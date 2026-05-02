Julio Berdegué deja el gabinete, Columba López se convierte en la primera mujer titular de la Secretaría de Agricultura

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, dejará la titularidad de la dependencia. (Gobierno de México)

Julio Bedegué deja la titularidad de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), así lo dio a conocer la dependencia a través de un comunicado este 1 de mayo de 2026. La ingeniera Columba López asumirá el cargo tras la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de renovar la conducción de la política agrícola nacional.

El doctor Julio Berdegué Sacristán se integrará a nuevas funciones en el Gobierno de México, donde coordinará asuntos internacionales del campo y tareas estratégicas.

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La mandataria federal encomendó al exsecretario asesorar y coordinar la protección de los intereses agroalimentarios del país ante Estados Unidos y Canadá, en el contexto de la revisión del T-MEC.

Esta responsabilidad incluye definir la posición mexicana frente a los socios comerciales en temas agrícolas y defender las condiciones para el sector rural. El encargo coloca a Berdegué como figura clave en la interlocución internacional del campo mexicano.

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Columba Jazmín López Gutiérrez fue designada como la nueva titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) . (Fotos: Facebook/Columba López)

Columba López es la primera mujer en encabezar SADER

La ingeniera agrónoma Columba Jazmín López Gutiérrez es egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Cuenta con más de 30 años de experiencia en agroecología y es maestra en administración pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. Su nombramiento marca la primera vez que una mujer dirige la política agrícola en el país.

Desde marzo de 2025, López se desempeñó como subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural en la Secretaría de Bienestar. En su trayectoria reciente dentro de la SADER, ocupó la coordinación general de Bienestar en el Campo y la coordinación de Operación Territorial. Entre 2018 y 2024, encabezó la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Ciudad de México.

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La nueva titular de SADER, López Gutiérrez, suma experiencia en gestión pública y desarrollo rural. Su paso por distintas áreas del gobierno federal y de la Ciudad de México respalda la decisión de la presidencia, así lo precisa el comunicado de la dependencia.

Columba Jazmín López Gutiérrez fue designada como la nueva titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) . (Fotos: Facebook/Columba López)

Ingeniera agrónoma con especialización en agroecología.

Más de tres décadas en el sector agrícola y la gestión pública .

Coordinadora de programas de bienestar y operación territorial en SADER.

Líder de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la capital entre 2018 y 2024.

Con este relevo, el Gobierno de México busca fortalecer la conducción de la política agrícola y responder a los retos del contexto internacional, particularmente en la defensa de los intereses del sector rural en el marco del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.

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Este será el nuevo encargo de Julio Berdegué

El doctor Julio Berdegué Sacristán estudió Ciencias Agrícolas en la Universidad de Arizona y obtuvo un doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Wageningen. Destaca su experiencia como representante regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para América Latina y el Caribe.

Julio Berdegué fue nombrado como parte del gabinete de Claudia Sheinbaum (FAO/Max Valencia)

A partir de este viernes, la presidenta Sheinbaum le encomendó la asesoría y coordinación de los asuntos agroalimentarios internacionales y otras tareas estratégicas. Entre sus funciones, Berdegué trabajará en la defensa del campo mexicano ante los retos derivados de la revisión del T-MEC y la relación con los socios comerciales del norte.

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