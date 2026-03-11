México

Diputados rechazan reforma electoral de Sheinbaum, se tambalea alianza con el Verde y PT

Ricardo Monreal adelantó que comenzarán a elaborar el Plan B, propuesto por la presidenta de México

Claudia Sheinbaum envió la reforma
Claudia Sheinbaum envió la reforma electoral que busca un recorte presupuestal, así como la reducción de escaños, regula el uso de IA y el tiempo en medios de comunicación. (Imagen: Jesús Aviles)

La tarde de este 11 de marzo de 2026, la Cámara de Diputados rechazó en lo general la reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con 259 a favor, 234 en contra y 1 abstenciones, el Pleno deshecho la iniciativa.

Cabe destacar que debido a que el dictamen proponía modificaciones constitucionales eran necesarios 334 votos a favor de los 500 legisladores que conforman la Cámara Baja, por tanto, la propuesta no alcanzó la mayoría calificada.

Entre gritos de la oposición que celebraban la primera derrota de Sheinbaum en el Congreso de la Unión, la presidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro, Kenia López Rabadán, dio a conocer que “con fundamento en lo que dispone la fracción G del artículo 72 constitucional y en términos del artículo 232 numeral 1 del reglamento de la Cámara de Diputados se deshecha el proyecto de decreto enviado por la presidenta de la República”.

Asimismo, el texto de las reservas que fueron presentadas se integraron al diario de los debates. Al finalizar la discusión y ante la derrota anunciada, Morena comenzó a corear: “¡Es un honor estar con Claudia hoy!”.

Información en desarrollo...

