Detuvieron a “El Chiwas”, autor material del asesinato del exgobernador de Colima, Silverio Cavazos

El arresto fue realizado en coordinación federal. Crédito: FGR

Autoridades federales detuvieron a Hilario “N”, alias “El Chiwas”, señalado como presunto autor material del asesinato del exgobernador de Colima, Silverio Cavazos, ocurrido el 21 de noviembre de 2010.

La detención, resultado de un operativo coordinado entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), representa un avance relevante en la investigación de un crimen que impactó la vida política nacional hace más de 15 años.

Según informó la FGR, Hilario “N” fue localizado en el municipio de Parral, en el estado de Chihuahua, y tras su captura, fue presentado ante un juez de control.

El detenido es considerado pieza clave dentro de una organización, de la cual no se reveló el nombre.

Ficha en homenaje al exgobernador, publicada en el 2024 por el PRI Colima. Crédito: Facebook - PRI Estatal Colima

Asimismo, las autoridades señalaron que “El Chiwas” enfrenta varias órdenes de aprehensión por delitos graves, incluyendo homicidio y delincuencia organizada.

El 9 mayo del 2018 las autoridades mexicanas capturaron al autor intelectual del asesinato de Cavazos, un sujeto identificado como Gerardo Mendoza Chávez, alias “Gerardón” o “Don Gera”, sin embargo, fue asesinado en un penal tan solo 4 días después de su arresto.

Al momento de su asesinato, “Don Gera” era identificado como líder de “La Resistencia” grupo criminal que en ese entonces mantenía una guerra contra el recién abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Operativo y antecedentes del caso

De acuerdo con Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, la aprehensión de “El Chiwas” se logró mediante técnicas de investigación enfocadas en la estructura de la organización criminal a la que presuntamente pertenece.

La intervención de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR y la SSPC permitió ubicar sus movimientos y cumplir la orden judicial en el municipio de Parral, Chihuahua.

El asesinato de Silverio Cavazos Ceballos se registró el 21 de noviembre de 2010, cuando un hombre descendió de un vehículo y disparó en contra del exmandatario estatal en un fraccionamiento del municipio de Colima.

Jesús Silverio Cavazos Ceballos gobernó el estado de Colima de 2005 a 2009, integrando las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Mapa de la FGR que detalla el sitio de la detención de "El Chiwas". Crédito: FGR

La FGR destacó que Hilario “N” no solo está relacionado con el homicidio del exgobernador, sino que también enfrenta órdenes de aprehensión por su probable participación en delitos de delincuencia organizada y homicidio en los estados de Jalisco, Chihuahua, Baja California y Tamaulipas.

“Su aseguramiento resulta de alta relevancia para el bienestar de la población, particularmente en estas entidades”, explicó el vocero, refiriéndose a los 5 estados en los que “El Chiwas” tenía orden de aprehensión.

La detención de “El Chiwas” marca un avance en el esclarecimiento de crímenes de alto impacto y abre la posibilidad de nuevas acciones contra integrantes de la organización criminal señalada por las autoridades.

Así fue el asesinato de Silverio Cavazos

De acuerdo con reportes previos de Infobae, el exgobernador de Colima, fue atacado alrededor de las 10:20 de la mañana, mientras paseaba a su perro en la colonia Lomas Verdes, en la capital del estado.

En ese momento, se encontró con el secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez; después de saludarse, una camioneta Jeep, modelo Patriot se acercó y un hombre descendió para disparar en su contra.

Cavazos recibió tres disparos, uno de los cuales impactó en el cuello y resultó fatal.

El exmandatario fue trasladado de inmediato a la clínica San Francisco, donde falleció tras sufrir un paro respiratorio.

Los escoltas de Cavazos repelieron el ataque, pero no hubo detenidos en ese momento.

Los reportes señalan que la camioneta utilizada por el agresor tenía reporte de robo en Querétaro y placas sobrepuestas del estado de Michoacán.

El autor intelectual del homicidio fue detenido y asesinado en la cárcel

Fotografía de Gerardo Mendoza tras su detención en 2018. Crédito: Gobierno de México

El 9 de mayo de 2018, autoridades federales detuvieron a Don Gera o “Gerardón”, señalado como probable autor intelectual del asesinato de Jesús Silverio Cavazos Ceballos.

La detención se realizó durante un operativo conjunto en las inmediaciones del Rancho Guamúchil, en el municipio de Ixtlahuacán, Colima, según informó el entonces subprocurador jurídico y de asuntos internacionales, Alberto Elías Beltrán.

Gerardo “N” era líder de una organización criminal con presencia en Colima, identificada como “La Resistencia”. Además, las autoridades lo señalaban como participe en la creación de las autodefensas de Michoacán, específicamente en los municipios de Coalcomán, Felipe Carrillo Puerto y Aguililla.

El detenido enfrentaba varias órdenes de aprehensión vigentes y era considerado uno de los principales traficantes de drogas sintéticas, marihuana y cocaína en la región, con vínculos de envío directo a Estados Unidos.

Reportes de el año 2018 señalaban que “Gerardón” mantenía disputas por el control de las actividades delictivas en Colima y Michoacán contra “El Mencho”, quien en ese entonces integraba un grupo delincuencial conocido como “Los Volteados”, el cual posteriormente se convertiría en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A tan solo 4 días de su captura e ingreso al penal de Puente Grande, en Jalisco, Gerardo Mendoza fue asesinado en lo que se reportó como “una riña”, hecho que dificultó la posibilidad de esclarecimiento hasta este 9 de marzo de 2026.