México fortalece sistema de salud desde la formación médica: plantean retos para el sistema sanitario

Estrategias contra sarampión y desnutrición infantil marcan agenda sanitaria nacional. Foto: (iStock Ilustrativa)

Con una agenda enfocada en los desafíos más urgentes del sistema sanitario, autoridades federales y estatales participaron en la Primera Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Salud para el Bienestar, un encuentro encabezado por el secretario de Salud, David Kershenobich, donde se discutieron acciones clave para fortalecer la atención médica en el país.

Durante la reunión, uno de los mensajes centrales fue la necesidad de mantener una coordinación constante entre el Gobierno federal y los estados para enfrentar retos como la prevención de enfermedades, la formación de personal de salud y la atención a la niñez desde sus primeras etapas de vida.

El control del sarampión ocupó un lugar prioritario en la conversación. El titular de Salud reconoció el trabajo que han realizado los gobiernos estatales y el personal sanitario para contener los casos registrados recientemente, pero también advirtió que el esfuerzo debe mantenerse. En ese sentido, subrayó la importancia de continuar con las campañas de vacunación dirigidas a grupos prioritarios y reforzar la vigilancia epidemiológica en todo el país.

“Seguimos teniendo casos de sarampión y necesitamos mantener el esfuerzo”, señaló Kershenobich, al tiempo que agradeció la labor de médicas, médicos y personal de enfermería que participan en las jornadas de inmunización.

La Secretaría de Salud hizo un llamado a no dar marcha atrás en estrategia de vacunación. Imagen de archivo. EFE/ Felipe Gutiérrez

En la misma línea, el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde, llamó a las autoridades sanitarias estatales a no bajar la guardia frente a esta enfermedad, considerada una de las más contagiosas. Explicó que incluso un solo caso puede representar un riesgo significativo, por lo que se deben activar de inmediato los protocolos de vigilancia y vacunación.

La estrategia nacional contempla priorizar la inmunización en niñas y niños de entre seis meses y 12 años, así como en otros grupos vulnerables, con el objetivo de evitar brotes y cortar las cadenas de transmisión.

Otro de los temas centrales fue la atención integral durante los primeros mil días de vida, etapa considerada crucial para el desarrollo físico, cognitivo y emocional de las personas. Durante la reunión se presentó el Protocolo Nacional de Atención Médica enfocado en este periodo, alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

Este protocolo contempla una serie de intervenciones que comienzan desde el embarazo y se extienden hasta los primeros dos años de vida del niño o la niña. Entre las acciones previstas se encuentran el control prenatal, la vacunación, los tamizajes neonatales, la promoción de la lactancia materna, la suplementación nutricional y programas de estimulación temprana.

Sarampión, desnutrición y atención infantil: los retos que analiza el sector salud. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

Las autoridades recordaron que en México nacen cada año entre 1.7 y 1.9 millones de bebés, lo que equivale a cerca de cuatro mil 600 nacimientos diarios. Por ello, invertir en esta etapa temprana resulta fundamental para mejorar la salud a largo plazo y reducir la mortalidad materna e infantil.

En paralelo, se presentó la estrategia “Nutriendo Futuros Saludables”, orientada a combatir la desnutrición en menores de cinco años. El programa contempla brigadas comunitarias que recorrerán 130 municipios prioritarios para detectar casos de desnutrición aguda mediante mediciones de peso, talla y perímetro braquial, con el fin de ofrecer tratamiento oportuno.

Finalmente, los participantes también analizaron los desafíos relacionados con la formación de recursos humanos en salud. Representantes estatales destacaron la importancia de planificar la apertura de plazas para internados y residencias médicas, así como garantizar suficientes campos clínicos para la formación de nuevas generaciones de profesionales.

Al concluir la sesión, las autoridades coincidieron en que la coordinación entre instituciones seguirá siendo una pieza clave para fortalecer el sistema de salud, ampliar la prevención de enfermedades y garantizar una atención más oportuna y equitativa para la población mexicana.