Recetas de tacos dorados de jamaica ideales para esta temporada de cuaresma

Esta alternativa vegetariana es ideal para quienes buscan conservar el sabor sin sacrificar la tradición mexicana y se vuelve una opción ideal para esta temporada donde se reduce el consumo de carne

Una propuesta ingeniosa destinada a quienes desean disfrutar de una comida llena de sabor con menos carne y más creatividad en la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un bocado sencillo puede transformar hasta el día más común y los tacos dorados de jamaica son un ejemplo perfecto de cómo la creatividad mexicana logra extraer sabor y textura de una gran diversidad de ingredientes, sorprendiendo a todos a la mesa.

En este sentido, y aunque la flor de jamaica suele asociarse a bebidas refrescantes, en los últimos años se ha ganado un lugar como relleno alternativo en antojitos para personas vegetarianas o para quienes buscan reducir el consumo de carne.

Se sirven con lechuga, crema y salsa, y maridan excelente con agua fresca de limón o una cerveza clara.

Muchas personas desconocen que la jamaica puede ser una opción ideal para sustituir recetas con relleno de carne. Foto: (iStock)

Receta de tacos dorados de jamaica

Los tacos dorados de jamaica son tortillas rellenas con flor de jamaica previamente cocida y sazonada, enrolladas y doradas hasta quedar crujientes.

La técnica tradicional utiliza fritura, pero también se pueden hacer en freidora de aire para un resultado ligero y igual de sabroso. El relleno aporta una textura carnosa y un sabor ácido-sutil muy característico.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 45 minutos
  • Preparación: 25 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  1. 100 g de flor de jamaica seca
  2. 12 tortillas de maíz
  3. 1/2 cebolla picada
  4. 2 dientes de ajo picados
  5. 2 jitomates picados
  6. 1 chile serrano picado (opcional)
  7. 2 cucharadas de aceite vegetal
  8. Sal y pimienta al gusto
  9. Lechuga fileteada (para acompañar)
  10. Crema ácida (para acompañar)
  11. Queso fresco rallado (para acompañar)
  12. Salsa al gusto

Cómo hacer tacos dorados de jamaica, paso a paso

  1. Hierve la flor de jamaica en 1 litro de agua durante 10 minutos; escurre, enjuaga y pica finamente.
  2. Calienta 2 cucharadas de aceite en una sartén. Sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.
  3. Agrega jitomate y chile, cocina 3 minutos y añade la jamaica picada. Sazona con sal y pimienta. Cocina 5 minutos y deja enfriar.
  4. Rellena las tortillas con la mezcla de jamaica y enrolla formando tacos.
  5. Coloca los tacos en la freidora de aire, pincelando con un poco de aceite. Cocina a 200 °C durante 10-12 minutos, volteando a la mitad para que doren parejo.
  6. Sirve calientes, acompañados de lechuga, crema, queso fresco y salsa.
  7. Consejo clave: Mantén las tortillas calientes y flexibles para evitar que se rompan al enrollar.
  8. Otro consejo: No sobrecargues la freidora, distribuye los tacos en una sola capa para que doren bien.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones (3 tacos por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 210 kcal
  • Proteína: 5 g
  • Grasas: 7 g
  • Carbohidratos: 32 g
  • Fibra: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

Otra opción para preparar tacos
Otra opción para preparar tacos de jamaica.(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se pueden conservar refrigerados hasta 2 días en recipiente hermético. Para recalentarlos, usa freidora de aire o sartén para recuperar la textura crujiente.

