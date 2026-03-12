México

“El que no se haya aprobado no es una derrota”, responde Sheinbaum a diputados tras rechazo de la Reforma Electoral

La mandataria señaló que su objetivo “siempre fue acabar con la corrupción” y señaló a los partidos que votaron en contra

Guardar

Este jueves desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el rechazo de su Reforma Electoral en la Cámara de Diputados no representa una derrota política para su gobierno.

“El que no se haya aprobado no es una derrota”, expresó la presidenta desde Palacio Nacional, luego de que el proyecto no alcanzara la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución.

En ese sentido, la mandataria afirmó que el enfoque de la iniciativa también era evidenciar quiénes están a favor o en contra de reducir privilegios en el sistema político.

Nuestro objetivo siempre fue acabar con la corrupción y los privilegios”, afirmó.

Durante la conferencia, la mandataria dijo que el presupuesto que se planeaba ahorrar con la reforma electoral, iba a ser destinado a obras públicas e infraestructura.

Sheinbaum defiende la Reforma Electoral tras su rechazo

La Reforma Electoral fue rechazada el 11 de marzo en San Lázaro al no reunir los votos suficientes para cambios constitucionales. La iniciativa obtuvo 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, cifra menor a los 334 votos requeridos para aprobar una reforma de este tipo.

El resultado se debió a que legisladores de oposición y algunos aliados del oficialismo votaron en contra del proyecto.

Ante este escenario, la presidenta sostuvo que el proceso legislativo permitió dejar claro el posicionamiento de cada partido sobre medidas como la reducción del financiamiento a partidos políticos y otros cambios planteados en la iniciativa.

Gobierno alista un “Plan B” tras la votación

Durante la conferencia matutina, la mandataria adelantó que su gobierno trabaja en un “Plan B” de reforma electoral, el cual podría enviarse al Congreso en los próximos días. Este nuevo paquete buscaría impulsar cambios a través de leyes secundarias, lo que no requiere mayoría calificada.

Entre las medidas que podrían incluirse se encuentran ajustes para reducir privilegios en gobiernos locales, así como cambios en salarios y estructuras administrativas en distintos niveles de gobierno.

La presidenta reiteró que su administración seguirá impulsando modificaciones al sistema político-electoral y afirmó que el debate continuará en el Congreso.

Primera derrota legislativa para el gobierno de Sheinbaum

La votación en la Cámara de Diputados representó el primer revés legislativo importante para el gobierno de Claudia Sheinbaum desde el inicio de su administración. Analistas y legisladores señalaron que el resultado también evidenció tensiones dentro del bloque oficialista, particularmente con los partidos aliados que no respaldaron la iniciativa.

Pese a ello, la presidenta sostuvo que el rechazo de la propuesta forma parte del proceso democrático y reiteró que continuará impulsando reformas para modificar el sistema electoral mexicano.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa MañaneraReforma ElectoralPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Audios filtrados por la supuesta amante revelan un presunto plan del esposo de Ana Bárbara para quedarse con la casa que comparten: “Mi sueño es quedarme con esta casa”

Grabaciones difundidas en redes desatan una tormenta mediática alrededor de la cantante y su pareja, mientras nuevas revelaciones alimentan la controversia

Audios filtrados por la supuesta

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿Cuándo cae el pago de marzo a todos los aprendices?

Este año, cada aprendiz que participa en el programa recibe un apoyo mensual de 9 mil 582 pesos

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026:

Resultados Tris miércoles 11 de marzo del 2026: ganadores del mediodía, las tres, las siete y clásico

Aquí la lista completa con las últimas cifras sorteadas, difundidas por la Lotería Nacional

Resultados Tris miércoles 11 de

Google y Meta quire combatir la violencia en internet contra las mujeres en México con este método

El plan pretende fortalecer la remoción de contenido ilícito y garantizar apoyo a quienes sufren ataques en redes sociales, mediante un enfoque preventivo y de atención directa

Google y Meta quire combatir

EEUU incluye a México en nueva investigación por supuesto comercio desleal

La administración Trump relanza su ofensiva arancelaria con una investigación bajo la Sección 301 contra 16 economías, incluida la mexicana, en un momento de máxima tensión para la relación bilateral

EEUU incluye a México en
MÁS NOTICIAS

NARCO

DEA brinda información a México

DEA brinda información a México para detener a líder de una célula en Colima con 270 kilos de fentanilo

Cae el Doble R, presunto autor de disturbios tras asesinato de El Mencho y enlace del CJNG en Mexicali

Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de marzo: se registra conato de incendio en penal varonil de Santa Martha, en CDMX

El Mini Lic planeó entregar a El Mayo Zambada e Iván Archivaldo a EEUU, según carta de El Quillo

Internet y visitas extendidas: revelan trato VIP que tuvo Osiel Cárdenas en prisión de EEUU

ENTRETENIMIENTO

Audios filtrados por la supuesta

Audios filtrados por la supuesta amante revelan un presunto plan del esposo de Ana Bárbara para quedarse con la casa que comparten: “Mi sueño es quedarme con esta casa”

“Si ella no tuviera a sus hijos, sí estuviéramos bien”: supuesta amante del esposo de Ana Bárbara filtra mensajes con él y genera polémica

“Solo quiero ver crecer a mi hija”: Actor de La Rosa de Guadalupe enfrenta por segunda vez un agresivo cáncer

Ley Cazzu en México: proponen iniciativa para evitar que padres ausentes bloqueen viajes y pasaportes de sus hijos

Maribel Guardia reacciona a la disputa legal entre José Manuel Figueroa e Imelda Tuñón

DEPORTES

Faitelson propone reemplazo europeo si

Faitelson propone reemplazo europeo si Irán se baja del Mundial 2026: usuarios lo atacan

“Mis comentarios son mucho más apreciados”: Checo Pérez habla de su experiencia en Cadillac y compara su paso por Red Bull

Tras la eliminación de México en el Clásico Mundial de Beisbol, ¿qué pasará con su clasificación a los Juegos Olímpicos 2028?

América Femenil llegaría a la Queens League: ¿Quiénes son las figuras?

Mikel Arriola dedica mensaje a Luis Malagón tras confirmarse su baja para el Mundial 2026 con el Tri