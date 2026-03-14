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3 películas nominadas al Oscar 2026 que puedes ver en streaming desde México

Aún tienes tiempo de ponerte al corriente para la ceremonia de este domingo

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ARCHIVO - Estatuillas de los
ARCHIVO - Estatuillas de los Oscar detrás del escenario en los Oscar en Los Ángeles el 26 de febrero de 2017. (Foto Matt Sayles/Invision/AP, archivo)

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se prepara para la próxima gala de los Premios Oscar, en la que se celebrarán las películas lanzadas durante 2025. El Dolby Theatre de Hollywood servirá nuevamente como escenario, mientras la industria aguarda por los reconocimientos más codiciados del cine internacional.

La ceremonia se realizará el 15 de marzo de 2026 y podrá seguirse en vivo a través del canal ABC en Estados Unidos. En México, la audiencia contará con opciones tanto en televisión abierta como mediante plataformas de streaming, permitiendo así un alcance regional más amplio.

Quienes se pregunten por la conducción encontrarán continuidad: Conan O’Brien volverá al centro del escenario, siendo la segunda ocasión consecutiva en que asume este rol. La organización también ha ratificado que Raj Kapoor y Katy Mullan permanecerán al frente de la producción, consolidando un equipo que ya ha demostrado experiencia en ediciones pasadas.

Algunas de las películas del Oscar 2026 ya en plataformas

Sentimental Value. (Cortesía: MUBI)
Sentimental Value. (Cortesía: MUBI)

El protagonismo de Stellan Skarsgård en ‘Sentimental Value’ ha captado la atención tras obtener el Globo de Oro por su papel en este drama familiar dirigido por Joachim Trier.

La película, disponible tanto en salas de cine como en la plataforma MUBI, cuenta con un elenco internacional encabezado por Renate Reinsve, quien ya había trabajado con el director en otro proyecto anterior, junto a Inga Ibsdotter Lilleaas y Elle Fanning.

"Sinners" es una de las
"Sinners" es una de las cintas más nominadas en los Premios Oscar con 16 menciones. (Warner Bros. Pictures via AP)

La película Sinners, dirigida por Ryan Coogler, ha hecho historia al convertirse en la producción más nominada de todos los tiempos en los premios Oscar. Con 16 menciones, la cinta ha superado el récord que ostentaban títulos emblemáticos como Titanic y La La Land, cada uno con 14 nominaciones en su momento.

‘Sinners’ está disponible en HBO Max, lo que facilita el acceso al público global interesado en conocer la obra que ha marcado un antes y un después en la historia de los premios.

Con 14 nominaciones, Una batalla tras otra se ha consolidado como una de las películas más reconocidas de la temporada, solo por detrás de ‘Pecadores’. El filme, protagonizado por Leonardo di Caprio, Teyana Taylor, Sean Penn y Benicio del Toro, ha recibido elogios tanto por parte de la crítica como del público.

El trabajo del director Paul Thomas Anderson fue reconocido en los Globos de Oro, lo que ha generado expectativas sobre la posibilidad de que repita el logro en los Oscar. Esta producción, también disponible en HBO Max, ofrece una combinación de acción y drama en una narrativa que ha capturado la atención de la audiencia.

Quienes buscan las películas más comentadas de la temporada pueden encontrar en estas tres propuestas opciones variadas, con historias que abarcan desde el drama familiar hasta la acción, y que han sido reconocidas en los escenarios más prestigiosos del cine mundial.

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