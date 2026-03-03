México

Golpe al narco: Alfonso Durazo informa el aseguramiento de 100 kilos de metanfetamina en Sonora

Los paquetes con narcóticos estaban escondidos en la estructura de un vehículo

Guardar
El sujeto capturado (Facebook/Alfonso Durazo)
El sujeto capturado (Facebook/Alfonso Durazo)

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, informó el arresto de un sujeto que transportaba 100 kilogramos de metanfetamina en un vehículo en los alrededores de Caborca.

A través de su cuenta de Facebook, el mandatario destacó el arresto de un hombre, de quien no fue revelado su nombre, como resultado de un operativo coordinado en el que participaron diversas agencias de seguridad.

“Se aseguraron 100 kilos de metanfetaminas en los alrededores de Caborca”, es parte del mensaje del gobernador de Sonora del 3 de marzo.

Por su parte, el conductor del tractocamión fue capturado y puesto a disposición de las autoridades, compartió Durazo.

Los paquetes estaban escondidos en
Los paquetes estaban escondidos en el vehículo (Facebook/Alfonso Durazo)

En las imágenes compartidas por el mandatario puede verse al chofer de la unidad, un hombre de playera negra frente a diversos paquetes de color blanco y café.

Además, las fotografías permiten observar que los envoltorios con la droga estaba escondidos en la estructura de la unidad de color blanco. El gobernador expresó que la estrategia de seguridad implementada en el estado genera resultados.

“Seguiremos trabajando todos los días para fortalecer la seguridad y la tranquilidad de las y los sonorenses”, agregó en su mensaje de redes sociales.

Aseguramientos de droga en Sonora

En el estado han sido realizados diversos aseguramientos de droga pues se trata de una entidad en la que operan diversos grupos criminales. Apenas el pasado 16 de febrero un par de sujetos fueron capturados junto con aproximadamente 130 mil pastillas de fentanilo.

Sujetos detenidos en Nogales. Crédito:
Sujetos detenidos en Nogales. Crédito: Redes Sociales.

La captura de los sujetos con las dosis del opioide derivaron de que elementos de seguridad ubicaron una camioneta blanca Chevrolet con reporte de robo, ante esta situación los uniformados le marcaron el alto a los tripulantes de la unidad, sin embargo, estos últimos trataron de huir del sitio.

Lo anterior generó una persecución que se extendió por algunas calles hasta que los sujetos bajaron de la camioneta y trataron de escapar a pie, acción que no lograron, por lo que Jesús “N”, de 27 años de edad, y Michael “N”, de 20 años fueron asegurados. Cuando los agentes revisaron la unidad hallaron una maleta con alrededor de 13 kilos de fentanilo.

Por su parte, a finales de enero fue vinculado a proceso José “N”, un sujeto que fue arrestado en San Luis Río Colorado por conducir un vehículo en el que fueron hallados más de 200 kilos de drogas.

Dicho sujeto fue capturado por efectivos de la Guardia Nacional en San Luis Río Colorado y es investigado por su presunta responsabilidad en el transporte de:

  • 211 kilos 20 gramos 800 miligramos de metanfetamina
  • 13 kilos 452 gramos 900 miligramos de marihuana
  • 963 gramos 800 miligramos de fentanilo.

Temas Relacionados

SonoraCaborcaAlfonso DurazoMetanfetaminaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

CDMX: Fiscalía anuncia jornadas de asesoría jurídica gratuita para mujeres que sufren de violencia

Como parte de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, la dependencia busca brindar orientación y acompañamiento en las 16 alcaldías

CDMX: Fiscalía anuncia jornadas de

Estatus de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en el AICM

Entérate sobre el estado de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

Estatus de los vuelos en

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 3 de marzo: afectaciones en C.U. por partido Pumas vs Toluca

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX

Cáncer de testículo en hombres jóvenes de 15 a 30: ¿por qué cada vez es más común esta enfermedad en este segmento de la población?

Esta patología puede detectarse de forma temprana y evitar así complicaciones

Cáncer de testículo en hombres

Así puedes evitar ser víctima de fraude al comprar boletos para el Mundial, según autoridades mexicanas

Las recomendaciones fueron emitidas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en coordinación con la Policía Cibernética capitalina

Así puedes evitar ser víctima
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan en Colima a “El

Capturan en Colima a “El Tijuas”, presunto integrante del CJNG implicado en un multihomicidio

Cuánto cuesta un lujoso féretro bañado en oro como el de El Mencho, enterrado entre arreglos florales de miles de pesos y opulencia

Detienen a segundo implicado en incendio de tienda de Chalco que dejó a un menor de edad y su padre con quemaduras

Así era El Mencho: iracundo, sencillo al vestir pero vanidoso y libre en el amor

Vinculan a proceso a tres detenidos que transportaban 4 toneladas de cocaína en un semisumergible en Colima

ENTRETENIMIENTO

Adal Ramones lamenta fractura con

Adal Ramones lamenta fractura con ex compañeros de Otro Rollo y asegura fue el único que no cobró por Enrollados

¿Se casa con Sebastián Rulli? Angelique Boyer sorprende al anunciar compromiso

Lost Acapulco regresa a CDMX: fecha y preventa para los pioneros del surf mexicano en ‘Playa Satán’

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 3 de marzo

Marcela Mistral celebra los 50 años de Poncho de Nigris con fotos inéditas de sus primeros años juntos

DEPORTES

Alberto Del Río “El Patrón”

Alberto Del Río “El Patrón” presenta LM52, su nueva empresa de lucha libre mexicana

Adiós al Estadio Azteca, a 100 días del Mundial 2026 adopta oficialmente el nombre de Estadio Banorte

Así puedes adquirir boletos para el repechaje del Mundial 2026 en Guadalajara y Monterrey

Kevin Mier vuelve a jugar con Cruz Azul: ¿peligra la titularidad de Gudiño?

FIFA revela los precios de los boletos para el repechaje mundialista en Guadalajara y Monterrey