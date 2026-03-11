SEP anuncia megapuente vacacional: estos serán los días sin clases para todos los estudiantes

La SEP informó que habrá cuatro días seguidos sin clases para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Crédito: Cuartoscuro.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que se aproxima un megapuente vacacional para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Esta noticia fue dada a conocer por la dependencia del Gobierno de México, así como por su calendario oficial, que dio a conocer las fechas en que las clases serán suspendidas.

Indicó que se trata de cuatro días seguidos sin clases en los respectivos planteles de educación pública y privada, los cuales estén incorporados a la SEP.

También se dieron a conocer las razones por las cuales las clases serán canceladas y dará como resultado un megapuente vacacional para los menores de edad.

Además de la información proporcionada por la dependencia federal, también se consultó el calendario oficial de la SEP para saber qué días y por qué no habrá clases por megapuente vacacional para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Este será el megapuente vacacional para todos los estudiantes de la SEP

La SEP dio a conocer que en los siguientes días habrá un megapuente vacacional para todos sus estudiantes y comunicó las fechas y razones por las que las clases serán canceladas.

El megapuente vacacional de la SEP programado para los próximos días será del viernes 13 al lunes 16 de marzo. Las razones por las que serán cancelados cuatro días son:

Viernes 13 de marzo : Registro de calificaciones por parte del personal docente.

Sábado 14 y domingo 15 de marzo : días de descanso por fin de semana.

Lunes 16 de marzo: Conmemoración por el aniversario del natalicio de Benito Juárez.

Del viernes 13 al lunes 16 de marzo no habrá clases, indicó la SEP. Crédito: Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba

Por lo tanto, serán cuatro seguidos sin clases para este mes de marzo. Estudiantes de nivel básico en todo el país retornarán a las aulas educativas este próximo martes 17 de marzo.

SEP anuncia otra fecha de suspensión de clases en marzo

Además de estos tres días, la SEP dio a conocer otra fecha en que las clases serán suspendidas este mes de marzo.

Se trata del viernes 27 de marzo por la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE).

La junta de Consejo Técnico Escolar (CTE) se realizará el viernes 27 de marzo. (Cuartoscuro/ARCHIVO)

La junta de CTE es una reunión periódica realizada en las escuelas de educación básica en México. Participan directores y docentes para analizar el desempeño académico de los estudiantes, revisar la planeación educativa y definir estrategias de mejora.

Durante estas sesiones, se discuten problemas escolares, se comparten buenas prácticas y se diseñan acciones para fortalecer el aprendizaje.

La SEP establece en su calendario oficial los días destinados a la junta, por lo cual se suspenden clases. El objetivo principal es mejorar la calidad educativa y favorecer el desarrollo integral de los alumnos.