México

Marcelo Ebrard se reúne con líderes de Coparmex rumbo a la revisión del T-MEC

La Confederación destacó ejes estratégicos con el objetivo de fortalecer la coordinación entre el gobierno y la iniciativa privada

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Marcela Ebrard se reunió con líderes de Coparmex rumbo a la revisión del T-MEC. (Foto: Coparmex)
Marcela Ebrard se reunió con líderes de Coparmex rumbo a la revisión del T-MEC. (Foto: Coparmex)

Este 28 de abril de 2026, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió con líderes de la iniciativa privada que integran la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), con el objetivo de dialogar en cuanto a los retos y oportunidades del T-MEC, así como el fenómeno del Nearshoring, en vísperas de la próxima revisión.

Durante la reunión participaron:

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  • Francisco López Díaz, director general de Coparmex
  • Joaquín Aguirre, presidente de la Comisión de Comercio Exterior
  • Octavio Pérez, Consejero Delegado de Inversiones y Crecimiento Económico

Planteamientos estratégicos rumbo a la revisión del T-MEC

La Confederación detalló que en el encuentro con el secretario de Economía destacaron puntos clave con la finalidad de tenerlos presentes en las próximas mesas de revisión del tratado comercial:

  • Se resaltó la importancia de fortalecer la coordinación con el gobierno para una revisión estratégica del T-MEC.
  • Se propuso impulsar a las MiPyMEs.
  • Se planteó fomentar el comercio exterior.
  • Se subrayó la necesidad de mantener una comunicación constante para aprovechar al máximo las oportunidades de desarrollo económico.
TMEC

Coparmex ya trabaja su agenda en Washington

El pasado 24 de marzo, Juan José Sierra, presidente nacional de Coparmex, destacó propuestas concretas tras su gira de trabajo en Washington:

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Regresamos con alianzas fortalecidas, con interlocutores que escucharon y con una agenda de seguimiento clara. Pero sobre todo, regresamos con una convicción renovada: la voz del sector privado mexicano fue escuchada en Washington. Fue una voz firme, propositiva y responsable. También regresamos con tareas claras: Identificamos que más allá de los aranceles, persisten barreras no arancelarias y regulatorias que limitan la inversión tanto nacional como extranjera en México”.

Durante los días de trabajo, se centraron en reuniones estratégicas con congresistas clave, así como la asistencia en reuniones con Woodside Energy y US Chamber of Commerce.

En la Embajada de México en Estados Unidos se intercambiaron perspectivas acerca de la relación bilateral y de la función que desempeña el sector privado para consolidarla.

U.S. Trade Representative Jamieson Greer talks with Mexico's Economy Minister Marcelo Ebrard as they leave National Palace amid talks to review the U.S.-Mexico-Canada trade pact, in Mexico City, Mexico, April 20, 2026. REUTERS/Raquel Cunha REFILE - CORRECTING TITLE FOR MARCELO EBRARD FROM "MEXICO'S FOREIGN MINISTER" TO "MEXICO'S ECONOMY MINISTER".
U.S. Trade Representative Jamieson Greer talks with Mexico's Economy Minister Marcelo Ebrard as they leave National Palace amid talks to review the U.S.-Mexico-Canada trade pact, in Mexico City, Mexico, April 20, 2026. REUTERS/Raquel Cunha REFILE - CORRECTING TITLE FOR MARCELO EBRARD FROM "MEXICO'S FOREIGN MINISTER" TO "MEXICO'S ECONOMY MINISTER".

La integración de América del Norte exige certeza jurídica, condiciones de seguridad, disponibilidad de energía y reglas definidas para atraer inversión. Durante la gira, Coparmex promovió una agenda centrada en cinco ejes principales: competitividad regional y T-MEC, democracia y Estado de Derecho, seguridad, agenda laboral y energía.

“El sector empresarial mexicano está presente, está preparado y está comprometido con el futuro de América del Norte”, afirmó el presidente de la Confederación.

México ve dificultades en renegociación del libre comercio

El gobierno de los Estados Unidos es un gobierno que no piensa que la mejor opción es el libre comercio”, aseguró hace unos días Ebrard.

Señaló que la administración actual de ese país se inclina por un modelo comercial basado en aranceles y reglas de origen, lo que representa un choque de visiones con la naturaleza original del T-MEC.

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