Receta de tostadas de pulpo, ideales para esta temporada de cuaresma

¡Las tostadas de pulpo son pura frescura y sabor marino en cada bocado!
Su textura tierna y el toque cítrico de la vinagreta hacen que este plato sea irresistible, especialmente cuando buscas una comida ligera y llena de matices.
Durante la temporada de Cuaresma el pulpo puede ser una excelente alternativa al pescado, para variar los sabores y platillos.
Servido sobre una crujiente tostada de maíz y acompañado de verduras frescas, resulta ideal para compartir en reuniones familiares o como entrada en comidas especiales que marida perfectamente con cervezas ligeras o vinos blancos jóvenes.
Receta de tostadas de pulpo
Las tostadas de pulpo consisten en pulpo cocido y troceado, aderezado con vinagreta de limón, verduras frescas y un toque de chile, servido sobre tostadas de maíz.
La técnica principal es cocer el pulpo hasta que esté tierno y luego mezclarlo con los demás ingredientes para montar las tostadas.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 50 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 1 pulpo mediano (aprox. 1 kg)
- 1 hoja de laurel
- 1/2 cebolla blanca
- 2 tomates medianos
- 1/2 pimiento verde
- 1/2 pimiento rojo
- 1/2 pepino
- 1 chile jalapeño o serrano (opcional)
- 1/4 taza de cilantro fresco picado
- 1 limón (jugo)
- 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- Sal al gusto
- Pimienta negra al gusto
- 8 tostadas de maíz
Cómo hacer tostadas de pulpo, paso a paso
- Limpia el pulpo y elimina restos de vísceras y pico.
- En una olla grande, hierve agua con laurel y la 1/2 cebolla. Cuando hierva, sumerge el pulpo 3 veces y déjalo cocer 30 minutos hasta que esté tierno (pincha con un palillo para comprobar).
- Escurre el pulpo y deja enfriar. Corta en trozos pequeños.
- Pica el tomate, los pimientos, el pepino y el chile en cubos pequeños. Coloca en un bol grande.
- Añade el pulpo troceado y el cilantro al bol.
- Mezcla el jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta. Vierte sobre el pulpo y verduras. Remueve bien y deja reposar 10 minutos en la nevera.
- Antes de servir, prueba y ajusta de sal, limón o picante.
- Monta las tostadas: coloca una buena cucharada de mezcla sobre cada tostada.
- Sirve inmediatamente para que la tostada conserve su crujido.
Consejos técnicos:
- Añade hielo al agua de cocción para conseguir un pulpo más tierno.
- Si usas pulpo congelado, descongélalo en la nevera para ablandar sus fibras.
- Seca bien el pulpo antes de mezclar con los vegetales para evitar que las tostadas se humedezcan.
- Prepara las tostadas justo antes de comer para que mantengan su textura.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 8 tostadas (4 porciones como entrada).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 170 kcal
- Proteínas: 16 g
- Grasas: 6 g
- Carbohidratos: 14 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
La mezcla de pulpo y verduras dura hasta 2 días en la nevera en un recipiente hermético. Monta las tostadas solo antes de servir.