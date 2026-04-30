México

Muffins de avena, zanahoria y naranja: energía, fibra y sin harinas refinadas

Te decimos cómo puedes prepararlos desde casa

Guardar
Muffins recién horneados de avena, zanahoria y naranja se presentan sobre un plato blanco en una mesa de madera, con ingredientes frescos y un ambiente de cocina hogareña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El perfume a naranja fresca y el dulzor suave de la zanahoria logran en estos muffins un equilibrio que invita a repetir.

Una receta ideal para quienes buscan algo rico, saludable y fácil de hacer en casa, perfecta para desayunos y meriendas.

PUBLICIDAD

En muchas casas, los muffins de avena, zanahoria y naranja son una opción elegida para sumar vegetales de manera simple, sin resignar sabor.

Crujientes por fuera, húmedos por dentro, y con el plus de que se pueden refrigerar para tener siempre a mano una colación nutritiva.

PUBLICIDAD

Receta de muffins de avena, zanahoria y naranja

Estos muffins de avena, zanahoria y naranja son bocaditos tiernos, hechos con una mezcla de avena arrollada, zanahoria rallada y jugo de naranja natural.

Muffins recién horneados con avena esparcida en la parte superior, acompañados de zanahoria fresca, avena suelta y una naranja cortada, sobre una mesa de madera en un ambiente de cocina hogareña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La receta prescinde de harinas refinadas y aprovecha la humedad natural de la zanahoria, lo que los hace súper sabrosos y llenos de fibra.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  1. 2 huevos
  2. 120 gr de azúcar mascabo o común
  3. 80 ml de aceite neutro (girasol o maíz)
  4. 150 gr de avena arrollada fina
  5. 1 zanahoria grande rallada (aprox. 120 gr)
  6. Ralladura de 1 naranja
  7. 80 ml de jugo de naranja recién exprimido
  8. 1 cucharadita de polvo para hornear
  9. 1 pizca de sal
  10. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
Una mezcla vibrante de avena, zanahoria rallada y naranjas frescas dispuestas sobre una tabla de madera, listas para preparar comidas saludables y nutritivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer muffins de avena, zanahoria y naranja, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C. Preparar una bandeja para muffins con pirotines o aceitar y enharinar.
  2. En un bol grande, batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.
  3. Agregar el aceite, la esencia de vainilla y la ralladura de naranja. Mezclar bien.
  4. Incorporar la zanahoria rallada y el jugo de naranja. Integrar.
  5. Sumar la avena, el polvo de hornear y la pizca de sal. Mezclar suavemente hasta que todos los ingredientes se unan, sin batir de más.
  6. Distribuir la preparación en los moldes, llenando hasta 3/4 de su capacidad.
  7. Llevar al horno y cocinar durante 20-25 minutos, o hasta que estén dorados y al pinchar con un palillo salga seco.
  8. Sacar, dejar enfriar unos minutos y desmoldar.

Consejos técnicos:

  • Usar avena arrollada fina para una textura más suave.
  • No sobrebatir la mezcla: solo unir los ingredientes para obtener muffins aireados.
  • Controlar el horno, cada horno es distinto y puede variar el tiempo de cocción.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 10 a 12 muffins medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 130 kcal
  • Grasas: 5 gr
  • Carbohidratos: 18 gr
  • Proteínas: 3 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 4 días, en recipiente hermético. En congelador: hasta 3 meses, bien envueltos individualmente.

Temas Relacionados

MuffinsAvenaZanahoriaNaranjaFibramexico-recetas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

