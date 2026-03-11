Macron sostiene que la liberación de reservas de petróleo será "de manera organizada"

La crisis del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz está afectando a la circulación de fertilizantes, dado que cerca de un tercio de los suministros mundiales tienen relación con el área del golfo Pérsico. Según informó BMFTV, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, resaltó que la situación supone un desafío inmediato para el sector agrícola global y recalcó la responsabilidad de los gobiernos de monitorear y proteger a los agricultores ante estos cambios bruscos en la cadena de suministros. En este contexto, Macron sostuvo la necesidad de que las decisiones energéticas se acompañen de mecanismos para salvaguardar sectores particularmente expuestos a los efectos indirectos del conflicto en la región.

Según detalló BMFTV, el mandatario francés anunció que treinta y dos países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) acordaron liberar de manera coordinada hasta 400 millones de barriles de petróleo almacenados en sus reservas estratégicas ante la crisis global de suministros vinculada al conflicto en Irán y al cierre parcial en Ormuz. Esta decisión llegó tras una reunión telefónica urgente entre representantes del G7 y se trata, de acuerdo con Macron, de la mayor intervención de este tipo desde que se implementan estos mecanismos regulatorios.

En declaraciones transmitidas por BMFTV, Macron indicó que la intervención busca enviar una señal clara de reducción de precios en los mercados internacionales de energía. El líder francés subrayó la importancia de mantener la cohesión y la cooperación entre las principales economías del mundo, especialmente entre los países que conforman el G7, para afrontar los efectos derivados de la crisis energética y geopolítica.

El medio BMFTV también recogió que, aunque la operación será ejecutada de forma colectiva en los próximos días, Japón anticipó parte de la medida. Según lo explicado por la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, el país asiático procederá a la liberación de sus reservas de petróleo el 16 de marzo, adelantándose a los demás integrantes del acuerdo. El resto de las naciones participantes se sumarán en etapas en función de la evolución del mercado de combustibles y en coordinación con los socios internacionales.

Macron precisó, según publicó BMFTV, que Francia pondrá a disposición 14,5 millones de barriles de sus depósitos estratégicos como parte de la acción conjunta. El presidente remarcó que estos barriles forman parte de las reservas estatales para regular el mercado en casos de desestabilización y no afectan al suministro nacional diario del país. Macron enfatizó que la liberación se organizará por fases de acuerdo con los cambios en los precios y la evolución de la crisis, y recalcó que los Estados mantienen aún reservas adicionales disponibles para nuevas eventuales intervenciones.

En relación con la situación geopolítica, BMFTV consignó que Macron instó al cese de hostilidades en Irán y lo presentó como la solución "más visible" para revertir la crisis energética actual y frenar la tendencia alcista en el valor internacional del crudo. El mandatario francés también realizó un llamamiento dirigido a los países productores de petróleo que no se ven directamente afectados por la coyuntura en Ormuz, animándolos a aumentar sus niveles de extracción para ayudar a estabilizar el suministro global.

De acuerdo con la información difundida por BMFTV, la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán desencadenó la suspensión del tráfico comercial marítimo a través del estrecho de Ormuz. Esta vía conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y representa una ruta estratégica por la que transitaba una quinta parte del petróleo transportado en el planeta. Las amenazas del gobierno iraní contra buques que intentasen cruzar el estrecho llevaron a un cierre parcial, lo que derivó en la interrupción de exportaciones clave tanto de crudo como de fertilizantes.

El presidente francés recalcó, siempre según consignó BMFTV, que la actual intervención en el mercado petrolero constituye un uso fundamental de las facultades estatales en situaciones de emergencia internacional. Estas reservas estratégicas, apuntó, se han creado precisamente para escenarios donde se ve comprometida la estabilidad y el equilibrio de los precios energéticos a raíz de conflictos inesperados o interrupciones logísticas de gran escala.

El acuerdo alcanzado en el seno de la Agencia Internacional de la Energía, según describió BMFTV, busca mitigar la volatilidad de los precios internacionales y garantizar que los mercados cuenten con mecanismos eficaces para absorber el impacto de movimientos geopolíticos repentinos. Macron insistió en la relevancia de que estas medidas se tomen de modo sincronizado entre los países involucrados, para evitar distorsiones y reforzar la capacidad de respuesta global ante nuevas crisis similares en el futuro.

Finalmente, de acuerdo con BMFTV, el presidente francés manifestó que la intervención concertada actual no descarta la posibilidad de adoptar medidas adicionales si la situación en Ormuz o en la región del golfo Pérsico empeora, y reiteró la disposición de Francia y de los países aliados a mantener la vigilancia sobre las condiciones del mercado para responder de manera apropiada y rápida.