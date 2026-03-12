Para Kenia López Rabadán es “histórica” la sesión que expuso grietas en la alianza de Morena, PT y PVEM

Kenia López Rabadán afirmó que el rechazo de la reforma electoral es el reflejo de la pluralidad en la democracia. (Foto: Cámara de Diputados)

“Ha sido una sesión histórica, importante que vamos a poder analizar, incluso, por años o por décadas a propósito de la pluralidad, las distintas visiones y, evidentemente, la construcción de aprobaciones o no”, así comenzó la diputada del PAN, Kenia López Rabadán, en entrevista con medios de comunicación, luego de la sesión en la que diputados del Partido del Trabajo (PT) y del Verde Ecologista de México (PVEM) votaron en contra de la reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que evidenció la ruptura con Morena.

Iniciativa no incluía freno al crimen organizado

La también presidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro afirmó que la reforma electoral no consideraba acciones para limitar la influencia del crimen organizado ni contemplaba proteger los programas sociales ante amenazas. Sostuvo que el rechazo a la iniciativa por parte del pleno de la Cámara de Diputados evidenció el valor de la pluralidad democrática.

López Rabadán detalló que el dictamen no incorporó prácticamente ninguno de los puntos de su decálogo de principios político-electorales. Señaló que el gobierno no presentó medidas para evitar que grupos criminales influyeran en las elecciones a través de recursos ilícitos o amenazas relacionadas con programas sociales.

Entre los aspectos que no fueron considerados en la reforma, destacó:

Misma normativa para todos los participantes y la prohibición de que un jugador actúe como árbitro.

Convocatoria a todas las fuerzas políticas para que cualquier cambio a las reglas electorales se apruebe por consenso.

Prevención de la sobrerrepresentación, con el objetivo de que cada voto tenga el mismo valor y representación.

Garantía de un árbitro electoral imparcial e independiente.

Fortalecimiento del órgano electoral para asegurar procesos organizados y personal preparado.

Inclusión de la segunda vuelta electoral para promover gobiernos plurales y mayorías legítimas.

Ejercicio de gobierno conforme a la plataforma registrada y reglas claras para coaliciones.

La diputada también informó que en la Cámara permanecen activas 49 iniciativas en materia electoral, entre ellas una ciudadana respaldada por más de 136 mil firmas. De ese total, 24 fueron mencionadas en el dictamen, 10 se recibieron posteriormente y 15 ingresaron el mismo día de la sesión.

Esto proponía Kenia López Rabadán

1.⁠ ⁠Mismas reglas para todos, ningún jugador puede ser árbitro: La Reforma Político Electoral debe ser aprobada por consenso de todas las fuerzas políticas.

2.⁠ ⁠Todos los votos y solo los votos merecen representación: No a la sobrerrepresentación, que cada voto valga lo mismo y se represente en los espacios de decisión.

3.⁠ ⁠Árbitro justo: Las autoridades electorales deben ser imparciales e independientes (INE y TEPJF)

4.⁠ ⁠Cancha pareja: Equidad en la contienda, los gobiernos no deben utilizar sus recursos para favorecer a algún candidato.

5.⁠ ⁠Ninguna elección con, para y de criminales: La democracia no puede coexistir con la filtración del crimen organizado en campañas, candidaturas y gobiernos.

6.⁠ ⁠Elecciones bien hechas con gente bien preparada: Garantizar la permanencia del Servicio Profesional Electoral.

7.⁠ ⁠Mayorías Legítimas para la gobernabilidad democrática: Segunda vuelta para garantizar un Gobierno con apoyo democrático.

8.⁠ ⁠Coaliciones con reglas claras y plataforma común: Ejercicio de gobierno apegado a la plataforma registrada.

9.⁠ ⁠Los Programas Sociales son derechos constitucionales: no deben utilizarse como amenaza electoral.

10.⁠ ⁠Financiamiento público para los partidos: evitar que el crimen organizado y el uso ilícito de recursos intervengan en los comicios.

Esto dijo el PAN sobre la reforma de la presidenta

En la sesión de este miércoles, Elías Lixa habló por el PAN, quien centró su intervención en señalar que la iniciativa del Ejecutivo no enfrenta la participación del crimen organizado en los procesos electorales, sostuvo que ese es el motivo por el cual Morena rechaza integrar las propuestas del Partido Acción Nacional.

Por su parte, Jorge Romero Herrera, presidente de Acción Nacional, calificó como positivo que no prosperara la iniciativa, al afirmar que se impidió “un retroceso histórico para México”.

Subrayó la importancia de que legisladores de distintas fuerzas políticas, incluidos algunos ajenos a la oposición, votaran en contra para proteger la democracia y mantener normas que garanticen comicios libres y justos: “en el Partido Acción Nacional seguiremos defendiendo la democracia, nuestras instituciones y a las familias mexicanas”.

