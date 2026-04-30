México

Juez de EEUU ordena detener a mexicano acusado de esconder más de 200 mil dosis de fentanilo en muebles

Crisantos Javier Sotelo Valencia es acusado de ocultar el opioide

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Juez de EEUU ordena detener a mexicano acusado de esconder más de 200 mil dosis de fentanilo en muebles
Las dosis escondidas (FBI)

El decomiso de casi 24 kilos de fentanilo en West Valley City, Utah, desembocó en la detención de Crisantos Javier Sotelo Valencia, un ciudadano mexicano en situación migratoria irregular. Las autoridades federales lo acusan de intentar distribuir aproximadamente 240 mil pastillas del opiáceo, halladas dentro de paneles de muebles de madera en su residencia.

El operativo inició cuando los agentes arrestaron a Valencia el 3 de marzo de 2026. Durante la detención, confiscaron varios teléfonos móviles donde hallaron videos en los que Valencia exhibía grandes sumas de efectivo y narcóticos, entre ellos fentanilo. Las imágenes también mostraban la forma en que ocultaba la droga: dentro de muebles listos para armar.

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La investigación avanzó al analizar las grabaciones de cámaras corporales tomadas durante el arresto. Los agentes detectaron indicios de que los muebles grabados en los videos estaban en la casa de Valencia. El 25 de marzo ejecutaron una orden de registro en la vivienda, donde finalmente localizaron numerosas bolsas con pastillas azules identificadas como M30. Estas pastillas, sometidas a pruebas de campo, resultaron positivas para fentanilo.

Vista trasera de un hombre con camiseta blanca y shorts blancos, con las manos esposadas a la espalda sobre un fondo oscuro.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

“Un juez magistrado estadounidense ordenó la detención de un inmigrante ilegal procedente de México, luego de que un gran jurado federal lo acusara formalmente la semana pasada tras la incautación de aproximadamente 240.000 pastillas de fentanilo”, es parte de del informe compartido el 29 de abril.

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Las autoridades estadounidenses detallaron que Valencia ya había sido deportado el 30 de octubre de 2025. Tras su regreso al país y su presunta implicación en el tráfico de fentanilo, enfrenta cargos federales por posesión con intención de distribuir, un delito grave bajo la legislación estadounidense.

El caso ha sido señalado como parte de una ofensiva nacional denominada Operación Recuperar Estados Unidos, que busca frenar la inmigración ilegal, desmantelar organizaciones criminales transnacionales y aumentar la seguridad en las comunidades.

El juicio de Valencia está previsto para el 6 de julio de 2026 en Salt Lake City. La audiencia se desarrollará en la sala 3.4 del Tribunal de Distrito Orrin G. Hatch, bajo la supervisión de un juez federal.

Juez de EEUU ordena detener a mexicano acusado de esconder más de 200 mil dosis de fentanilo en muebles
Lo incautado por las autoridades (FBI)

La primera fiscal adjunta de los Estados Unidos para el Distrito de Utah, Melissa Holyoak, anunció el avance del proceso. En tanto, el fiscal adjunto Seth Nielsen se encuentra a cargo de la acusación formal.

Sentencian a hombre que pensaba haber conseguido trato con el Cártel de Sinaloa

En otras acciones, el pasado 4 de marzo fue informada la condena de 186 meses en contra de Mittel Patel, un hombre de 47 años, originario de Reino Unido y quien creía que había generado negocios con el grupo criminal mexicano Cártel de Sinaloa, cuando en realidad trataba con un agente encubierto.

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