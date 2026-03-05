Recetas de tacos dorados de jamaica ideales para esta temporada de cuaresma

Una propuesta ingeniosa destinada a quienes desean disfrutar de una comida llena de sabor con menos carne y más creatividad en la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un bocado sencillo puede transformar hasta el día más común y los tacos dorados de jamaica son un ejemplo perfecto de cómo la creatividad mexicana logra extraer sabor y textura de una gran diversidad de ingredientes, sorprendiendo a todos a la mesa.

En este sentido, y aunque la flor de jamaica suele asociarse a bebidas refrescantes, en los últimos años se ha ganado un lugar como relleno alternativo en antojitos para personas vegetarianas o para quienes buscan reducir el consumo de carne.

Se sirven con lechuga, crema y salsa, y maridan excelente con agua fresca de limón o una cerveza clara.

Muchas personas desconocen que la jamaica puede ser una opción ideal para sustituir recetas con relleno de carne. Foto: (iStock)

Receta de tacos dorados de jamaica

Los tacos dorados de jamaica son tortillas rellenas con flor de jamaica previamente cocida y sazonada, enrolladas y doradas hasta quedar crujientes.

La técnica tradicional utiliza fritura, pero también se pueden hacer en freidora de aire para un resultado ligero y igual de sabroso. El relleno aporta una textura carnosa y un sabor ácido-sutil muy característico.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos

Preparación: 25 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

100 g de flor de jamaica seca 12 tortillas de maíz 1/2 cebolla picada 2 dientes de ajo picados 2 jitomates picados 1 chile serrano picado (opcional) 2 cucharadas de aceite vegetal Sal y pimienta al gusto Lechuga fileteada (para acompañar) Crema ácida (para acompañar) Queso fresco rallado (para acompañar) Salsa al gusto

Cómo hacer tacos dorados de jamaica, paso a paso

Hierve la flor de jamaica en 1 litro de agua durante 10 minutos; escurre, enjuaga y pica finamente. Calienta 2 cucharadas de aceite en una sartén. Sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes. Agrega jitomate y chile, cocina 3 minutos y añade la jamaica picada. Sazona con sal y pimienta. Cocina 5 minutos y deja enfriar. Rellena las tortillas con la mezcla de jamaica y enrolla formando tacos. Coloca los tacos en la freidora de aire, pincelando con un poco de aceite. Cocina a 200 °C durante 10-12 minutos, volteando a la mitad para que doren parejo. Sirve calientes, acompañados de lechuga, crema, queso fresco y salsa. Consejo clave: Mantén las tortillas calientes y flexibles para evitar que se rompan al enrollar. Otro consejo: No sobrecargues la freidora, distribuye los tacos en una sola capa para que doren bien.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones (3 tacos por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 210 kcal

Proteína: 5 g

Grasas: 7 g

Carbohidratos: 32 g

Fibra: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

Otra opción para preparar tacos de jamaica.(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se pueden conservar refrigerados hasta 2 días en recipiente hermético. Para recalentarlos, usa freidora de aire o sartén para recuperar la textura crujiente.