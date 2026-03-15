Polémica por colecta para Cuba: AMLO pide donativos a cuenta de asociación recién creada

(Infobae-Itzallana)

Andrés Manuel López Obrador reapareció este sábado en redes sociales para romper su silencio y convocar a la ciudadanía a enviar donativos al pueblo cubano. “Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar al hermano pueblo de Cuba”, escribió el expresidente en su cuenta de X, desde la cual llamó a aportar “cada quien lo que pueda” a una cuenta de Banorte a nombre de la asociación civil Humanidad con América Latina.

La asociación tiene apenas 24 días de existencia

Lo que encendió las alertas en redes sociales fue un dato puntual que circuló rápidamente: la asociación civil Humanidad con América Latina, señalada por López Obrador como receptora de los fondos, fue constituida hace apenas 24 días, y es la única organización de donatarias autorizadas del país que fue creada en lo que va de 2026.

LISTADO DE DONATARIAS AUTORIZADAS, REVOCADAS O CANCELADAS, PENDIENTES DE PUBLICAR EN EL DOF

¿Qué dijo AMLO exactamente?

En su mensaje, el expresidente especificó que los fondos recaudados serían destinados a la compra de alimentos, medicinas, petróleo y gasolina para la población cubana, y que la cuenta había sido abierta por “ciudadanos, escritores y periodistas”. Citó además al general Lázaro Cárdenas durante la invasión de Playa Girón para justificar su llamado a la solidaridad: “No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra”.

El embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, agradeció el gesto desde la misma publicación, señalando que el pueblo cubano “se siente acompañado por los hermanos mexicanos”.

La pista que lo complica todo: el RFC, el SAT y un sobrino del círculo íntimo de AMLO

Las dudas sobre la asociación no se quedaron en su reciente constitución. El periodista y abogado Gildo Garza publicó en su cuenta de X información adicional que apunta directamente al entorno del expresidente, toda vez que aparece Carlos Peciller, sobrino del padre político de López Obrador, lo que derrumba cualquier argumento de que se trata de una iniciativa ciudadana independiente. “No está en manos ajenas”, escribió el periodista, quien adjuntó la Cédula Única de Registro Poblacional y el correo electrónico con el que aparece registrado ese nombre.

“Eso no huele a ayuda: huele a opacidad y simulación”, sentenció Garza.

México ya envió ayuda oficial a Cuba

La convocatoria de AMLO ocurre en paralelo a los esfuerzos institucionales del gobierno de Claudia Sheinbaum, que ya coordinó el envío de un segundo convoy de asistencia humanitaria desde el puerto de Veracruz el pasado 28 de febrero, con más de mil 190 toneladas de alimentos, medicinas e insumos básicos destinados a la isla, en una operación respaldada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Marina.

La pregunta que queda en el aire es sencilla pero incómoda: si el gobierno mexicano ya está enviando ayuda oficial a Cuba, ¿para qué una asociación nueva, con estatus fiscal exprés, recaudando dinero en paralelo?