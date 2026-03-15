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Claudia Sheinbaum respalda colecta de AMLO para enviar ayuda a Cuba tras críticas: “Eso habla de la grandeza del corazón”

Durante un acto en Nayarit, la presidenta destacó la importancia de la solidaridad de México con el pueblo cubano

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Sheinbaum da respalda a AMLO
Sheinbaum da respalda a AMLO | Crédito: Infobae México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió al mensaje que recientemente compartió el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en el que manifestó su preocupación por la situación que enfrenta la población de Cuba debido al bloqueo económico impuesto por el gobierno de Estados Unidos.

Durante un evento realizado este domingo 15 de marzo en Compostela, en el estado de Nayarit, la mandataria también mencionó que el exmandatario invitó al pueblo de México a realizar aportaciones económicas para enviar ayuda al país caribeño.

Ante las críticas de la oposición por el pronunciamiento de López Obrador, Sheinbaum defendió su postura y aseguró que su mensaje responde a un gesto de solidaridad.

Desde Nayarit, la presidenta Sheinbaum respaldó la colecta promovida por AMLO en favor de Cuba.

“Los adversarios se volvieron locos. Dijeron: ‘¿Cómo es posible que haya salido a hablar de un pueblo hermano?’. Pues cómo no va a hablar de un pueblo hermano. ¿Saben de qué habla eso? De la grandeza del corazón y se basa en la grandeza del corazón de las mexicanas y los mexicanos”, expresó.

La presidenta también reiteró que su administración continuará brindando apoyo a Cuba y afirmó que quienes deseen sumarse a la ayuda pueden hacerlo.

“Quien quiera apoyar, que apoye”, concluyó.

López Obrador interrumpió el sábado 14 de marzo de 2026 su retiro para invitar a la ciudadanía a realizar donativos económicos en apoyo a la población cubana a través de la cuenta Banorte de la asociación civil Humanidad con América Latina.

La cuenta fue abierta por ciudadanos, escritores y periodistas; el dinero donado será para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina, según lo explicado por AMLO.

México mantiene el apoyo a Cuba, estos son los envíos que ha realizado a la isla caribeña

Pese al bloqueo que mantiene el gobierno de Donald Trump a Cuba, y a sus intenciones de imponer aranceles a las naciones que envíen ayuda al pueblo caribeño.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha reiterado a lo largo de su administración, que México no piensa dejar de apoyar a Cuba, apelando a que el pueblo mexicano se caracteriza por “su amor al prójimo y su humanismo”.

Mexican-flagged ship ARM Huasteco (MP-01),
Mexican-flagged ship ARM Huasteco (MP-01), loaded with humanitarian aid, enters Havana's bay after the island's communist-run government announced increasingly strict rationing measures to confront U.S. efforts to cut off the island’s fuel supply, in Havana, Cuba February 28, 2026. REUTERS/Norlys Perez

En lo que va del año, México ha realizado tres envíos de ayuda humanitaria a Cuba. El primer cargamento partió el 8 de febrero, seguido de un segundo envío el 28 de febrero y un tercero el viernes 13 de marzo que llegó a La Habana.

De acuerdo con autoridades cubanas, confirmaron la recepción de estos apoyos, que forman parte de la cooperación bilateral entre ambos países.

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