Qué es la dieta DASH y por qué es la más recomendada por especialistas para controlar la hipertensión

La dieta DASH es recomendada para prevenir y controlar la hipertensión arterial gracias a su enfoque en alimentos frescos y bajos en sodio.(Mejor Salud)

La dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) es un plan de alimentación desarrollado para prevenir y controlar la hipertensión arterial.

Se basa en el consumo de alimentos ricos en nutrientes que ayudan a reducir la presión arterial, como potasio, calcio y magnesio, y en la reducción de la ingesta de sodio.

Esta dieta promueve el consumo de frutas, verduras, cereales integrales, lácteos bajos en grasa, pescado, aves, legumbres y frutos secos.

A su vez, limita las carnes rojas, los azúcares añadidos, las bebidas azucaradas y las grasas saturadas con el objetivo de lograr un equilibrio nutricional que beneficie la salud cardiovascular y contribuya al control del peso.

La dieta DASH puede adaptarse a distintas necesidades y se recomienda tanto para personas con presión arterial elevada como para quienes buscan mantener hábitos alimentarios saludables.

El consumo elevado de potasio, magnesio y calcio en la dieta DASH favorece la reducción de la presión arterial y la salud cardiovascular.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de la dieta DASH para ayudar a controlar la hipertensión

De acuerdo con información de Mayo Clinic dieta DASH ofrece varios beneficios comprobados para el control de la hipertensión arterial. Sus principales ventajas incluyen:

Reducción de la presión arterial : Diversos estudios han demostrado que seguir la dieta DASH disminuye tanto la presión arterial sistólica como la diastólica, incluso en personas sin diagnóstico previo de hipertensión.

Bajo contenido de sodio : La dieta limita el consumo de sal, lo que ayuda a evitar la retención de líquidos y a reducir la presión sobre las paredes arteriales.

Aporte elevado de potasio, magnesio y calcio : Estos minerales, presentes en abundancia en frutas, verduras y lácteos bajos en grasa, favorecen la relajación de los vasos sanguíneos y el equilibrio de líquidos en el organismo.

Mejora de la salud cardiovascular : Al reducir el consumo de grasas saturadas y azúcares, la dieta DASH contribuye a disminuir el riesgo de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular.

Control del peso corporal : El enfoque en alimentos frescos, integrales y bajos en calorías facilita el mantenimiento de un peso saludable, lo que influye positivamente en la presión arterial.

Disminución del colesterol LDL: La dieta ayuda a reducir los niveles de colesterol malo, otro factor de riesgo para la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares.

Estos beneficios han sido respaldados por instituciones como el National Heart, Lung, and Blood Institute quienes recomiendan la dieta DASH como una estrategia efectiva y sostenible para prevenir y tratar la hipertensión.

La dieta DASH favorece el control del peso corporal y la reducción del colesterol LDL, factores clave para la prevención de enfermedades cardiovasculares.Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo hacer la dieta Dash para obtener sus beneficios

Para seguir la dieta DASH es necesario realizar cambios en la selección y preparación de los alimentos, priorizando aquellos que aportan nutrientes beneficiosos para la presión arterial y la salud cardiovascular.

Los pasos básicos para implementarla incluyen:

Aumentar el consumo de frutas y verduras : Incorporar de 4 a 5 porciones diarias de cada uno. Pueden ser frescos, congelados o enlatados sin azúcares ni sal añadidos.

Elegir cereales integrales : Preferir pan, arroz, pasta y otros productos integrales, con una meta de 6 a 8 porciones al día.

Consumir lácteos bajos en grasa : Incluir 2 a 3 porciones diarias de leche, yogur o queso descremados o bajos en grasa.

Optar por proteínas magras : Priorizar pescado, pollo sin piel, pavo, legumbres y pequeñas cantidades de carnes rojas magras (no más de 2 porciones al día).

Agregar frutos secos, semillas y legumbres : Consumir 4 a 5 porciones a la semana.

Reducir la ingesta de sodio : Limitar la sal en la cocina y en la mesa, y preferir productos etiquetados como bajos en sodio. La recomendación general es no superar los 2.300 mg diarios, o 1.500 mg en personas con riesgo elevado.

Limitar grasas saturadas y azúcares añadidos : Disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados, pasteles, bebidas azucaradas y productos de repostería industrial.

Leer etiquetas nutricionales : Revisar el contenido de sodio, grasas y azúcares en los productos envasados.

Planificar los menús: Organizar las comidas diarias para asegurar el equilibrio entre los distintos grupos de alimentos recomendados.

(Shutterstock España)

La dieta DASH no requiere alimentos especiales, sino que se basa en el consumo variado y equilibrado de productos frescos y poco procesados.