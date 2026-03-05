Recetas de tacos dorados de jamaica ideales para esta temporada de cuaresma

Un bocado sencillo puede transformar hasta el día más común y los tacos dorados de jamaica son un ejemplo perfecto de cómo la creatividad mexicana logra extraer sabor y textura de una gran diversidad de ingredientes, sorprendiendo a todos a la mesa.
En este sentido, y aunque la flor de jamaica suele asociarse a bebidas refrescantes, en los últimos años se ha ganado un lugar como relleno alternativo en antojitos para personas vegetarianas o para quienes buscan reducir el consumo de carne.
Se sirven con lechuga, crema y salsa, y maridan excelente con agua fresca de limón o una cerveza clara.
Receta de tacos dorados de jamaica
Los tacos dorados de jamaica son tortillas rellenas con flor de jamaica previamente cocida y sazonada, enrolladas y doradas hasta quedar crujientes.
La técnica tradicional utiliza fritura, pero también se pueden hacer en freidora de aire para un resultado ligero y igual de sabroso. El relleno aporta una textura carnosa y un sabor ácido-sutil muy característico.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 45 minutos
- Preparación: 25 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 100 g de flor de jamaica seca
- 12 tortillas de maíz
- 1/2 cebolla picada
- 2 dientes de ajo picados
- 2 jitomates picados
- 1 chile serrano picado (opcional)
- 2 cucharadas de aceite vegetal
- Sal y pimienta al gusto
- Lechuga fileteada (para acompañar)
- Crema ácida (para acompañar)
- Queso fresco rallado (para acompañar)
- Salsa al gusto
Cómo hacer tacos dorados de jamaica, paso a paso
- Hierve la flor de jamaica en 1 litro de agua durante 10 minutos; escurre, enjuaga y pica finamente.
- Calienta 2 cucharadas de aceite en una sartén. Sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.
- Agrega jitomate y chile, cocina 3 minutos y añade la jamaica picada. Sazona con sal y pimienta. Cocina 5 minutos y deja enfriar.
- Rellena las tortillas con la mezcla de jamaica y enrolla formando tacos.
- Coloca los tacos en la freidora de aire, pincelando con un poco de aceite. Cocina a 200 °C durante 10-12 minutos, volteando a la mitad para que doren parejo.
- Sirve calientes, acompañados de lechuga, crema, queso fresco y salsa.
- Consejo clave: Mantén las tortillas calientes y flexibles para evitar que se rompan al enrollar.
- Otro consejo: No sobrecargues la freidora, distribuye los tacos en una sola capa para que doren bien.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones (3 tacos por persona).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 210 kcal
- Proteína: 5 g
- Grasas: 7 g
- Carbohidratos: 32 g
- Fibra: 5 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se pueden conservar refrigerados hasta 2 días en recipiente hermético. Para recalentarlos, usa freidora de aire o sartén para recuperar la textura crujiente.