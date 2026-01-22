Dónde y cómo ver los Premios Oscar 2026 en México: estos serán los horarios y las alternativas

El evento más esperado de Hollywood tendrá cobertura especial en México con distintas alternativas, desde televisión abierta y streaming hasta redes sociales, para disfrutar cada detalle de los Premios Oscar y apoyar al talento nacional .(Foto: Jordan Strauss/Invision/AP)

La edición 98 de los Premios Oscar será uno de los eventos más vistos y comentados del año, con la industria cinematográfica mundial reunida en una gala que premiará a lo mejor del cine.

Este año, la presencia mexicana en la competencia, encabezada por la figura de Guillermo del Toro con Frankenstein, ha despertado gran interés, con participaciones destacadas tanto en largometrajes como en equipos técnicos y de animación.

La destacada presencia mexicana en los Oscar 2026 incluye a Guillermo del Toro, nominado con Frankenstein y otros equipos técnicos y animadores nacionales. (Foto: Cortesía)

Para la audiencia mexicana, existen diversas opciones para seguir la ceremonia en tiempo real, ya sea desde casa, en televisión abierta o mediante plataformas digitales. Con transmisiones en vivo, coberturas especiales y alternativas gratuitas para enterarse de las nominaciones, la experiencia Oscar 2026 estará al alcance de todos.

Horarios confirmados para la ceremonia

La entrega de los Premios Oscar 2026 está programada para el domingo 15 de marzo. Para la audiencia en México, estos son los horarios clave:

16:00 horas (centro de México): Inicio de la cobertura especial previa, que incluye la alfombra roja, entrevistas a nominados y análisis de expertos.

17:00 horas (centro de México): Comienzo oficial de la ceremonia principal, con la conducción de Conan O’Brien desde el Dolby Theatre en Los Ángeles.

Duración estimada: La gala suele extenderse entre tres y cuatro horas, tiempo en el que se entregan los premios de las 24 categorías y se presentan números musicales y segmentos especiales.

El evento tendrá lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles y contará con la conducción de Conan O’Brien, quien aportará un tono distintivo y humorístico a la velada.

Frankenstein, de Guillermo del Toro sumó 9 nominaciones en este entrega del Oscar, destacando su aparición en la categoría a Mejor Pelicula. REUTERS/Mario Anzuoni

De esta manera, estos horarios permiten planificar el día para no perderse los momentos clave del evento, desde la llegada de las estrellas hasta el evento estelar de la noche con el anuncio del Oscar a Mejor Película.

Canales y plataformas para ver los Oscar en México

Existen varias alternativas para seguir los Premios Oscar desde México, adaptándose a las preferencias y posibilidades de cada espectador:

YouTube (Academy Awards) : El canal oficial de los Oscar permite seguir el anuncio de nominaciones y parte de la cobertura digital.

TNT : Canal de televisión de paga que transmitirá la gala en vivo, con opción de audio original o doblaje en español.

HBO Max : Plataforma de streaming que ofrecerá la ceremonia completa y contenido extra, disponible para suscriptores.

Azteca 7: Aunque la transmisión en este canal de televisión abierta aún no está confirmada oficialmente, suele ser una de las alternativas gratuitas más utilizadas.

La diversidad de canales y plataformas hace posible que los Premios Oscar sean accesibles para todos, ya sea en televisión abierta, streaming o dispositivos móviles.

Cada año, la cobertura se suele complementar con análisis de expertos, comentarios en redes sociales y resúmenes instantáneos que enriquecen la experiencia para el público mexicano.

Opciones para las nominaciones y la cobertura previa

El seguimiento a los Oscar no se limita únicamente a la ceremonia principal. El anuncio de nominaciones se realizó el jueves 22 de enero a las 7:30 a.m., y pudo verse de manera gratuita por:

Azteca 7 : Televisión abierta, con cobertura en vivo y sin costo.

YouTube (Academy Awards) : Transmisión global, ideal para quienes prefieren la experiencia digital.

Sitios de noticias y redes sociales: Actualizaciones inmediatas y resúmenes con los nominados en todas las categorías.

En este sentido, la edición 2026 de los Premios Oscar ofrece una amplia variedad de formas para disfrutar la ceremonia y su cobertura especial en México.

Con horarios accesibles y múltiples plataformas, ningún cinéfilo podrá perderse la gala ni la oportunidad de apoyar al talento nacional en la noche más importante del cine.