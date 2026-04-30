México

Crumble de manzana, frutos rojos con avena: postre con fibra y antioxidantes para tu corazón

Te decimos cómo puedes preparar esta receta desde tu casa

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Vista superior de un crumble de frutas recién horneado en una fuente de cerámica, con cobertura dorada y espolvoreada con azúcar glas junto a frutas burbujeantes.
Una fuente de crumble recién horneado se muestra desde arriba, con frutas burbujeando y una cobertura dorada espolvoreada con azúcar glas, ofreciendo una deliciosa imagen de postre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crujido de la cobertura dorada y la acidez justa de los frutos rojos hacen que este postre se gane su lugar en cualquier mesa.

Nada trae más recuerdos que un crumble de manzana y frutos rojos con avena, tibio y recién salido del horno.

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Este tipo de postre se disfruta mucho en casas de familia, sobre todo en épocas de frutas frescas, pero también se adapta perfecto con frutos rojos congelados. Es fácil, rápido y permite poner en valor ingredientes nobles y accesibles.

Receta de crumble de manzana y frutos rojos con avena

El crumble de manzana y frutos rojos con avena es un postre que combina una base jugosa de manzanas y frutos rojos, endulzada y perfumada con canela, cubierta por un granulado crocante hecho de avena arrollada, manteca y azúcar. Se sirve tibio, muchas veces acompañado de una bocha de helado o yogur.

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Primer plano de dos manos mezclando avena y trozos de manteca en un tazón de vidrio transparente, formando una textura arenosa.
Unas manos expertas mezclan avena y trozos de manteca fría en un tazón de vidrio, creando la textura arenosa perfecta para un crumble casero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 45 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  1. 3 manzanas verdes grandes
  2. 250 gr de frutos rojos frescos o congelados (frutillas, arándanos, moras, frambuesas)
  3. 80 gr de azúcar (puede ser rubia)
  4. 1 cucharadita de canela en polvo
  5. Jugo de 1/2 limón
  6. 100 gr de avena arrollada fina
  7. 80 gr de harina integral o común
  8. 80 gr de manteca fría
  9. 60 gr de azúcar extra (para el crumble)
  10. 1 pizca de sal

Cómo hacer crumble de manzana y frutos rojos con avena, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C. Enmantecar una fuente para horno mediana.
  2. Pelar y cortar las manzanas en cubos pequeños. Mezclar en un bol con los frutos rojos, 80 gr de azúcar, jugo de limón y canela.
  3. Volcar la mezcla de frutas en la fuente, distribuyendo en una capa pareja.
  4. Para el crumble: en un bol, mezclar la avena, la harina, la manteca fría en cubos, el azúcar extra y la pizca de sal. Frotar con los dedos hasta lograr un granulado irregular (tipo arena gruesa).
  5. Cubrir las frutas con el crumble, sin apretar.
  6. Llevar al horno durante 30-35 minutos, hasta que la superficie esté dorada y crocante, y las frutas burbujeen.
  7. Dejar entibiar y servir solo, con yogur natural o helado de vainilla.
Dos manos humanas mezclan una mezcla de avena, manteca y otros ingredientes secos dentro de un bol de vidrio transparente, con enfoque en la textura granulada.
Manos mezclan avena y manteca en un bol de vidrio, creando la textura arenosa característica del crumble para un postre casero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos técnicos:

  • La manteca debe estar bien fría para lograr el efecto crocante del crumble.
  • No mezclar en exceso la cobertura.
  • Si usás frutos rojos congelados, no hace falta descongelarlos antes.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 220 kcal
  • Grasas: 7 gr
  • Carbohidratos: 37 gr
  • Proteínas: 3 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 4 días en recipiente cerrado. Se puede congelar ya horneado, hasta 2 meses. Para servir, calentar directo en horno o microondas.

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