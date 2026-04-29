México

Ventanilla 24/7, un canal virtual del gobierno que apoya a los mexicanos, destaca más de un millón de consultas

Con el uso de esta plataforma se eliminan traslados innecesarios a oficinas gubernamentales y se optimizan los tiempos de respuesta

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Pantalla de computadora muestra el portal gob.mx del Gobierno de México, con una mano señalando. Se ve un chat de ayuda y un paisaje urbano a través de una ventana
Millones de personas interactúan con el portal gob.mx del Gobierno de México, que ofrece un buscador de trámites federales y programas sociales, destacando la eficiencia en los servicios digitales.

Ventanilla 24/7, la plataforma digital del Gobierno de México para atención ciudadana, supera un millón de atenciones desde el 9 de enero hasta el 24 de abril de 2026.

Este canal, disponible en el portal gob.mx, permite a la población resolver trámites, dudas y solicitudes oficiales sin necesidad de acudir a oficinas gubernamentales, informó la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones (ATDT).

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Hacia el cierre de abril y desde los primeros días del año presente, la plataforma acumuló 1.033.946 chats respondidos, con un esquema de atención que integra un asistente virtual para trámites sencillos y asesores humanos del servicio 079 para temas complejos relacionados con becas o servicios fiscales. Según la ATDT, 649.783 chats fueron atendidos vía chatbot y 384.163 por agentes.

Captura de pantalla del sitio web gob.mx con su buscador de trámites, enlaces rápidos, un banner de Margarita Maza y una ventana de chat de asistencia
Ventanilla 24/7 ofrece asesoría de agentes del 079, de manera personalizada, en tiempo real y disponible las 24 horas, los 365 días del año

Ventanilla 24/7 apoya a usuarios con trámites y documentos

La Ventanilla 24/7 opera de forma continua los 365 días del año y puede accederse a esta desde cualquier sección del sitio gob.mx, en la parte inferior derecha de la pantalla.

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El sistema responde cada semana más de 60 mil consultas, de las cuales 35 mil corresponden a trámites digitales como obtención de CURP o actas de nacimiento.

Este canal forma parte de la estrategia del gobierno federal para proporcionar servicios públicos inmediatos, reducir el tiempo de gestión y facilitar la interacción de ciudadanos con trámites federales en cualquier punto del país. La ATDT anuncia que, con la tendencia actual, la plataforma proyecta llegar a un promedio de 100 mil interacciones diarias para inicios de septiembre de 2026.

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