México Deportes

Reportan que Israel Reyes habría viajado a Europa para analizar ofertas de clubes

Hoy, Reyes atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera

Guardar
(Alexander Ortiz)
(Alexander Ortiz)

El Clausura 2026 terminó para Israel Reyes con el Club América; sin embargo, su nombre ya empieza a sonar fuera de la Liga MX.

Según reportes, el defensa mexicano está aprovechando sus días de descanso para visitar el Viejo Continente, antes de sumarse a la Selección Mexicana de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

PUBLICIDAD

Curiosamente, estos movimientos se dan mientras surgen versiones que lo colocan en el interés de clubes italianos y de Países Bajos.

Interés desde Europa por Israel Reyes

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

De acuerdo con el periodista Carlos Rodrigo Hernández, Israel Reyes estaría en la mira de clubes de la Serie A y la Eredivisie.

PUBLICIDAD

En ese contexto, el futbolista habría viajado a Europa durante sus días de descanso, antes de incorporarse a la Selección Nacional . Entre los equipos mencionados aparece la AS Roma, luego de que se le ubicara en la capital italiana.

Hasta ahora, más allá de los rumores, no existe una confirmación oficial sobre negociaciones, por lo que el viaje también podría responder únicamente a su periodo vacacional.

La evolución de Reyes en el futbol mexicano

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

A sus 25 años, Reyes se ha consolidado como un elemento habitual en el esquema del América, equipo al que llegó para el Clausura 2023 tras destacar con el Puebla.

Su versatilidad para desempeñarse como defensa central, mediocampista defensivo y lateral le permitió ganar protagonismo, luego de haber debutado en la Liga MX con Atlas en el Apertura 2019.

Durante su etapa con el conjunto azulcrema, ha formado parte de un periodo exitoso que incluye un tricampeonato de liga, además de títulos como el Campeón de Campeones y la Súper Copa de la Liga MX.

Su regularidad también lo llevó a ser convocado con el combinado tricolor, por lo que ahora se prepara para disputar su primera Copa del Mundo.

Temas Relacionados

Israel ReyesClub AméricaEuropaSelección Mexicana Mundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Emilio Azcárraga Jean brinda confianza total a Jardine y al América previo al juego ante Pumas: “Confió en él y su plantel”

El dueño de las Águilas los ve eliminando a los Universitarios en los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026

Emilio Azcárraga Jean brinda confianza total a Jardine y al América previo al juego ante Pumas: “Confió en él y su plantel”

Esta es la razón por la que Canelo Álvarez estará en la pelea de David Benavidez y Gilberto “Zurdo” Ramírez

Saúl Álvarez estará presente en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada este fin de semana

Esta es la razón por la que Canelo Álvarez estará en la pelea de David Benavidez y Gilberto “Zurdo” Ramírez

Toluca pierde 2-1 ante el LAFC en el tiempo extra: así fueron los goles en el BMO Stadium

Los Diablos dejan ir la victoria en los últimos suspiros del encuentro y llegarán con desventaja a la vuelta en el Nemesio Diez

Toluca pierde 2-1 ante el LAFC en el tiempo extra: así fueron los goles en el BMO Stadium

Es un hecho, Canelo Álvarez asistirá a la pelea del Zurdo Ramírez vs David Benavidez

Saúl Álvarez no peleará en mayo, pero estará entre el público en Las Vegas, lo que ha generado debate

Es un hecho, Canelo Álvarez asistirá a la pelea del Zurdo Ramírez vs David Benavidez

Estadio Ciudad de México acelera últimos detalles en su remodelación: estas son las nuevas butacas que están instalando

El Estadio Banorte se alista para la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX en medio de las obras rumbo al Mundial

Estadio Ciudad de México acelera últimos detalles en su remodelación: estas son las nuevas butacas que están instalando
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a “El Borrego”, líder de taxistas en Tecolutla: se encontraba con su esposa e hijos

Asesinan a “El Borrego”, líder de taxistas en Tecolutla: se encontraba con su esposa e hijos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de abril: así trasladaron a “El Jardinero” al penal El Altiplano, tras ser vinculado a proceso

Trasladan a ‘El Jardinero’, líder del CJNG, al penal de El Altiplano

Quiénes son ‘La Fresa’ y ‘El Serio’, los capos que podrían tomar las riendas del grupo de ‘El Jardinero’ en el CJNG

El polémico saludo que ‘El 40′, capo del Cártel de Sinaloa, le habría enviado a Maza Clan en La Mansión VIP

ENTRETENIMIENTO

Hijo de Josemith Bermúdez muere en México en vísperas del aniversario luctuoso de la presentadora de TV

Hijo de Josemith Bermúdez muere en México en vísperas del aniversario luctuoso de la presentadora de TV

Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecen públicamente en Hermosillo a días de su aniversario

Guadalupe Pineda lamentó la cancelación de la boda de Ángela Aguilar y Nodal: defendió a su sobrina de ataques en redes

Alessandra Rosaldo reacciona a la millonaria fortuna de Eugenio Derbez que circula en internet: “La gente puede creer que eso tienes en el banco”

BTS México 2026: las seis canciones sorpresa que podrían sonar en sus conciertos en el Estadio GNP Seguros

DEPORTES

Emilio Azcárraga Jean brinda confianza total a Jardine y al América previo al juego ante Pumas: “Confió en él y su plantel”

Emilio Azcárraga Jean brinda confianza total a Jardine y al América previo al juego ante Pumas: “Confió en él y su plantel”

Esta es la razón por la que Canelo Álvarez estará en la pelea de David Benavidez y Gilberto “Zurdo” Ramírez

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy jueves 30 de abril: presencia de manifestantes en Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgente

Toluca pierde 2-1 ante el LAFC en el tiempo extra: así fueron los goles en el BMO Stadium

Es un hecho, Canelo Álvarez asistirá a la pelea del Zurdo Ramírez vs David Benavidez