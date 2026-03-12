México

“¡Qué padre!”, Macron, presidente de Francia, apoya a México para restringir a menores ingreso a redes

La declaración del mandatario francés ocurre mientras diversas naciones consideran la regulación del uso de plataformas digitales

El presidente Emmanuel Macron respalda
El presidente Emmanuel Macron respalda en redes sociales el debate sobre la prohibición de acceso a redes sociales para menores. Crédito: REUTERS/Gonzalo Fuentes

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, intervino este 11 de marzo en el debate internacional sobre la posible prohibición del acceso a redes sociales para menores en México al compartir en sus redes un mensaje sobre la iniciativa, destacando su respaldo con un escueto ¡Qué padre! Gracias por unirse al movimiento.”

La conversación sobre el acceso de niños y adolescentes a dispositivos móviles y plataformas digitales ha cobrado fuerza en diversas regiones. Al retuitear horas después el comentario de Emmanuel Macron, Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), calificó el debate como “impostergable”.

En México, la discusión de acuerdo con Mario Delgado, el secretario expuso se ha iniciado desde la SEP un debate nacional respecto al uso de tecnologías en entornos escolares. Esto fue conformado por la propia presidenta Claudia Sheinbaum.

El presidente francés, Emmanuel Macron,
El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su opinión sobre la posible prohibición o regulación de las redes sociales a menores. Crédito: X (Captura de pantalla)

Durante la conferencia presidencial de la mañana del 11 de marzo, Claudia Sheinbaum afirmó que la propuesta no parte de una decisión unilateral, sino del diálogo con familias y especialistas.

Sheinbaum expresó que países europeos han implementado medidas para restringir el uso de teléfonos celulares en las escuelas. Sostuvo que: “es indispensable hablar entre los padres y madres de familia porque hay una parte también de participación de las familias en esto, eh, porque se pueden regular ciertas cosas, pero hay una parte en donde tiene que haber la participación familiar para poder estar atento de las hijas y de los hijos”.

Francia prohibió las redes sociales a menores de 15 años

La Asamblea Nacional de Francia
La Asamblea Nacional de Francia aprobó una ley que prohíbe a menores de 15 años el acceso a redes sociales por riesgo a la salud mental y al ciberacoso. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

La Asamblea Nacional de Francia aprobó el pasado 27 de enero una ley que prohíbe el acceso de menores de 15 años a las redes sociales y limita el uso de celulares en los colegios, medida respaldada por advertencias de organismos sanitarios que vinculan estas tecnologías con daños a la salud mental y riesgos de ciberacoso.

Este avance legal, celebrado por el presidente Emmanuel Macron, está llamado a entrar en vigor al inicio del próximo ciclo escolar, sujeto aún a la aprobación del Senado y a su ajuste con la normativa digital europea, tras el fracaso de propuestas previas en 2023.

La Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria, Ambiental y Laboral (ANSES) publicó estudios recientes que establecen que plataformas como TikTok, Snapchat e Instagram causan efectos negativos graves en la salud mental de los jóvenes.

Problemas relacionados al uso de las redes sociales en menores

Estudios vinculan el uso de
Estudios vinculan el uso de redes sociales como TikTok, Instagram y Snapchat con efectos negativos graves en adolescentes. (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre los principales problemas identificados se encuentran la exposición a contenidos violentos, la aparición de comparaciones sociales reiteradas, el fomento de trastornos del sueño, y la creación de un entorno propicio para el ciberacoso.

La diputada Laure Miller, principal impulsora del proyecto, sustentó con evidencia científica la necesidad de esta regulación. Según Miller, los adolescentes enfrentan desafíos que no pueden administrar por su cuenta ante plataformas: “No se puede dejar que un niño tenga que gestionar algo adictivo como las redes por sí solo”, expresó la legisladora en la Asamblea Nacional.

Miller apuntó en particular hacia TikTok, remarcando que, a diferencia de sus promesas de creatividad y esparcimiento, “ha sucedido todo lo contrario.

Temas Relacionados

Emmanuel MacronFranciaRedes SocialesSEPMenoresNiñosPolítica Mexicanamexico-noticias

