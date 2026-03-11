Senado aprueba el fin de las pensiones doradas: sector público las recortará hasta un 80%

Recorte histórico: hasta 80% de las pensiones de élite serán reducidas tras aprobación en el Senado. (EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

El pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma constitucional que busca limitar las llamadas “pensiones doradas” en el sector público.

Con 116 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, los legisladores avalaron en lo general la modificación que establece un tope a las jubilaciones de altos mandos de organismos del Estado.

Posteriormente, el dictamen también fue aprobado en lo particular luego de que la mayoría parlamentaria rechazó todas las reservas presentadas por la oposición.

Con 109 votos a favor, Morena y sus aliados desecharon las propuestas de cambio impulsadas por senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, por lo que el proyecto se mantuvo sin modificaciones.

Se aprueba el fin de las pensiones doradas.

La iniciativa forma parte de una propuesta impulsada por el gobierno federal para reducir las jubilaciones consideradas excesivas dentro de empresas productivas del Estado y organismos públicos, donde algunos exfuncionarios llegan a recibir pensiones superiores al millón de pesos mensuales.

Reforma para eliminar pensiones doradas avanza en el Senado

La reforma plantea modificar el Artículo 127 de la Constitución con el objetivo de establecer límites claros a las pensiones de altos funcionarios del sector público.

De acuerdo con el dictamen, ningún jubilado de organismos estatales podrá recibir una pensión superior al 50% del salario de la persona titular de la Presidencia de la República, lo que actualmente equivale a aproximadamente 70 mil pesos mensuales.

La medida busca evitar que se mantengan esquemas de retiro que permiten a exdirectivos y altos mandos recibir montos muy superiores a los ingresos de la mayoría de los pensionados del país.

La reforma al Artículo 127 establece límites claros a las pensiones de altos funcionarios del sector público. (Foto: Senado de la República)

Durante la discusión en el pleno, legisladores señalaron que estas jubilaciones representan un gasto público desproporcionado frente a las pensiones promedio que perciben millones de trabajadores en México.

Morena rechaza reservas de la oposición y mantiene reforma intacta

Durante el debate, senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano presentaron reservas para modificar algunos aspectos técnicos de la iniciativa. Todas fueron rechazadas por la mayoría legislativa.

Tras la votación, el proyecto quedó aprobado sin cambios, lo que permitió que el dictamen avanzara en su versión original.

Incluso algunos legisladores de oposición terminaron votando a favor del rechazo de sus propias reservas, lo que permitió que la propuesta se mantuviera intacta durante la discusión en lo particular.

Oposición respalda iniciativa, pero critica su diseño

Aunque los partidos de oposición respaldaron la eliminación de pensiones millonarias, también expresaron críticas al diseño de la reforma.

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, afirmó que su bancada votaría a favor porque considera indefendible que existan jubilaciones de hasta un millón de pesos mensuales, aunque cuestionó la forma en que se establece el tope.

Ricardo Anaya aseguró que su bancada respaldaría la eliminación de pensiones millonarias, aunque criticó la forma de establecer el tope. | Foto: Senado de la República

El senador argumentó que vincular el límite de las pensiones al salario presidencial podría generar inconsistencias, pues cualquier modificación al sueldo del titular del Ejecutivo también impactaría directamente en los montos de las jubilaciones.

Por su parte, legisladores del PRI y Movimiento Ciudadano coincidieron en respaldar la iniciativa, aunque señalaron que la reforma no resuelve los problemas estructurales del sistema de pensiones en México.

¿Qué son las pensiones doradas y por qué generan debate?

El término “pensiones doradas” se utiliza para describir jubilaciones elevadas que reciben algunos exfuncionarios de alto nivel en el sector público.

En varios casos documentados, estos pagos pueden alcanzar cientos de miles de pesos e incluso más de un millón de pesos mensuales, cifras muy por encima de la pensión promedio que reciben la mayoría de los trabajadores mexicanos.

Las pensiones son pagos periódicos que reciben los trabajadores una vez que se retiran, como garantía por sus años de servicio. (Procuraduría Federal del Consumidor/Facebook)

Durante el debate legislativo se mencionó que existen ejemplos de exdirectivos de organismos públicos que perciben ingresos de retiro superiores al salario presidencial.

Para legisladores que apoyan la reforma, este tipo de beneficios representa un esquema inequitativo frente a los ingresos de otros pensionados.

A quién afectará la reforma para limitar pensiones

La iniciativa está dirigida principalmente a altos mandos y exfuncionarios de empresas del Estado, organismos descentralizados y banca de desarrollo.

Entre las instituciones donde se han detectado jubilaciones elevadas se encuentran:

Petróleos Mexicanos (Pemex)

Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Banca de desarrollo

Organismos públicos descentralizados

Empresas productivas del Estado

Sin embargo, la reforma no aplicará a trabajadores que hayan laborado en secretarías de Estado ni a integrantes de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con lo establecido en el dictamen aprobado.

Reforma busca frenar abusos sin aplicar retroactividad

Durante la discusión en tribuna, el senador de Morena, Óscar Cantón Zetina defendió la propuesta al señalar que existen casos de jubilaciones “estratosféricas” que representan un abuso del sistema.

Óscar Cantón Zetina defendió la reforma al señalar que existen jubilaciones “estratosféricas” en el sector público.

El legislador aclaró que la reforma no tendrá efectos retroactivos, por lo que los recursos recibidos antes de su entrada en vigor no serán reclamados a los beneficiarios.

Con esta medida, el gobierno federal estima que podrían generarse ahorros de hasta 5 mil millones de pesos al año, recursos que, según lo planteado en el debate legislativo, podrían destinarse a programas sociales y al apoyo de sectores vulnerables.

Tras su aprobación en el Senado, la reforma deberá continuar su proceso legislativo para que pueda entrar en vigor y comenzar a aplicarse el nuevo límite a las pensiones de altos funcionarios.