México

Receta de tostadas de pulpo, ideales para esta temporada de cuaresma

Un toque cítrico y verduras crujientes transforman una comida ligera en una experiencia perfecta para compartir en familia o con amigos

Guardar
Las tostadas de pulpo combinan
Las tostadas de pulpo combinan mariscos frescos y verduras para una tapa mediterránea perfecta en Cuaresma. (Yt:Recetas Que Lindo es Nayarit)

¡Las tostadas de pulpo son pura frescura y sabor marino en cada bocado!

Su textura tierna y el toque cítrico de la vinagreta hacen que este plato sea irresistible, especialmente cuando buscas una comida ligera y llena de matices.

Durante la temporada de Cuaresma el pulpo puede ser una excelente alternativa al pescado, para variar los sabores y platillos.

Servido sobre una crujiente tostada de maíz y acompañado de verduras frescas, resulta ideal para compartir en reuniones familiares o como entrada en comidas especiales que marida perfectamente con cervezas ligeras o vinos blancos jóvenes.

La receta de tostadas de
La receta de tostadas de pulpo rinde ocho porciones, ideal como entrada en reuniones familiares o comidas especiales. (Yt: La cocina de sol)

Receta de tostadas de pulpo

Las tostadas de pulpo consisten en pulpo cocido y troceado, aderezado con vinagreta de limón, verduras frescas y un toque de chile, servido sobre tostadas de maíz.

La técnica principal es cocer el pulpo hasta que esté tierno y luego mezclarlo con los demás ingredientes para montar las tostadas.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 50 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  1. 1 pulpo mediano (aprox. 1 kg)
  2. 1 hoja de laurel
  3. 1/2 cebolla blanca
  4. 2 tomates medianos
  5. 1/2 pimiento verde
  6. 1/2 pimiento rojo
  7. 1/2 pepino
  8. 1 chile jalapeño o serrano (opcional)
  9. 1/4 taza de cilantro fresco picado
  10. 1 limón (jugo)
  11. 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  12. Sal al gusto
  13. Pimienta negra al gusto
  14. 8 tostadas de maíz

Cómo hacer tostadas de pulpo, paso a paso

  1. Limpia el pulpo y elimina restos de vísceras y pico.
  2. En una olla grande, hierve agua con laurel y la 1/2 cebolla. Cuando hierva, sumerge el pulpo 3 veces y déjalo cocer 30 minutos hasta que esté tierno (pincha con un palillo para comprobar).
  3. Escurre el pulpo y deja enfriar. Corta en trozos pequeños.
  4. Pica el tomate, los pimientos, el pepino y el chile en cubos pequeños. Coloca en un bol grande.
  5. Añade el pulpo troceado y el cilantro al bol.
  6. Mezcla el jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta. Vierte sobre el pulpo y verduras. Remueve bien y deja reposar 10 minutos en la nevera.
  7. Antes de servir, prueba y ajusta de sal, limón o picante.
  8. Monta las tostadas: coloca una buena cucharada de mezcla sobre cada tostada.
  9. Sirve inmediatamente para que la tostada conserve su crujido.

Consejos técnicos:

  • Añade hielo al agua de cocción para conseguir un pulpo más tierno.
  • Si usas pulpo congelado, descongélalo en la nevera para ablandar sus fibras.
  • Seca bien el pulpo antes de mezclar con los vegetales para evitar que las tostadas se humedezcan.
  • Prepara las tostadas justo antes de comer para que mantengan su textura.
Las tostadas de pulpo combinan
Las tostadas de pulpo combinan mariscos frescos y verduras para una tapa mediterránea perfecta en Cuaresma. (Yt: Cocina Guerrerense)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 8 tostadas (4 porciones como entrada).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 170 kcal
  • Proteínas: 16 g
  • Grasas: 6 g
  • Carbohidratos: 14 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La mezcla de pulpo y verduras dura hasta 2 días en la nevera en un recipiente hermético. Monta las tostadas solo antes de servir.

Temas Relacionados

pulpotostadasrecetacuaresmamexico-noticias

Más Noticias

Marcha del 8 de marzo EN VIVO: ruta, calles cerradas y movilizaciones del 8M en México

En esta fecha se conmemora el Día Internacional de la Mujer; en la capital, mujeres marchan para visibilizar demandas relacionadas con la agenda feminista

Marcha del 8 de marzo

Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este domingo

Con cientos de miles de pasajeros al día, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llega a sufrir alteraciones en su operación

Estado del AICM EN VIVO:

Se registra sismo en Puerto Escondido, Oaxaca

El temblor sucedió a las 17:23 horas, a una distancia de 32 km de Puerto Escondido y tuvo una profundidad de 44.2 km

Se registra sismo en Puerto

Imelda Tuñón asiste a la marcha 8M y afirma que sus palabras han sido tergiversadas: “Que mi voz sea escuchada”

La ex nuera de Maribel Guardia participó en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y aclaró que aún no ha sido notificada legalmente sobre los procesos en su contra por daño moral y violencia familiar

Imelda Tuñón asiste a la

SRE destaca avances institucionales en igualdad de género con el gobierno de Claudia Sheinbaum

El mensaje institucional resaltó las acciones afirmativas, programas de formación y alianzas internacionales, dirigidas a reducir las brechas de género en la diplomacia mexicana

SRE destaca avances institucionales en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado contra el Ejército

Ataque armado contra el Ejército en Navolato, Sinaloa, deja armas largas y camioneta edición limitada aseguradas

Caen 5 presuntos miembros del CJNG con droga escondida en bolsas de comida chatarra en Ixtapaluca, Edomex

Revelan que “El Mencho” se habría rendido durante operativo en Tapalpa antes de ser abatido

Procesan a “El Lexus”, líder del Cártel del Golfo detenido en Tamaulipas

Este será el impacto del acuerdo contra los cárteles firmado por EEUU, según un exagente de la DEA

ENTRETENIMIENTO

Imelda Tuñón asiste a la

Imelda Tuñón asiste a la marcha 8M y afirma que sus palabras han sido tergiversadas: “Que mi voz sea escuchada”

José Eduardo Derbez pierde fuerte suma al ser estafado por hombre que dijo ser amigo de su familia: “Mi patrimonio”

El mensaje 8M de Sasha Sokol a cuatro años de denunciar abuso de Luis de Llano: “Vuelvo a alzar la voz”

Gaby Spanic sostiene que Carmen Salinas la odiaba a ella y a su familia: “Me hizo mucho daño”

Masturbación compulsiva y depresión en hombres: qué dice la ciencia sobre su relación con la salud mental

DEPORTES

Esta es la increíble racha

Esta es la increíble racha de México ante Estados Unidos en el Clásico Mundial, ¿podrá mantenerla?

Día Internacional de la Mujer: cuáles son las deportistas mexicanas que destacan a nivel mundial

Benavidez revela la millonaria oferta que rechazo Canelo Álvarez para enfrentarlo: “Que se joda”

Secretaría de Turismo destaca el papel de las mujeres en el sector turístico y en el desarrollo del país

Tijuana vs Santos Laguna: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 10 en vivo