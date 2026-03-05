México

EEUU deja afuera a México de acuerdo que busca eliminar a organizaciones narcoterroristas en Latinoamérica

Este jueves se llevó a cabo la conferencia de las Américas contra cárteles, donde no se incluyó a México, Brasil y Colombia

EEUU y 20 países firmaron
EEUU y 20 países firmaron un acuerdo para combatir a organizaciones narcoterroristas. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Este jueves, Estados Unidos y 20 países de América Latina (sin incluir a México, Colombia y Brasil) firmaron un acuerdo para combatir a organizaciones “narcoterroristasdurante la conferencia de las América contra los Cárteles.

Durante la firma del acuerdo, y al leer la declaración conjunta, Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, dejó en claro las relaciones entre su país y naciones vecinas con “respeto a la soberanía” y reconoció la importancia estratégica del hemisferio donde pretenden “promover la paz a través de la fuerza”.

Recalcó la intención de Estados Unidos de ampiar la cooperación multilateral y bilateral para mejorar la seguridad en el hemisferio, cooperar en esfuerzos gubernamentales de seguridad fronteriza, combatir el “narcoterrorismo y el narcotráfico”, asegurando infraestructura crítica y otras áreas “por determinarse”.

Esto, luego de que el mismo Hegseth pidió a países latinoamericanos reforzar esfuerzos contra cárteles de la droga, o de lo contrario, su país se vería obligado a lanzar una ofensiva militar.

“Estados Unidos está preparado para abordar estas amenazas e ir solo a la ofensiva si es necesario”, dijo Hegseth en su discurso inaugural en el Comando Sur de los Estados Unidos, en Miami.

Gráfico Interactivo: Acuerdo contra Narcoterrorismo
Nuevo Acuerdo de Seguridad

La ofensiva de EE.UU. y la "Doctrina Donroe"

Estados Unidos firma un pacto con 20 países latinoamericanos para combatir el narcoterrorismo, amenazando con acciones militares unilaterales si la región no coopera.

¿Quiénes participan?

La conferencia de las Américas contra los Cárteles reunió a EE. UU. y 20 naciones, buscando "ampliar la cooperación multilateral y bilateral para mejorar la seguridad en el hemisferio".

Grandes Ausentes

El acuerdo se firmó sin incluir a México, Colombia y Brasil, naciones clave en la región.

"Estados Unidos está preparado para abordar estas amenazas e ir solo a la ofensiva si es necesario... No es una calle de una vía; cada socio en esta región tiene que hacer más."

PH

Pete Hegseth

Secretario de Defensa de EE. UU.

La Doctrina "Donroe" y la Operación Lanza del Sur

Una versión actualizada de la Doctrina Monroe (bautizada como Donroe por la administración Trump) sirve como marco para justificar ataques militares sin necesidad del consentimiento de los gobiernos locales.

44 Embarcaciones bombardeadas

En el Pacífico y el Caribe (Sept - fecha actual).

+150 Muertos registrados

Saldo letal de las operaciones militares antidrogas recientes.

Las cifras que justifican la ofensiva

> 1 Millón
Muertes por sobredosis en EE.UU. (2021-2025)
+2,000%
Crecimiento de la industria del tráfico humano
$13 mil MDD
Valor del mercado de tráfico humano (2022)

La disparidad en América

América concentra una pequeña fracción de la población mundial, pero una gran porción de la criminalidad, según datos expuestos en la conferencia.

Fuente: Declaraciones oficiales - Conferencia de las Américas contra los Cárteles.

“Esta es una conferencia operativa para acercar más a nuestros países hacia un objetivo compartido y hacerlo de manera agresiva. No es una calle de una vía; cada socio en esta región tiene que hacer más e invertir más en seguridad también", señaló.

El funcionario estadounidense reafirmó que la llamada Doctrina Monroe actualizada, bautizada como Donroe por la administración del presidente Donald Trump, sirve de marco legal y político para justificar ataques militares contra narcotraficantes en el territorio latinoamericano sin necesidad del consentimiento de los gobiernos locales.

Bajo esa misma doctrina, la administración de Trump bombardeó 44 embarcaciones, presuntamente vinculadas con el narcotráfico en el Pacífico y el Caribe, dejando, al menos, 150 muertos desde el pasado mes de septiembre hasta la fecha, en el marco de la operación llamada Lanza del Sur.

Para sustentar la urgencia de esas acciones, Hegseth citó cifras sobre el impacto interno del tráfico de drogas: más de un millón de estadounidenses habrían muerto por sobredosis de fentanilo, cocaína y otras sustancias durante la administración de Joe Biden, entre 2021 y 2025.

Señaló que la industria del tráfico humano creció un 2,000%, hasta alcanzar un valor de 13 mil millones de dólares en 2022. Aunque América concentra apenas un octavo de la población mundial, afirmó que acumula un tercio de los crímenes violentos del planeta.

