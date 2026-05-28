¿Suspenden clases en todo México este 29 de mayo? esto dice el calendario oficial de la SEP

La medida aplica para escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó la suspensión de clases para el viernes 29 de mayo de 2026 en todas las escuelas de nivel básico del país. La medida beneficiará a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, quienes disfrutarán de un fin de semana largo antes de entrar en la recta final del ciclo escolar 2025-2026.

La suspensión está contemplada dentro del calendario oficial de la SEP y corresponde a la realización de la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), una jornada de trabajo en la que participan docentes, directivos y personal educativo.

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De esta manera, los alumnos no deberán acudir a las aulas el viernes, mientras que maestros y directivos sí tendrán actividades dentro de los planteles educativos.

¿Por qué no habrá clases el 29 de mayo?

El Consejo Técnico Escolar es un órgano colegiado integrado por docentes y autoridades escolares que tiene como objetivo analizar el desempeño académico de los estudiantes, evaluar estrategias de enseñanza y organizar acciones para mejorar el aprendizaje.

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Durante estas sesiones también se revisan temas relacionados con:

planeación didáctica,

evaluación formativa,

estrategias pedagógicas,

seguimiento escolar,

y preparación del cierre del ciclo escolar.

La medida aplica para escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional

Por ello, aunque las escuelas permanecen abiertas para el personal educativo, las actividades académicas para los estudiantes quedan suspendidas por un día.

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Los alumnos tendrán puente de tres días

Con esta suspensión, millones de estudiantes en México disfrutarán de un puente escolar de tres días, ya que el descanso se extenderá desde el viernes 29 hasta el domingo 31 de mayo.

Las clases se reanudarán de manera habitual el lunes 1 de junio en todos los planteles de educación básica incorporados al Sistema Educativo Nacional.

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Este será uno de los últimos fines de semana largos del ciclo escolar 2025-2026 antes del inicio de las vacaciones de verano.

¿Quiénes sí tendrán actividades normales?

La suspensión únicamente aplica para educación básica, por lo que otros niveles educativos y actividades laborales operarán con normalidad.

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Esto significa que:

preparatorias y bachilleratos,

universidades,

oficinas públicas,

bancos,

comercios

y empresas privadas

continuarán sus actividades habituales durante el viernes 29 de mayo.

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La razón es que esta fecha no está considerada como día de descanso obligatorio dentro de la Ley Federal del Trabajo.

Millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en México no tendrán clases el 29 de mayo debido a la sesión del Consejo Técnico Escolar de la SEP

Cómo sigue el calendario escolar de la SEP

Tras la suspensión por Consejo Técnico Escolar, el calendario oficial de la SEP continuará sin modificaciones importantes durante las siguientes semanas.

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Entre las fechas más relevantes que aún restan del ciclo escolar se encuentran:

la próxima sesión de Consejo Técnico Escolar,

el registro de calificaciones finales,

y el cierre oficial del ciclo escolar 2025-2026.

Con ello, estudiantes y padres de familia comienzan a prepararse para el periodo vacacional de verano, que marcará el fin de actividades académicas para millones de alumnos en todo el país.

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