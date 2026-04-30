Muffins de avena, zanahoria y naranja: energía, fibra y sin harinas refinadas

El perfume a naranja fresca y el dulzor suave de la zanahoria logran en estos muffins un equilibrio que invita a repetir.
Una receta ideal para quienes buscan algo rico, saludable y fácil de hacer en casa, perfecta para desayunos y meriendas.
En muchas casas, los muffins de avena, zanahoria y naranja son una opción elegida para sumar vegetales de manera simple, sin resignar sabor.
Crujientes por fuera, húmedos por dentro, y con el plus de que se pueden refrigerar para tener siempre a mano una colación nutritiva.
Receta de muffins de avena, zanahoria y naranja
Estos muffins de avena, zanahoria y naranja son bocaditos tiernos, hechos con una mezcla de avena arrollada, zanahoria rallada y jugo de naranja natural.
La receta prescinde de harinas refinadas y aprovecha la humedad natural de la zanahoria, lo que los hace súper sabrosos y llenos de fibra.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 40 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 2 huevos
- 120 gr de azúcar mascabo o común
- 80 ml de aceite neutro (girasol o maíz)
- 150 gr de avena arrollada fina
- 1 zanahoria grande rallada (aprox. 120 gr)
- Ralladura de 1 naranja
- 80 ml de jugo de naranja recién exprimido
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
Cómo hacer muffins de avena, zanahoria y naranja, paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C. Preparar una bandeja para muffins con pirotines o aceitar y enharinar.
- En un bol grande, batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.
- Agregar el aceite, la esencia de vainilla y la ralladura de naranja. Mezclar bien.
- Incorporar la zanahoria rallada y el jugo de naranja. Integrar.
- Sumar la avena, el polvo de hornear y la pizca de sal. Mezclar suavemente hasta que todos los ingredientes se unan, sin batir de más.
- Distribuir la preparación en los moldes, llenando hasta 3/4 de su capacidad.
- Llevar al horno y cocinar durante 20-25 minutos, o hasta que estén dorados y al pinchar con un palillo salga seco.
- Sacar, dejar enfriar unos minutos y desmoldar.
Consejos técnicos:
- Usar avena arrollada fina para una textura más suave.
- No sobrebatir la mezcla: solo unir los ingredientes para obtener muffins aireados.
- Controlar el horno, cada horno es distinto y puede variar el tiempo de cocción.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 10 a 12 muffins medianos.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 130 kcal
- Grasas: 5 gr
- Carbohidratos: 18 gr
- Proteínas: 3 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera: hasta 4 días, en recipiente hermético. En congelador: hasta 3 meses, bien envueltos individualmente.
