Sheinbaum defiende a la secretaria de las Mujeres: “Si Citlalli ha viajado es con permiso para representar a México en distintos eventos”

Los principales ataques contra la secretaria de las mujeres se han registrado en redes sociales y medios de comunicación

Claudia Sheinbaum durante la mañanera
Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 12 de marzo. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum defendió a la líder de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández ante diversos ataques en plataformas digitales, durante la mañanera de este 12 de marzo en Palacio Nacional.

““Primero, defender a Citlalli porque es una mujer extraordinaria. Hizo un gran trabajo como diputada local, un gran trabajo como senadora, un gran trabajo cuando fue secretaria de general Morena, y ahora hace una trabajo extraordinario en la Secretaría de las Mujeres. Una mujer honesta, trabajadora”, destacó la mandataria mexicana.

Estas declaraciones se dan tras un reportaje publicado por el medio Latinus, donde señalaron a la funcionaria por viajar e incumplir sus funciones dentro del instituto dedicado a todas las niñas, adolescentes y adultas del país.

“Si Citlalli ha viajado es con permiso para representar a México en distintos eventos”, expresó Sheinbaum.

Agregó que había la posibilidad de que la secretaría de las mujeres acudiera a una actividad internacional enfocada a temas de feminismo en Nueva York, pero Hernández tomó la decisión de permanecer en el país debido a que en marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

“El día que hablen bien de nosotras nos vamos a empezar a preocupar, ellos sí hacen propaganda en contra”, afirmó Sheinbaum.

La secretaria de las Mujeres,
La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández. (EFE/Mario Guzmán)

Anuncian nuevos Centros Libre para las Mujeres

El Gobierno de México anunció la creación de nuevos Centros Libre para las Mujeres, espacios diseñados para brindar atención integral a mujeres en situación de violencia. Estos centros ofrecerán servicios gratuitos de asesoría legal, apoyo psicológico y acompañamiento social, con el objetivo de garantizar la protección y el acceso a la justicia para las víctimas.

La Secretaría de las Mujeres informó que lugares estarán ubicados en distintas entidades del país y funcionarán bajo un modelo de atención personalizada, centrado en la confidencialidad y el respeto de los derechos humanos.

Cada uno contará con personal especializado para atender casos de violencia familiar, sexual, económica y digital, así como para orientar a las usuarias sobre las rutas de denuncia y acceso a servicios sociales. Además, los centros ofrecerán talleres y actividades enfocadas en el empoderamiento y la autonomía económica, facilitando herramientas para la reintegración social y laboral de las afectadas.

El proyecto contempla un sistema de seguimiento para cada caso, permitiendo la evaluación periódica de los avances y la atención brindada. Las autoridades dieron a conocer que la apertura de estos espacios responde a la necesidad de fortalecer la red de apoyo institucional ante la persistencia de la violencia de género en el país, promoviendo una respuesta integral y coordinada.

