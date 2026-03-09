Receta de tostadas de pulpo, ideales para esta temporada de cuaresma

Las tostadas de pulpo combinan mariscos frescos y verduras para una tapa mediterránea perfecta en Cuaresma. (Yt:Recetas Que Lindo es Nayarit)

¡Las tostadas de pulpo son pura frescura y sabor marino en cada bocado!

Su textura tierna y el toque cítrico de la vinagreta hacen que este plato sea irresistible, especialmente cuando buscas una comida ligera y llena de matices.

Durante la temporada de Cuaresma el pulpo puede ser una excelente alternativa al pescado, para variar los sabores y platillos.

Servido sobre una crujiente tostada de maíz y acompañado de verduras frescas, resulta ideal para compartir en reuniones familiares o como entrada en comidas especiales que marida perfectamente con cervezas ligeras o vinos blancos jóvenes.

La receta de tostadas de pulpo rinde ocho porciones, ideal como entrada en reuniones familiares o comidas especiales. (Yt: La cocina de sol)

Receta de tostadas de pulpo

Las tostadas de pulpo consisten en pulpo cocido y troceado, aderezado con vinagreta de limón, verduras frescas y un toque de chile, servido sobre tostadas de maíz.

La técnica principal es cocer el pulpo hasta que esté tierno y luego mezclarlo con los demás ingredientes para montar las tostadas.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes

1 pulpo mediano (aprox. 1 kg) 1 hoja de laurel 1/2 cebolla blanca 2 tomates medianos 1/2 pimiento verde 1/2 pimiento rojo 1/2 pepino 1 chile jalapeño o serrano (opcional) 1/4 taza de cilantro fresco picado 1 limón (jugo) 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra Sal al gusto Pimienta negra al gusto 8 tostadas de maíz

Cómo hacer tostadas de pulpo, paso a paso

Limpia el pulpo y elimina restos de vísceras y pico. En una olla grande, hierve agua con laurel y la 1/2 cebolla. Cuando hierva, sumerge el pulpo 3 veces y déjalo cocer 30 minutos hasta que esté tierno (pincha con un palillo para comprobar). Escurre el pulpo y deja enfriar. Corta en trozos pequeños. Pica el tomate, los pimientos, el pepino y el chile en cubos pequeños. Coloca en un bol grande. Añade el pulpo troceado y el cilantro al bol. Mezcla el jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta. Vierte sobre el pulpo y verduras. Remueve bien y deja reposar 10 minutos en la nevera. Antes de servir, prueba y ajusta de sal, limón o picante. Monta las tostadas: coloca una buena cucharada de mezcla sobre cada tostada. Sirve inmediatamente para que la tostada conserve su crujido.

Consejos técnicos:

Añade hielo al agua de cocción para conseguir un pulpo más tierno.

Si usas pulpo congelado, descongélalo en la nevera para ablandar sus fibras.

Seca bien el pulpo antes de mezclar con los vegetales para evitar que las tostadas se humedezcan.

Prepara las tostadas justo antes de comer para que mantengan su textura.

Las tostadas de pulpo combinan mariscos frescos y verduras para una tapa mediterránea perfecta en Cuaresma. (Yt: Cocina Guerrerense)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 8 tostadas (4 porciones como entrada).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 170 kcal

Proteínas: 16 g

Grasas: 6 g

Carbohidratos: 14 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La mezcla de pulpo y verduras dura hasta 2 días en la nevera en un recipiente hermético. Monta las tostadas solo antes de servir.