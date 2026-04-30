Cepillar tus dientes podría reducir el riesgo de problemas cardíacos, según expertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto del cepillado dental en la prevención de enfermedades cardíacas ha sido respaldado por diversas investigaciones, que destacan la boca como un punto clave para el bienestar del organismo.

Durante décadas, las enfermedades orales y cardiovasculares se consideraron realidades separadas.

PUBLICIDAD

En la actualidad, los datos clínicos y epidemiológicos han transformado esa perspectiva, ubicando a la higiene bucal entre los factores que inciden directamente en la salud general.

El vínculo biológico entre boca y corazón

Diversos estudios médicos han demostrado que las bacterias presentes en la boca pueden llegar al torrente sanguíneo a través de pequeñas lesiones en las encías.

PUBLICIDAD

Especialistas de Harvard explican que este fenómeno, conocido como bacteriemia, activa una respuesta inflamatoria en todo el cuerpo.

Las bacterias orales como Streptococcus mutans han sido detectadas en placas ateroscleróticas, lo cual respalda la hipótesis de que la infección oral puede contribuir a la formación de obstrucciones arteriales.

PUBLICIDAD

Según los NIH, la inflamación crónica provocada por la periodontitis eleva los niveles de proteínas como la proteína C reactiva, vinculada con un mayor riesgo cardiovascular.

Al adoptar una rutina rigurosa de cepillado dental, la carga bacteriana y la inflamación disminuyen de manera significativa, lo que reduce la posibilidad de que estos procesos dañen el sistema cardiovascular.

PUBLICIDAD

Una higiene oral deficiente facilita la entrada de bacterias a la sangre y eleva los marcadores inflamatorios, situación que favorece la disfunción de los vasos sanguíneos y el desarrollo de aterosclerosis.

Para limitar estos riesgos se recomienda cepillarse los dientes al menos dos veces al día, usar hilo dental y acudir de manera regular al odontólogo.

PUBLICIDAD

Diversos estudios han comprobado que estas prácticas ayudan de forma concreta a reducir la probabilidad de enfermedades cardíacas.

Para reducir riesgos a la salud, especialistas recomiendan cepillarse los dientes dos veces al día, usar hilo dental y acudir periódicamente al odontólogo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Principales enfermedades cardiovasculares asociadas a la salud oral

Las investigaciones identifican varias patologías cardíacas relacionadas con la salud oral.

PUBLICIDAD

Entre ellas destacan la enfermedad arterial coronaria, los accidentes cerebrovasculares y, en casos específicos, la endocarditis infecciosa. Esta última resulta de la colonización bacteriana de las válvulas cardíacas por microorganismos provenientes de la cavidad oral, especialmente en personas con encías sangrantes o periodontitis avanzada.

Los datos de MedlinePlus y la UNAM coinciden en que la inflamación crónica de las encías, al no ser tratada, puede inducir un estado de hipercoagulabilidad en la sangre, lo que aumenta el riesgo de formación de trombos y, en consecuencia, de eventos cardíacos graves.

PUBLICIDAD

Entre las principales complicaciones se encuentran la enfermedad arterial coronaria, los accidentes cerebrovasculares y la endocarditis infecciosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores de confusión y limitaciones científicas

Aunque la relación estadística entre mala higiene bucal y enfermedades cardiovasculares es sólida, algunos especialistas subrayan que la causalidad directa aún no está plenamente confirmada.

Se reconoce la existencia de factores de riesgo comunes, como el tabaquismo, la diabetes y el bajo nivel socioeconómico, que pueden incidir simultáneamente sobre la salud oral y el corazón.

PUBLICIDAD

Las investigaciones recalcan la importancia de interpretar estos datos con cautela y de continuar evaluando la influencia de variables externas en los resultados observados.

No obstante, el consenso científico actual apoya que el cuidado bucodental debe ser considerado una herramienta preventiva más en la lucha contra las enfermedades cardiovasculares.

El consenso científico actual respalda que la salud bucodental es una herramienta clave para prevenir enfermedades cardiovasculares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones de expertos para una prevención integral

Diversas instituciones de salud coinciden en una serie de prácticas clave para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares a través del cuidado bucodental. Estas pautas, respaldadas por la evidencia científica, pueden incorporarse fácilmente en la rutina diaria:

Cepillarse los dientes de forma sistemática al menos dos veces al día.

Utilizar pasta dental con flúor para potenciar la protección contra caries y enfermedades de las encías.

Evitar enjuagar la boca con agua inmediatamente después del cepillado, ya que esto diluye el flúor y reduce su efecto preventivo.

Realizar limpieza interdental diaria, empleando hilo dental o cepillos especiales para eliminar la placa en áreas de difícil acceso.

Acudir regularmente al odontólogo para chequeos y limpiezas profesionales.

Mantener hábitos de vida saludables, como dejar de fumar y seguir una dieta equilibrada rica en frutas y verduras.

Fomentar la educación en salud oral desde la infancia para que los buenos hábitos se consoliden desde etapas tempranas y perduren en la vida adulta.

La integración de la higiene bucodental en los programas de prevención cardiovascular es una recomendación que se sostiene en la mejor evidencia disponible.

La adopción de estas medidas representa no solo una inversión en la sonrisa, sino también en el bienestar y la longevidad.