Tatiana Clouthier se destapa y asegura ser “la más preparada” para gobernar Nuevo León

Tatiana Clouthier confirmó sus aspiraciones a la gubernatura de Nuevo León rumbo a 2027. (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO)

La carrera por la gubernatura de Nuevo León en 2027 comienza a tomar forma.

La morenista Tatiana Clouthier Carrillo confirmó sus aspiraciones y, a través de un video en redes sociales, aseguró que es “la más preparada” para encabezar el gobierno estatal, actualmente en manos de Samuel García, emanado de Movimiento Ciudadano.

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Tatiana Clouthier asegura ser la más preparada para gobernar Nuevo León

En su mensaje, Clouthier hizo un recuento de su trayectoria para justificar su aspiración.

Señaló que ha trabajado cerca de nueve años en el ámbito municipal, cuatro en el estatal, además de su paso por la iniciativa privada, el activismo político y el Poder Legislativo.

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Clouthier oficializó su interés mediante un video difundido en redes sociales.

También subrayó que ha ocupado cargos de alto nivel, destacando que es la única aspirante con experiencia como secretaria de Estado y con participación directa en campañas presidenciales.

“No me cabe la menor duda que soy la más preparada”, afirmó, al tiempo que llamó a la unidad interna en el partido rumbo al proceso electoral.

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Añadió que cuando se abra la convocatoria de Morena, se registrará para participar en la encuesta que definirá la candidatura.

Nuevo León: un estado actual de Movimiento Ciudadano

El contexto político es clave: Nuevo León es gobernado actualmente por Samuel García, figura central de Movimiento Ciudadano, lo que convierte la contienda en un desafío estratégico para Morena.

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El estado ha sido uno de los principales bastiones del partido naranja en los últimos años, por lo que la eventual candidatura de Clouthier buscaría competir directamente contra esa hegemonía local.

Nuevo León es actualmente gobernado por Samuel García, emanado de Movimiento Ciudadano. Foto: Cuartoscuro

En este escenario, la elección de 2027 se perfila como una de las más competidas del país, con un choque entre proyectos políticos distintos: el oficialismo estatal de MC y la expansión territorial de Morena.

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Trayectoria política de Tatiana Clouthier en la 4T

Clouthier no es una figura nueva en la política nacional. Actualmente se desempeña como titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, dentro del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Antes fue secretaria de Economía durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, además de coordinar su campaña presidencial en 2018, un rol clave en el triunfo de Morena.

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Tatiana Clouthier cuenta con una amplia trayectoria en la política nacional. (Foto: Instagram)

Su perfil combina experiencia en gobierno, estrategia electoral y cercanía con los liderazgos de la llamada Cuarta Transformación, lo que la posiciona como una de las cartas fuertes del partido.

Competencia interna en Morena por la gubernatura

El camino dentro de Morena no será sencillo. Otros perfiles también han levantado la mano para buscar la candidatura.

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Entre ellos destacan:

Waldo Fernández , quien aparece bien posicionado en algunas encuestas

Andrés Mijes, considerado un perfil competitivo a nivel local

La definición dependerá de encuestas internas, negociaciones políticas y posibles criterios de paridad de género.

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Elecciones 2027: se calienta la contienda en Nuevo León

Más allá de Morena, otros partidos también ya perfilan a sus posibles candidatos, anticipando una elección altamente competida.

Las elecciones en Nuevo León 2027 se perfilan como una de las más competitivas del país. (Imagen Ilustrativa)

Movimiento Ciudadano, que hoy gobierna el estado, y el PRI, entre otros, han comenzado a mover sus piezas rumbo a la sucesión.

Entre los nombres que suenan para contender por la gubernatura destacan:

Luis Donaldo Colosio Riojas

Mariana Rodríguez Cantú

Martha Herrera

Héctor García

Alma Rosa Marroquín

Miguel Flores

Raúl Lozano

Félix Arratia

Adrián de la Garza

Con este escenario, la declaración de Tatiana Clouthier marca uno de los primeros movimientos claros rumbo a 2027.

Aunque aún faltan definiciones internas y alianzas, su mensaje deja claro que buscará competir y que confía en su trayectoria para encabezar la contienda en un estado clave para el mapa político nacional.