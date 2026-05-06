Copa del Mundo de Tiro con Arco Shanghái 2026: fechas, horarios y dónde ver en México

La segunda etapa de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026 se disputa en Shanghái, China, donde más de 300 atletas compiten por medallas y puntos rumbo a las Finales del circuito.
Tras su arranque en Puebla, el serial se traslada al continente asiático con la presencia de figuras internacionales y representantes mexicanos que buscan mantenerse en la élite.
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Shanghái reúne a la élite mundial del tiro con arco
El evento se lleva a cabo en el Yanshen Sports Centre del 5 al 10 de mayo, con la participación de 320 arqueros provenientes de 44 países, de acuerdo con datos de World Archery. La cifra representa un incremento respecto a la edición anterior.
Entre los nombres destacados aparece la mexicana Maya Becerra, actual número uno del ranking en arco compuesto femenino.
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También compiten Alejandra Valencia, medallista olímpica; el estadounidense Brady Ellison, campeón mundial y multimedallista olímpico; y el español Andrés Temiño, doble campeón del mundo.
La competencia forma parte del circuito internacional que otorgará plazas para las Finales de la Copa del Mundo, programadas en Saltillo.
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Calendario y horarios de la competencia
(horarios en tiempo local de Shanghái; 14 horas menos en la Ciudad de México):
Miércoles 6 de mayo
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- 09:13 a 09:50 - Eliminación 1/24 individual arco compuesto (masculino y femenino)
- 10:10 a 10:40 - Eliminación 1/12 equipos masculinos / 1/8 equipos femeninos (arco compuesto)
- 10:40 a 11:10 - Eliminación 1/8 equipos masculinos / 1/4 equipos femeninos (arco compuesto)
- 11:10 a 11:40 - Eliminación 1/4 equipos masculinos / 1/2 equipos femeninos (arco compuesto)
- 11:40 a 12:10 - Semifinal equipos masculinos / bronce equipos femeninos (arco compuesto)
- 12:10 a 12:40 - Medalla de bronce equipos masculinos (arco compuesto)
- 14:00 a 17:30 - Clasificación arco recurvo (masculino y femenino)
- 17:45 - Desempates (si aplica)
- 18:00 a 18:30 - Eliminación 1/48 individual arco recurvo
Jueves 7 de mayo
- 09:13 a 09:50 - Eliminación 1/24 individual arco recurvo
- 10:10 a 10:40 - Eliminación 1/12 equipos masculinos / 1/8 femeninos (recurvo)
- 10:40 a 11:10 - Eliminación 1/8 equipos masculinos / 1/4 femeninos (recurvo)
- 11:10 a 11:40 - Eliminación 1/4 equipos masculinos / 1/2 femeninos (recurvo)
- 11:40 a 12:10 - Semifinal equipos masculinos / bronce femenil (recurvo)
- 12:10 a 12:40 - Bronce equipos masculinos (recurvo)
- 14:15 a 14:40 - Eliminación 1/12 equipo mixto compuesto
- 15:05 a 15:30 - Eliminación 1/12 mixto recurvo / 1/8 mixto compuesto
- 15:30 a 15:55 - Eliminación 1/8 mixto recurvo / 1/4 mixto compuesto
- 15:55 a 16:20 - Eliminación 1/4 mixto recurvo / 1/2 mixto compuesto
- 16:20 a 16:45 - Semifinal equipo mixto recurvo
Viernes 8 de mayo
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- 09:13 a 09:50 - Eliminación 1/16 individual recurvo
- 09:50 a 10:25 - Eliminación 1/16 compuesto / 1/8 recurvo
- 10:25 a 11:00 - Eliminación 1/8 compuesto / 1/4 recurvo
- 11:00 a 11:35 - Eliminación 1/4 compuesto
Sábado 9 de mayo
- 10:02 a 10:28 - Final oro equipos femeninos compuesto
- 10:40 a 11:06 - Final oro equipos masculinos compuesto
- 11:18 a 11:37 - Bronce equipo mixto compuesto
- 11:37 a 11:56 - Final oro equipo mixto compuesto
- 14:05 a 14:33 - Semifinal individual compuesto femenil
- 14:37 a 14:51 - Bronce individual compuesto femenil
- 14:51 a 15:05 - Final oro individual compuesto femenil
- 15:21 a 15:49 - Semifinal individual compuesto varonil
- 15:53 a 16:07 - Bronce individual compuesto varonil
- 16:07 a 16:21 - Final oro individual compuesto varonil
Domingo 10 de mayo
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- 10:02 a 10:28 - Final oro equipos femeninos recurvo
- 10:40 a 11:06 - Final oro equipos masculinos recurvo
- 11:18 a 11:37 - Bronce equipo mixto recurvo
- 11:37 a 11:56 - Final oro equipo mixto recurvo
- 14:05 a 14:29 - Semifinal individual recurvo femenil
- 14:33 a 14:45 - Bronce individual recurvo femenil
- 14:45 a 14:57 - Final oro individual recurvo femenil
- 15:13 a 15:37 - Semifinal individual recurvo varonil
- 15:41 a 15:53 - Bronce individual recurvo varonil
- 15:53 a 16:05 - Final oro individual recurvo varonil
El programa está sujeto a modificaciones conforme avance la competencia.
La competencia podrá seguirse en México a través de la plataforma Archery+ mediante suscripción, además de contar con actualizaciones en tiempo real en el sitio web de World Archery.
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Asimismo, la transmisión en el país estará disponible por Claro Sports.
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