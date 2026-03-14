México

Oscars 2026: dónde ver las películas de los mexicanos nominados

La presencia de México en categorías clave de la premiación se siente gracias a profesionales como Guillermo del Toro o Cruz Contreras

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Cinco grandes producciones con participación
Cinco grandes producciones con participación de creativos mexicanos están listas para la premiación más sonada de Hollywood. (Fotos: REUTERS/Instagram)

Los Premios Oscar 2026 están a la vuelta de la esquina y el impacto del talento mexicano ha trascendido al reflejarse en la presencia de profesionales nacionales en cinco películas nominadas.

Aunque ninguna de estas producciones compite como representante oficial de México, la huella de los creativos nacionales es clara en distintas categorías clave. Para quienes desean disfrutar estas cintas antes de la gala, existen diferentes opciones de acceso según cada título y plataforma.

La presencia de mexicanos nominados
La presencia de mexicanos nominados en categorías técnicas y creativas consolida su impacto internacional y facilita el acceso del público a sus obras antes de la gala. REUTERS/Mario Anzuoni

A continuación, te presentamos una guía para ver las películas con participación mexicana, organizada por plataforma y modalidad de acceso.

Frankenstein y otras ficciones: películas en plataformas de streaming

Los mexicanos nominados destacan en varias producciones internacionales, y algunas de ellas se encuentran fácilmente en plataformas de streaming. Estas opciones permiten al público ver las películas desde casa, de forma inmediata y sencilla.

Frankenstein

  • Participación mexicana: Guillermo del Toro (director, guionista y productor)
  • Plataforma: Netflix
  • Categorías: Mejor Película, Mejor Guion Adaptado, entre otras
Guillermo del Toro destaca como
Guillermo del Toro destaca como director, guionista y productor en la nominada Frankenstein, disponible en Netflix para ver antes de la ceremonia. (Netflix)

K-Pop Demon Hunters

  • Participación mexicana: Cruz Contreras (artista de efectos visuales)
  • Plataforma: Netflix
  • Categoría: Mejor Película Animada

One Battle After Another

  • Participación mexicana: José Antonio García (ingeniero de sonido)
  • Plataformas: HBO Max (suscripción), Prime Video (renta digital)
  • Categoría: Mejor Sonido

El acceso a estos títulos está disponible en servicios de streaming, permitiendo verlos en cualquier momento previo a la ceremonia.

Little Amélie y Avatar: disponibles en salas y renta digital

Algunas producciones con presencia mexicana requieren un acceso diferente. Little Amélie or the Character of Rain y Avatar: Fire and Ash por el momento sólo pueden verse a través de la renta digital o en salas de cine, según el título y la región.

Avatar: Fire and Ash

  • Participación mexicana: Ivel Hernández (artista de efectos visuales)
  • Plataforma: Exclusiva de salas de cine (aunque es oficial que se estrenará a través de Disney+ eventualmente)
  • Categoría: Mejores Efectos Visuales
Avatar: Fire and Ash presenta
Avatar: Fire and Ash presenta los efectos visuales de Ivel Hernández y sólo puede verse en salas de cine antes de su estreno eventual en Disney+. (20th Century Studios/Disney via AP)

Little Amélie or the Character of Rain

  • Participación mexicana: Nidia Santiago (productora)
  • Plataformas: Amazon Prime VideoApple TV StoreGoogle Movies (renta o compra digital)
  • Salas de cine: Disponible en cartelera en algunas ciudades
  • Categoría: Mejor Película Animada

Ambas películas no están disponibles en servicios de suscripción y requieren pago por evento o asistir a funciones especiales en cine.

¿Dónde ver cada película? Plataformas y opciones

Para facilitar la búsqueda, este es el listado directo de plataformas donde ver cada una de las películas con mexicanos nominados al Oscar 2026:

  • Frankenstein: Netflix
  • KPop Demon Hunters: Netflix
  • One Battle After Another: HBO Max (suscripción) y Prime Video (renta digital)
  • Little Amélie or the Character of Rain: Amazon Prime Video, Apple TV Store y Google Movies (renta o compra digital); también en cines seleccionados
  • Avatar: Fire and Ash: Exclusiva de salas de cine
KPop Demon Hunters cuenta con
KPop Demon Hunters cuenta con los efectos visuales del mexicano Cruz Contreras y puede verse fácilmente en Netflix en la categoría de Mejor Película Animada. (Netflix)

Esta variedad de opciones refleja la presencia del talento mexicano en la industria global y permite al público elegir la mejor manera de disfrutar sus trabajos antes de la gala de premiación.

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