Evita el dolor de muñecas por cargar pesas en el gimnasio con estos sencillos ejercicios

El peso puede provocar molestia en las articulaciones

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Evitar el dolor de muñecas al realizar ejercicios con pesas en el gimnasio es una inquietud frecuente tanto entre personas que recién inician sus rutinas como en quienes ya cuentan con experiencia.

El uso intensivo de mancuernas y barras puede provocar molestias articulares si no se adoptan estrategias adecuadas de prevención.

Una serie de ejercicios específicos contribuye a fortalecer la musculatura y los tendones de la zona, reduciendo notablemente la aparición de dolor y lesiones.

Los movimientos repetitivos y el incremento progresivo de peso suelen generar presión sobre las articulaciones de la mano, especialmente en series prolongadas o con técnicas inadecuadas.

Atender estos factores resulta fundamental para preservar la salud de las muñecas y mantener la regularidad en la rutina de entrenamiento. Incorporar prácticas preventivas y ejercicios complementarios favorece una mejor adaptación de la articulación al esfuerzo físico.

Movilidad articular y calentamiento

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Realizar movimientos circulares suaves con las muñecas antes de cargar peso optimiza la circulación sanguínea y prepara los tejidos para el esfuerzo.

Flexionar y extender la articulación de forma controlada durante algunos minutos activa los músculos implicados y disminuye la rigidez. La movilidad previa a la rutina es clave para reducir el riesgo de microlesiones en tendones y ligamentos.

Además, abrir y cerrar los puños de manera alternada, así como separar y juntar los dedos, genera una activación completa de la zona.

Este tipo de calentamiento puede ejecutarse tanto con las manos libres como utilizando pelotas blandas o bandas elásticas. Dedicar entre cinco y diez minutos al calentamiento articular favorece la prevención de molestias durante el entrenamiento con pesas.

Ejercicios de fortalecimiento

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El fortalecimiento específico de la musculatura del antebrazo aporta estabilidad a la muñeca y soporta mejor el peso de las mancuernas.

Las extensiones y flexiones de muñeca con poco peso o con ayuda de bandas de resistencia son ejercicios recomendados. Se sugiere realizar tres series de entre diez y quince repeticiones, manteniendo el control del movimiento y evitando cargas excesivas.

Los movimientos de pronación y supinación —girar la palma de la mano hacia arriba y hacia abajo— también se pueden trabajar con implementos ligeros.

Este tipo de ejercicios contribuye a mejorar la capacidad funcional de la articulación y a prevenir la aparición de dolor crónico o molestias agudas.

Técnicas de agarre y recuperación

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Adoptar un agarre neutro, en el que la palma mira hacia el centro del cuerpo al sostener las pesas, disminuye la tensión sobre la muñeca.

Alternar los tipos de agarre y no forzar posiciones extremas durante la ejecución de los ejercicios ayuda a preservar la integridad de los tejidos. Es importante prestar atención a cualquier molestia y ajustar tanto la técnica como la carga para evitar sobrecargas.

Finalizar la rutina con ejercicios de estiramiento y aplicar frío local si se percibe inflamación puede favorecer la recuperación.

Las pausas entre series y la incorporación de días de descanso resultan esenciales para que las estructuras puedan adaptarse progresivamente al esfuerzo. La combinación de técnicas de prevención, fortalecimiento y recuperación permite mantener la salud articular y prolongar la práctica deportiva sin molestias.

