Embajada de EEUU felicita a México por incautar 14 millones de dosis de fentanilo en Colima

Los agentes de seguridad incautaron 240 kilos del opioide (SSP Colima)

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Douglas Johnson, agradeció en sus canales oficiales por el operativo que derivó en el aseguramiento de millones de dosis de fentanilo en Colima, acciones que también dejaron un hombre detenido identificado como posible líder de una estructura criminal.

A través de su cuenta de X, el 12 de marzo, el funcionario expresó su agradecimiento por la cooperación entre México y EEUU. Destacó la coordinación y el intercambio de información entre las naciones.

“Estamos desmantelando las redes criminales que buscan envenenar a nuestras comunidades con fentanilo y violencia. Tan solo esta operación evitó que aproximadamente 14 millones de dosis de fentanilo llegaran a nuestras calles”, es parte del mensaje de Johnson.

DEA aportó datos

Cabe destacar que la Agencia para el Control de Droga (DEA, por sus siglas en inglés) aportó información para el arresto de Yair “N” en el municipio de Villa de Álvarez.

(X @OHarfuch)

El reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron sobre la captura de seis personas, específicamente fueron revisados dos domicilios, uno usado como laboratorio y otro como bodega de sustancias ilícitas.

Como resultado fueron asegurados 240 kilogramos del opioide, alrededor de 14 millones de dosis.

En otras ocasiones, Ronald Johnson ya ha compartido mensajes de agradecimiento por operativos realizado en México. El mismo 12 de marzo el funcionario destacó la captura en Sinaloa de Samuel Ramírez Jr., un hombre señalado por el homicidio de dos personas en Washington.

Dicho sujeto ero uno de los hombres más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y por quien había una recompensa de un millón de dólares por su arresto, según compartió el titular de la SSPC, Omar García Harfuch.

Aseguramiento de 100 mil pastillas de fentanilo

Mientras que el pasado 4 de marzo el embajador celebró el operativo que resultó en el aseguramiento de más de 100 mil pastillas de fentanilo en Sinaloa.

El embajador Ronald Johnson (REUTERS/Raquel Cunha)

“Cada pastilla y cada gramo de fentanilo que se arrebata de las manos de los cárteles y grupos narcoterroristas representa vidas salvadas y comunidades más seguras en ambos países. Este flagelo es algo que nuestras naciones combaten juntas bajo el liderazgo de Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum”, escribió.

En dicha ocasión las dosis del opioide fueron halladas junto con una motocicleta con reporte de robo en Culiacán.

Mientras que el 5 de marzo pasado EEUU y 20 países de América Latina firmaron un acuerdo para combatir a organizaciones “narcoterroristas”. De dicha lista fueron excluidos Colombia y México.

“Estados Unidos está preparado para abordar estas amenazas e ir solo a la ofensiva si es necesario”, comentó en dicha ocasión el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth.