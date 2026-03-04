México

Aseguran en Culiacán más de 100 mil pastillas de fentanilo abandonadas en una motocicleta

La persona que las transportaba huyó a unos campos agrícolas

Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa. (Arte: Jesús Abraham Avilés Ortiz/Infobae México)

Más de 100 mil pastillas de fentanilo fueron aseguradas por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Culiacán, Sinaloa.

El decomiso se realizó durante recorridos de seguridad y vigilancia en inmediaciones de la carretera Culiacán-Mazatlán, cuando los agentes detectaron a una persona a bordo de una motocicleta.

Cuando notó la presencia de elementos de seguridad, la persona que transportaba la droga abandonó la unidad y huyó hacia unos campos agrícolas.

Para descartar la posible comisión de un delito, los agentes procedieron a realizar una inspección a la motocicleta, en la que hallaron 104 mil pastillas de fentanilo, las cuales se encontraban al interior de una mochila sujeta a la unidad.

Ante los hechos, tanto la droga como la motocicleta fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para que se integre la carpeta de investigación.

Foto: SSPC
Foto: SSPC

*Información en desarrollo...

