Embajador de EEUU en México agradeció por la detención de otro de los 10 más buscados por el FBI

Roland Johnson emitió su agradecimiento desde su cuenta de X (antes Twitter). Crédito: X - @USAmbMex y @OHarfuch

El Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, agradeció y expresó su reconocimiento a las autoridades mexicanas tras la captura de Samuel Ramírez Jr., uno de los fugitivos incluidos en la lista de los 10 más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Según el embajador, la detención de Ramírez Jr. en Sinaloa, acusado de un doble homicidio en el estado de Washington, refuerza la cooperación bilateral en materia de seguridad y extradición.

Declaración del embajador Ronald Johnson

Ronald Johnson, jefe de la misión diplomática estadounidense en México, destacó públicamente la colaboración de las autoridades mexicanas y subrayó que “cuando nuestros países trabajan juntos y comparten información, los fugitivos no tienen dónde esconderse”.

El diplomático agradeció el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), institución encabezada por Omar García Harfuch, y resaltó que la acción es resultado de la cooperación impulsada por la Casa Blanca y el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Según Johnson, “la justicia prevalecerá”, tras la extradición de Samuel Ramírez Jr. a territorio estadounidense. Esta declaración, difundida a través de redes sociales, enfatiza la importancia de la alianza entre los dos países para combatir delitos transfronterizos.

Quién es el detenido buscado por el FBI en EEUU

Samuel Ramírez Jr., de 33 años, fue detenido el pasado 10 de marzo en Culiacán, Sinaloa, tras un operativo coordinado entre diversas fuerzas federales de México.

La captura, informada este 12 de marzo, se realizó apenas una hora y 13 minutos después de que Ramírez Jr. fuera incluido en la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI, lo que representa el récord de arresto más rápido desde la creación de este programa.

El proceso se realizó bajo un esquema de cooperación internacional y seguimiento puntual a las alertas emitidas por las agencias estadounidenses.

Foto del detenido y ficha del FBI. Foto: Harfuch

Ramírez Jr. era requerido por un doble homicidio ocurrido el 21 de mayo de 2023 en el Stars Bar and Grill de Federal Way, Washington, donde murieron Jessyca Hohn y Katie Duhnke.

Las autoridades de EEUU señalaron que poco después del crimen, el sospechoso abandonó Estados Unidos.

Tras su arresto, Ramírez Jr. fue deportado para enfrentar cargos de asesinato en primer y segundo grado, así como intento de asesinato.

La recompensa ofrecida por información que llevara a su captura había sido elevada de 25 mil a 1 millón de dólares, esto al ser incluido en la lista de los más buscados.

Quinta captura en México de los más buscados por el FBI, en meses recientes

Ramírez Jr. se convierte en el quinto integrante del top 10 del FBI detenido en los últimos meses en México. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

La detención de Samuel Ramírez Jr. eleva a cinco el número de integrantes de la lista de los 10 más buscados por el FBI que han sido capturados en México entre 2025 y el primer trimestre de 2026.

Los otros cuatro son Ryan Wedding, Alejandro Rosas Castillo, Daniel Alfredo “N” (alias “El Cubano”) y Francisco Javier Román Bardales (alias “El Veterano”).

Ryan Wedding , exatleta olímpico canadiense, era buscado por homicidio, tráfico de drogas y lavado de dinero, y se le identificaba como uno de los principales enlaces extranjeros del Cártel de Sinaloa . Autoridades mexicanas señalan que se entregó en enero de 2026 en la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México , aunque su defensa sostiene que fue capturado en un operativo conjunto entre las dos naciones.

Alejandro Rosas Castillo fue arrestado en Pachuca , Hidalgo , el 17 de enero de 2026. Estaba acusado de asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro, delitos cometidos en 2016. Según autoridades estadounidenses, asesinó a una excompañera de trabajo y huyó a México , donde fue capturado y extraditado.

Daniel Alfredo “N” , conocido como “El Cubano”, era operador logístico del Cártel de Sinaloa y coordinaba envíos de drogas sintéticas hacia Estados Unidos . Fue detenido en Culiacán , Sinaloa , el 15 de enero de 2026 durante un operativo nocturno y extraditado poco después.

Francisco Javier Román Bardales, alias “El Veterano”, líder de la Mara Salvatrucha (MS-13), fue arrestado en Veracruz el 17 de marzo de 2025. Se le acusaba de conspiración para cometer homicidio, extorsión y tráfico de personas, además de coordinar operaciones violentas y administrar rutas de tráfico de migrantes y drogas hacia Estados Unidos. Fue extraditado en menos de 48 horas después de su arresto.

Todos los capturados han sido extraditados, incluido el más reciente, Samuel Ramírez Jr.