer, así como integrantes de colectivos como 50 + 1, Mujeres en Plural, International Women’s Forum Capítulo México y Aúna.

López Rabadán enfatizó que la conquista de espacios por las mujeres en ámbitos de decisión política ha requerido esfuerzo constante. “Para las mujeres nada ha sido regalado, gratis ni cómodo, sino que se lo han ganado a pulso con el sacrificio y esfuerzo de mujeres que han dicho ‘aquí estamos y tenemos derecho a decidir, y tenemos derecho a votar, y tenemos derecho a que voten por nosotras, y tenemos derecho a presidir el Congreso mexicano y hoy lo estamos haciendo aquí con dignidad y juntas’, afirmó la presidenta.

En el evento, la diputada presidenta recalcó que el avance de la representación femenina ha dependido de la existencia de una democracia plural: “No fue con un partido hegemónico, fue cuando distintas visiones de partidos estuvieron aquí, discutieron, nos pusimos de acuerdo y logramos el 70-30 y después el 60-40 y después la paridad en todo. Eso es gracias a la pluralidad, es gracias a la democracia y es gracias a la conjunción de visiones a favor de las mujeres, declaró ante la asamblea.

La diputada presidenta mencionó la presencia de las mujeres en los poderes de la Unión

Hoy los principales poderes de
Hoy los principales poderes de la Unión y el mayor número de gubernaturas están liderados por mujeres, marcando una etapa inédita en México. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

López Rabadán resaltó que México vive un momento inédito en la presencia de mujeres al frente de los poderes de la Unión: “Actualmente la Cámara de Diputados, el Senado y la Presidencia de la República están presididos por mujeres y existe la mayor cantidad de gobernadores en la historia”, señaló.

La diputada enfatizó el papel de la democracia mexicana como motor para el avance de la mujer en la toma de decisiones. Argumentó que la consolidación del voto y la alternancia han permitido una representación más equitativa en los espacios de poder.

“Hoy tenemos una discusión clara y pública sobre la democracia, sobre cómo construir estos cuerpos colegiados y cómo será la representación de las distintas visiones en el país. Y desde aquí lo decimos claramente, la democracia ha ayudado a que las mujeres estemos en la toma de decisiones, afirmó López Rabadán.

En su mensaje, López Rabadán agradeció a los diferentes grupos parlamentarios haber permitido el acceso de una mujer de oposición, debatiente y feminista a la presidencia de la Cámara de Diputados, y subrayó que el pluralismo y la institucionalidad posibilitaron un avance sin precedentes.

Temas Relacionados

Cámara de DiputadosMujeresKenia López RabadánPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

¿Se canceló tu viaje? Revisa el estado de las operaciones del AICM

Con millones de pasajeros al mes, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

¿Se canceló tu viaje? Revisa

“Creo que las carreras son muy falsas”: ‘Checo’ Pérez arremete contra la Fórmula 1

El uso de sistemas de energía en la Fórmula 1 provoca opiniones enfrentadas entre figuras como el piloto mexicano, quien duda sobre la autenticidad de las competencias bajo el nuevo formato

“Creo que las carreras son

Por el tráfico, Vadhir Derbez se baja de su camioneta y aborda el Metrobús de CDMX, pero sale mal: “No vale la pena”

El hijo de Eugenio Derbez intentó ganarle al tránsito usando el Metrobús, pero acabó transmitiendo en redes la accidentada aventura que no lo ayudó a ser puntual para llegar a su destino

Por el tráfico, Vadhir Derbez

Donnie Darko tendrá reestreno en México por su 25 aniversario: a partir de esta fecha podrás revivirla

Los amantes de la ciencia ficción podrán revivir la intriga y la nostalgia del clásico de Richard Kelly en su esperado regreso a la pantalla grande

Donnie Darko tendrá reestreno en

Se registra sismo en Acatzingo de Hidalgo, Puebla

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo en Acatzingo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Con drones y patrullajes, Jalisco

Con drones y patrullajes, Jalisco blinda sus fronteras para evitar entrada de grupos criminales

Cae “La Güera”, presunta extorsionadora de la Familia Michoacana en Puebla

“El Licenciado” podría declararse culpable del asesinato de Carlos Manzo: así reduciría su condena

Procesan a tres implicados en la desaparición del padre buscador José Juan Arias Corona en Guanajuato

Detienen a “El Negro Billetes”, presunto extorsionador y montachoques ligado a La Chokiza en Ecatepec

ENTRETENIMIENTO

Por el tráfico, Vadhir Derbez

Por el tráfico, Vadhir Derbez se baja de su camioneta y aborda el Metrobús de CDMX, pero sale mal: “No vale la pena”

Donnie Darko tendrá reestreno en México por su 25 aniversario: a partir de esta fecha podrás revivirla

Hermana de Selena Quintanilla demanda a la polataforma Shein por lanzar ropa de la reina del Tex-Mex

Voz de Danny Phantom y Robin en los Jóvenes Titanes pide borrar su pasado como actor de doblaje

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 12 de marzo

DEPORTES

“Creo que las carreras son

“Creo que las carreras son muy falsas”: ‘Checo’ Pérez arremete contra la Fórmula 1

Esto es lo que respondió Randy Arozarena a la afición tras derrota de México en el Clásico Mundial

La razón por la que Chivas podría descongelar a Erick Gutiérrez

Arly Velásquez sufre fractura y se despide de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Cruz Azul estaría buscando fichar a Julián Araujo para cubrir el puesto de Jorge Sánchez