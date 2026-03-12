“El que no se haya aprobado no es una derrota”, responde Sheinbaum a diputados tras rechazo de la Reforma Electoral

Este jueves desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el rechazo de su Reforma Electoral en la Cámara de Diputados no representa una derrota política para su gobierno.

“El que no se haya aprobado no es una derrota”, expresó la presidenta desde Palacio Nacional, luego de que el proyecto no alcanzara la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución.

En ese sentido, la mandataria afirmó que el enfoque de la iniciativa también era evidenciar quiénes están a favor o en contra de reducir privilegios en el sistema político.

“Nuestro objetivo siempre fue acabar con la corrupción y los privilegios”, afirmó.

Durante la conferencia, la mandataria dijo que el presupuesto que se planeaba ahorrar con la reforma electoral, iba a ser destinado a obras públicas e infraestructura.

Sheinbaum defiende la Reforma Electoral tras su rechazo

La Reforma Electoral fue rechazada el 11 de marzo en San Lázaro al no reunir los votos suficientes para cambios constitucionales. La iniciativa obtuvo 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, cifra menor a los 334 votos requeridos para aprobar una reforma de este tipo.

El resultado se debió a que legisladores de oposición y algunos aliados del oficialismo votaron en contra del proyecto.

Ante este escenario, la presidenta sostuvo que el proceso legislativo permitió dejar claro el posicionamiento de cada partido sobre medidas como la reducción del financiamiento a partidos políticos y otros cambios planteados en la iniciativa.

Gobierno alista un “Plan B” tras la votación

Durante la conferencia matutina, la mandataria adelantó que su gobierno trabaja en un “Plan B” de reforma electoral, el cual podría enviarse al Congreso en los próximos días. Este nuevo paquete buscaría impulsar cambios a través de leyes secundarias, lo que no requiere mayoría calificada.

Entre las medidas que podrían incluirse se encuentran ajustes para reducir privilegios en gobiernos locales, así como cambios en salarios y estructuras administrativas en distintos niveles de gobierno.

La presidenta reiteró que su administración seguirá impulsando modificaciones al sistema político-electoral y afirmó que el debate continuará en el Congreso.

Primera derrota legislativa para el gobierno de Sheinbaum

La votación en la Cámara de Diputados representó el primer revés legislativo importante para el gobierno de Claudia Sheinbaum desde el inicio de su administración. Analistas y legisladores señalaron que el resultado también evidenció tensiones dentro del bloque oficialista, particularmente con los partidos aliados que no respaldaron la iniciativa.

Pese a ello, la presidenta sostuvo que el rechazo de la propuesta forma parte del proceso democrático y reiteró que continuará impulsando reformas para modificar el sistema electoral mexicano.