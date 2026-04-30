Crumble de manzana, frutos rojos con avena: postre con fibra y antioxidantes para tu corazón

Una fuente de crumble recién horneado se muestra desde arriba, con frutas burbujeando y una cobertura dorada espolvoreada con azúcar glas, ofreciendo una deliciosa imagen de postre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crujido de la cobertura dorada y la acidez justa de los frutos rojos hacen que este postre se gane su lugar en cualquier mesa.

Nada trae más recuerdos que un crumble de manzana y frutos rojos con avena, tibio y recién salido del horno.

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Este tipo de postre se disfruta mucho en casas de familia, sobre todo en épocas de frutas frescas, pero también se adapta perfecto con frutos rojos congelados. Es fácil, rápido y permite poner en valor ingredientes nobles y accesibles.

Receta de crumble de manzana y frutos rojos con avena

El crumble de manzana y frutos rojos con avena es un postre que combina una base jugosa de manzanas y frutos rojos, endulzada y perfumada con canela, cubierta por un granulado crocante hecho de avena arrollada, manteca y azúcar. Se sirve tibio, muchas veces acompañado de una bocha de helado o yogur.

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Unas manos expertas mezclan avena y trozos de manteca fría en un tazón de vidrio, creando la textura arenosa perfecta para un crumble casero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes

3 manzanas verdes grandes 250 gr de frutos rojos frescos o congelados (frutillas, arándanos, moras, frambuesas) 80 gr de azúcar (puede ser rubia) 1 cucharadita de canela en polvo Jugo de 1/2 limón 100 gr de avena arrollada fina 80 gr de harina integral o común 80 gr de manteca fría 60 gr de azúcar extra (para el crumble) 1 pizca de sal

Cómo hacer crumble de manzana y frutos rojos con avena, paso a paso

Precalentar el horno a 180 °C. Enmantecar una fuente para horno mediana. Pelar y cortar las manzanas en cubos pequeños. Mezclar en un bol con los frutos rojos, 80 gr de azúcar, jugo de limón y canela. Volcar la mezcla de frutas en la fuente, distribuyendo en una capa pareja. Para el crumble: en un bol, mezclar la avena, la harina, la manteca fría en cubos, el azúcar extra y la pizca de sal. Frotar con los dedos hasta lograr un granulado irregular (tipo arena gruesa). Cubrir las frutas con el crumble, sin apretar. Llevar al horno durante 30-35 minutos, hasta que la superficie esté dorada y crocante, y las frutas burbujeen. Dejar entibiar y servir solo, con yogur natural o helado de vainilla.

Manos mezclan avena y manteca en un bol de vidrio, creando la textura arenosa característica del crumble para un postre casero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos técnicos:

La manteca debe estar bien fría para lograr el efecto crocante del crumble.

No mezclar en exceso la cobertura.

Si usás frutos rojos congelados, no hace falta descongelarlos antes.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 porciones generosas.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 220 kcal

Grasas: 7 gr

Carbohidratos: 37 gr

Proteínas: 3 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 4 días en recipiente cerrado. Se puede congelar ya horneado, hasta 2 meses. Para servir, calentar directo en horno o microondas.

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