Reportan que Israel Reyes habría viajado a Europa para analizar ofertas de clubes

(Alexander Ortiz)

El Clausura 2026 terminó para Israel Reyes con el Club América; sin embargo, su nombre ya empieza a sonar fuera de la Liga MX.

Según reportes, el defensa mexicano está aprovechando sus días de descanso para visitar el Viejo Continente, antes de sumarse a la Selección Mexicana de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Curiosamente, estos movimientos se dan mientras surgen versiones que lo colocan en el interés de clubes italianos y de Países Bajos.

Interés desde Europa por Israel Reyes

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

De acuerdo con el periodista Carlos Rodrigo Hernández, Israel Reyes estaría en la mira de clubes de la Serie A y la Eredivisie.

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En ese contexto, el futbolista habría viajado a Europa durante sus días de descanso, antes de incorporarse a la Selección Nacional . Entre los equipos mencionados aparece la AS Roma, luego de que se le ubicara en la capital italiana.

Hasta ahora, más allá de los rumores, no existe una confirmación oficial sobre negociaciones, por lo que el viaje también podría responder únicamente a su periodo vacacional.

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La evolución de Reyes en el futbol mexicano

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

A sus 25 años, Reyes se ha consolidado como un elemento habitual en el esquema del América, equipo al que llegó para el Clausura 2023 tras destacar con el Puebla.

Su versatilidad para desempeñarse como defensa central, mediocampista defensivo y lateral le permitió ganar protagonismo, luego de haber debutado en la Liga MX con Atlas en el Apertura 2019.

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Durante su etapa con el conjunto azulcrema, ha formado parte de un periodo exitoso que incluye un tricampeonato de liga, además de títulos como el Campeón de Campeones y la Súper Copa de la Liga MX.

Su regularidad también lo llevó a ser convocado con el combinado tricolor, por lo que ahora se prepara para disputar su primera Copa del Mundo.

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