Cierran accesos a Tuxpan, Jalisco, por enfrentamiento entre la Guardia Nacional y delincuentes

Pobladores han compartido videos en redes sociales. Crédito: Redes sociales

Un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y presuntos miembros de un grupo delictivo provocó el cierre de accesos principales al municipio de Tuxpan, Jalisco, la tarde de este miércoles 25 de febrero.

El incidente generó una fuerte movilización de seguridad, según información oficial difundida por autoridades municipales.

Esto ocurre en medio de un contexto de alerta y recomendación a la población para permanecer en resguardo.

Mediante comunicados en redes sociales, la alcaldesa, Claudia Gil, y la cuenta oficial del municipio, destacaron que la seguridad de la ciudadanía es prioridad en estos momentos.

En redes sociales circulan diversos videos del enfrentamiento.

Medios locales, como Notigram Jalisco, informaron de forma extraoficial que el incidente se originó en la carretera Cuatro Caminos–Cercaliza. En ese punto, elementos federales habrían intentado detener un vehículo que no acató la orden, lo que derivó en una persecución que culminó con el enfrentamiento al ingresar al municipio de Tuxpan.

Accesos bloqueados y resguardo de la población

El enfrentamiento ocurrió en Tuxpan, Jalisco. (imagen ilustrativa)

La cuenta oficial de Facebook del municipio de Tuxpan, difundió que, tras los hechos violentos, no hay ingreso al municipio, ni por El Sonajero ni por Prolongación Independencia.

El mensaje oficial solicita a la población mantenerse en sus viviendas y consultar únicamente canales oficiales para recibir actualizaciones. Esta medida busca reducir riesgos para los habitantes hasta que se estabilice la situación.

Pobladores compartieron videos de la situación en la zona. Crédito: Facebook - Julio Silva

Asimismo, la presidenta municipal, Claudia Gil, dirigió un mensaje a la ciudadanía, donde subrayó la importancia de la colaboración social ante los hechos recientes.

“Derivado de los recientes sucesos al ingreso del municipio, y pensando siempre en su bienestar, les recomiendo permanecer en casa y mantenerse atentos a los canales oficiales para recibir información actualizada”, afirmó la funcionaria en un comunicado.

Gil puntualizó que la seguridad de las personas es prioridad para la administración municipal en estos momentos de incertidumbre.

Desinformación tras los enfrentamientos

Las autoridades confirmaron que no son ciertos los rumores de una posible toma del palacio municipal. Crédito: Facebook - Gobierno Municipal de Tuxpan, Jalisco

En la cuenta oficial del municipio, sitio donde fue confirmado el enfrentamiento, diversos pobladores han realizado cuestionamientos entre el caos y la incertidumbre que se vive en estos momentos en Tuxpan, Jalisco.

Entre las preguntas, diversos usuarios han comentado que el palacio municipal fue tomado por hombres armados, quienes tendrían el control de la zona, por lo que las autoridades han descartado que esto será real, enfatizando una vez más que no se dejen llevar por rumores.

Contexto de la violencia en Jalisco

Hasta el momento no se sabe si estos hechos estarían relacionados con los actos de violencia generados desde el pasado 22 de febrero por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación CJNG, los cuales dejaron sin vida a 28 agentes de las fuerzas federales.

El abatimiento de “El Mencho” generó una respuesta criminal que dejó 25 elementos de la Guardia Nacional fallecidos tras emboscadas, y 3 elementos de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano que perdieron la vida en la operación.