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Sobrinos de AMLO “se destapan” por candidaturas en municipios de Tamaulipas rumbo al 2027

Ambos políticos han manifestado interés en competir por alcaldías clave de la entidad: Ciudad Victoria y Tampico

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Collage de dos fotos: en la izquierda, un hombre y AMLO sonríen con los brazos sobre los hombros; en la derecha, una mujer y AMLO sonríen de cerca.
Andrés Manuel López Obrador posa con sus sobrinos, quienes aspirarían a cargos en municipios de Tamaulipas para las elecciones de 2027, generando expectación política. (Imagen Ilustrativa Infobae)

José Braña Mojica y Úrsula Patricia Salazar Mojica, familiares del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), comenzaron a perfilarse como posibles candidatos rumbo a las elecciones municipales de Tamaulipas en 2027.

De acuerdo con información de medios nacionales, ambos políticos han manifestado interés en competir por alcaldías clave de la entidad: José Braña Mojica buscaría la presidencia municipal de Ciudad Victoria, mientras que Úrsula Patricia Salazar Mojica apunta a la alcaldía de Tampico.

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Actualmente, José Braña se desempeña como diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y confirmó sus aspiraciones en entrevistas con medios locales, donde aseguró que cumple con los requisitos y que mantiene trabajo territorial en Tamaulipas.

En tanto, Úrsula Patricia Salazar Mojica, diputada local y presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, ha sido señalada nuevamente como una de las figuras de Morena con posibilidades de competir por la presidencia municipal de Tampico. La legisladora ya había buscado esa candidatura en el proceso electoral de 2024.

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Ambos políticos mantienen parentesco con el exmandatario federal. Según los reportes, son sobrinos segundos de López Obrador debido a que sus madres eran primas hermanas del ex presidente.

¿Quién es José Braña Mojica?

José Braña Mojica, conocido también como “Pepe Braña”, es diputado federal y ha tenido una carrera política ligada al movimiento obradorista en Tamaulipas.

De acuerdo con reportes periodísticos, es hijo de Lucía Mojica Obrador, prima de López Obrador, y participó en actividades políticas relacionadas con el hoy ex presidente desde campañas anteriores. También coordinó trabajos electorales en distintos estados del norte del país.

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Braña Mojica ganó notoriedad pública en 2021, cuando medios nacionales informaron sobre el fallecimiento de su hermana por COVID-19 en Tamaulipas.

En los últimos años ha ocupado cargos como diputado local y posteriormente diputado federal. Ahora, rumbo a las elecciones de 2027, confirmó que buscará levantar la mano para competir por la alcaldía de Ciudad Victoria.

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¿Quién es Úrsula Patricia Salazar Mojica?

Úrsula Patricia Salazar Mojica es diputada local de Morena en Tamaulipas y una de las figuras más visibles del partido en el Congreso estatal.

El parentesco con AMLO fue confirmado por el propio exmandatario durante una conferencia matutina del 1 de abril de 2022; al ser cuestionado sobre un señalamiento en contra la diputada local, explicó que se trataba de una integrante de su familia de lado materno:

Es, en efecto, una sobrina, porque es hija de una prima hermana. O sea, la abuela de esta diputada se llama Úrsula, así se llamaba mi abuela, Úrsula. La abuela de esta diputada y mi madre eran hermanas. O sea, la mamá de ella es mi prima.

Por otro lado, la cercanía sanguínea entre el exmandatario y la legisladora local fue confirmada por ella misma el pasado 1º de julio de 2022 cuando recordó, por medio de un mensaje del entonces Twitter, la victoria de López Obrador en las elecciones de 2018.

Úrsula Patricia Salazar AMLO
Úrsula Patricia Salazar tuiteó sobre AMLO el pasado 1º de julio (Foto: Twitter/@Ursula_PSM)

La legisladora alcanzó notoriedad nacional en 2022, luego de la difusión de audios en los que presuntamente solicitaba “moches” a proveedores. Tras el escándalo, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador declaró públicamente que debía haber “cero impunidad”, sin importar si se trataba de un familiar cercano o lejano.

Úrsula Salazar también ha enfrentado solicitudes de desafuero y señalamientos políticos por presuntos actos de corrupción durante su trayectoria legislativa en Tamaulipas.

Pese a las controversias, se ha mantenido como una de las principales cartas de Morena en el estado y nuevamente aparece entre los perfiles considerados para competir en las elecciones municipales de 2027.

Úrsula Patricia Salazar Mojica Morena Tamaulipas
La legisladora es la coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso de Tamaulipas (Foto: Twitter/@CongresoTams)

En la mira por presuntos actos de corrupción

En 2022, Úrsula Patricia Salazar Mojica estuvo en medio de la polémica luego de que se difundieran audios en los que presuntamente solicitaba a un proveedor “inflar” facturas para recibir dinero en efectivo. Las grabaciones provocaron críticas contra la legisladora de Morena debido a su parentesco con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras la difusión del audio, la diputada negó haber cometido irregularidades y aseguró que se trataba de una “guerra sucia” en su contra. Sin embargo, el caso escaló a nivel nacional y llevó al entonces mandatario federal a declarar que debía existir “cero impunidad” en caso de comprobarse actos de corrupción.

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