Golpe al narco: Alfonso Durazo informa el aseguramiento de 100 kilos de metanfetamina en Sonora

El sujeto capturado (Facebook/Alfonso Durazo)

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, informó el arresto de un sujeto que transportaba 100 kilogramos de metanfetamina en un vehículo en los alrededores de Caborca.

A través de su cuenta de Facebook, el mandatario destacó el arresto de un hombre, de quien no fue revelado su nombre, como resultado de un operativo coordinado en el que participaron diversas agencias de seguridad.

“Se aseguraron 100 kilos de metanfetaminas en los alrededores de Caborca”, es parte del mensaje del gobernador de Sonora del 3 de marzo.

Por su parte, el conductor del tractocamión fue capturado y puesto a disposición de las autoridades, compartió Durazo.

Los paquetes estaban escondidos en el vehículo (Facebook/Alfonso Durazo)

En las imágenes compartidas por el mandatario puede verse al chofer de la unidad, un hombre de playera negra frente a diversos paquetes de color blanco y café.

Además, las fotografías permiten observar que los envoltorios con la droga estaba escondidos en la estructura de la unidad de color blanco. El gobernador expresó que la estrategia de seguridad implementada en el estado genera resultados.

“Seguiremos trabajando todos los días para fortalecer la seguridad y la tranquilidad de las y los sonorenses”, agregó en su mensaje de redes sociales.

Aseguramientos de droga en Sonora

En el estado han sido realizados diversos aseguramientos de droga pues se trata de una entidad en la que operan diversos grupos criminales. Apenas el pasado 16 de febrero un par de sujetos fueron capturados junto con aproximadamente 130 mil pastillas de fentanilo.

Sujetos detenidos en Nogales. Crédito: Redes Sociales.

La captura de los sujetos con las dosis del opioide derivaron de que elementos de seguridad ubicaron una camioneta blanca Chevrolet con reporte de robo, ante esta situación los uniformados le marcaron el alto a los tripulantes de la unidad, sin embargo, estos últimos trataron de huir del sitio.

Lo anterior generó una persecución que se extendió por algunas calles hasta que los sujetos bajaron de la camioneta y trataron de escapar a pie, acción que no lograron, por lo que Jesús “N”, de 27 años de edad, y Michael “N”, de 20 años fueron asegurados. Cuando los agentes revisaron la unidad hallaron una maleta con alrededor de 13 kilos de fentanilo.

Por su parte, a finales de enero fue vinculado a proceso José “N”, un sujeto que fue arrestado en San Luis Río Colorado por conducir un vehículo en el que fueron hallados más de 200 kilos de drogas.

Dicho sujeto fue capturado por efectivos de la Guardia Nacional en San Luis Río Colorado y es investigado por su presunta responsabilidad en el transporte de:

211 kilos 20 gramos 800 miligramos de metanfetamina

13 kilos 452 gramos 900 miligramos de marihuana

963 gramos 800 miligramos de fentanilo.