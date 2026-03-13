México

Embajada de EEUU felicita a México por incautar 14 millones de dosis de fentanilo en Colima

“Estamos desmantelando las redes criminales”, compartió

Guardar
Los agentes de seguridad incautaron
Los agentes de seguridad incautaron 240 kilos del opioide (SSP Colima)

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Douglas Johnson, agradeció en sus canales oficiales por el operativo que derivó en el aseguramiento de millones de dosis de fentanilo en Colima, acciones que también dejaron un hombre detenido identificado como posible líder de una estructura criminal.

A través de su cuenta de X, el 12 de marzo, el funcionario expresó su agradecimiento por la cooperación entre México y EEUU. Destacó la coordinación y el intercambio de información entre las naciones.

“Estamos desmantelando las redes criminales que buscan envenenar a nuestras comunidades con fentanilo y violencia. Tan solo esta operación evitó que aproximadamente 14 millones de dosis de fentanilo llegaran a nuestras calles”, es parte del mensaje de Johnson.

DEA aportó datos

Cabe destacar que la Agencia para el Control de Droga (DEA, por sus siglas en inglés) aportó información para el arresto de Yair “N” en el municipio de Villa de Álvarez.

(X @OHarfuch)
(X @OHarfuch)

El reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron sobre la captura de seis personas, específicamente fueron revisados dos domicilios, uno usado como laboratorio y otro como bodega de sustancias ilícitas.

Como resultado fueron asegurados 240 kilogramos del opioide, alrededor de 14 millones de dosis.

En otras ocasiones, Ronald Johnson ya ha compartido mensajes de agradecimiento por operativos realizado en México. El mismo 12 de marzo el funcionario destacó la captura en Sinaloa de Samuel Ramírez Jr., un hombre señalado por el homicidio de dos personas en Washington.

Dicho sujeto ero uno de los hombres más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y por quien había una recompensa de un millón de dólares por su arresto, según compartió el titular de la SSPC, Omar García Harfuch.

Aseguramiento de 100 mil pastillas de fentanilo

Mientras que el pasado 4 de marzo el embajador celebró el operativo que resultó en el aseguramiento de más de 100 mil pastillas de fentanilo en Sinaloa.

El embajador Ronald Johnson (REUTERS/Raquel Cunha)
El embajador Ronald Johnson (REUTERS/Raquel Cunha)

“Cada pastilla y cada gramo de fentanilo que se arrebata de las manos de los cárteles y grupos narcoterroristas representa vidas salvadas y comunidades más seguras en ambos países. Este flagelo es algo que nuestras naciones combaten juntas bajo el liderazgo de Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum”, escribió.

En dicha ocasión las dosis del opioide fueron halladas junto con una motocicleta con reporte de robo en Culiacán.

Mientras que el 5 de marzo pasado EEUU y 20 países de América Latina firmaron un acuerdo para combatir a organizaciones “narcoterroristas”. De dicha lista fueron excluidos Colombia y México.

“Estados Unidos está preparado para abordar estas amenazas e ir solo a la ofensiva si es necesario”, comentó en dicha ocasión el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth.

Temas Relacionados

Ronald JohnsonEEUUFentaniloColimaVilla de ÁlvarezNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Clara Brugada anuncia la creación de la Secretaría del Deporte en CDMX y lanza 119 acciones rumbo al Mundial 2026

Con símbolos como Quetzalcóatl y el ajolote, la identidad del proyecto pretende destacar la herencia cultural y deportiva de la capital

Clara Brugada anuncia la creación

Las guerreras K-pop 2: fans mexicanos reaccionan a la secuela confirmada por Netflix

La emoción por el regreso HUNTR/X invadió a sus seguidores tras el anuncio oficial de su secuela, que promete nuevas historias, más música y sorpresas

Las guerreras K-pop 2: fans

Zague lanza dura crítica a la Selección Mexicana previo a la Copa del Mundo 2026

El exgoleador dejó claro que la Selección Mexicana tiene a la afición en duda entre lesiones justo cuando el debut en la Copa Mundial 2026 está cercano

Zague lanza dura crítica a

Resultados del sorteo de Chispazo: ¿Quiénes son los nuevos millonarios?

El sorteo de Chispazo se realiza dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Resultados del sorteo de Chispazo:

Violencia política de género: Tania Larios destaca resolución del IECM por expresiones de Manuel Pedrero

El órgano capitalino resolvió que los contenidos del periodista vulneran la participación femenina en el ámbito público

Violencia política de género: Tania
MÁS NOTICIAS

NARCO

Abandonan dos cabezas humanas frente

Abandonan dos cabezas humanas frente a un banco y en una explanada de Culiacán, Sinaloa

Asesinato de Jesús Gallegos: este fue el delito por el que El Mencho tenía orden de aprehensión

Operativo de seguridad en Cajeme, Sonora, desata balacera: reportan detención de criminales fuertemente armados

Embajador de EEUU en México agradeció por la detención de otro de los 10 más buscados por el FBI

Persecución por exceso de velocidad deriva en la detención de sujetos con fentanilo y armas en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Las guerreras K-pop 2: fans

Las guerreras K-pop 2: fans mexicanos reaccionan a la secuela confirmada por Netflix

Vive Latino 2026: cuánto podría costar la cerveza en el festival

Maribel Guardia exige más de 2 millones de pesos a Imelda Tuñón por los años que vivió en su domicilio: “Aberrante”

El diablo viste a la moda 2: revelan en México nuevo poster oficial a poco más de un mes de su estreno

Angélica Rivera es cuestionada nuevamente sobre su vida sentimental durante el concierto de Cristian Castro

DEPORTES

Canelo Álvarez avanza en su

Canelo Álvarez avanza en su recuperación tras operarse el codo y regresar al ring, reveló Eddy Reynoso

Zague lanza dura crítica a la Selección Mexicana previo a la Copa del Mundo 2026

Julio César Chávez Jr. regresa al ring: cuándo y dónde peleará el ex campeón mexicano

República Checa vs Irlanda: ¿cuándo se jugará el repechaje europeo para definir al último rival de México en el Mundial 2026?

“Nos unimos a la pena”: los mensajes que recibió Raúl Jiménez del club América, FMF y más por la muerte de su padre