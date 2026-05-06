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Ernesto D’Alessio rompe el silencio y revela dura caída financiera tras su divorcio: “Pasé tiempos económicos difíciles”

El cantante expuso un episodio personal marcado por dificultades financieras y revela el peso emocional que enfrentó mientras priorizaba a su familia

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El actor aclara los rumores sobre su orientación sexual: FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM
Ernesto D’Alessio revela que enfrentó problemas económicos después de su divorcio y debió pedir dinero prestado en momentos críticos. - (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

El actor y cantante Ernesto D’Alessio sorprendió al abrir su vida personal en una conversación con Isabel Lascuráin, donde habló por primera vez de los problemas económicos que enfrentó tras su separación. Con un tono íntimo, el también hijo de Lupita D’Alessio dejó ver una faceta poco conocida, lejos de los escenarios.

Durante la charla, reconoció que atravesó momentos complejos después de su divorcio, una etapa que aseguró no había compartido antes. “Después del divorcio pasé tiempos económicos difíciles… he pasado momentos en donde me he quedado sin un peso, hasta pidiendo prestado”, confesó, evidenciando la magnitud de la situación.

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Pese a ello, dejó claro que su prioridad siempre han sido sus hijos. “Me puedo quedar en la calle. Por ellos hago lo que sea”, expresó, subrayando el compromiso que mantiene como padre en medio de las adversidades personales.

Una historia que no había contado

Ernesto D'Alessio divorcio de Charito Ruiz - México 7 de octubre
El cantante sostuvo que nunca antes había hablado públicamente sobre las dificultades financieras vividas tras separarse de Charito Ruiz en 2023. - (Instagram/@ernestosalessio)

El testimonio surgió en un ambiente de confianza, donde el cantante explicó por qué había guardado silencio durante tanto tiempo. Según relató, su forma de ser lo lleva a evitar compartir sus problemas para no preocupar a otros.

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“Soy una persona que desde bebé me quedo las cosas y no me gusta angustiar a nadie”, dijo, dejando ver que su carácter reservado influyó en su decisión de no hablar antes sobre sus dificultades económicas.

También admitió que, aunque públicamente mantiene una actitud positiva, en privado enfrenta sus emociones. “Yo no ando por la calle lamentándome… pero cuando estoy en mi soledad, me quiebro”, afirmó, mostrando el contraste entre su imagen pública y su realidad personal.

El contexto de su separación

Ernesto D'Alessio Charito D'Alessio
Cuatro hijos son fruto del matrimonio entre Ernesto y Charito (Foto: Instagram)

Ernesto D’Alessio estuvo casado durante 16 años con Charito Ruiz, con quien formó una familia junto a sus cuatro hijos. Su matrimonio fue durante años una referencia de unión, incluso compartiendo aspectos de su vida personal.

En 2023, ambos anunciaron su divorcio mediante un comunicado conjunto, donde explicaron que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo. A pesar de la ruptura, dejaron claro que la prioridad seguiría siendo el bienestar de sus hijos.

Tras la separación, surgieron versiones sobre su vida personal, pero el actor ha sostenido que mantiene una relación cordial con su ex esposa, basada en el respeto y la comunicación constante por su familia.

Prioridad absoluta: sus hijos

Ernesto D'Alessio Charito Ruiz
Ernesto D'Alessio y Charito Ruiz sostuvieron un matrimonio de 16 años (Foto: Instagram)

En la entrevista, el cantante insistió en que todo esfuerzo tiene un objetivo claro: el futuro de sus hijos. Su discurso giró en torno a brindarles estabilidad y oportunidades, incluso en medio de dificultades.

Por los hijos uno hace cualquier cosa… lo que sea hago por ellos”, afirmó, destacando que su motivación principal ha sido garantizar su bienestar y desarrollo.

Actualmente, aseguró que esa etapa complicada quedó atrás, y que tanto el trabajo como su entorno cercano han sido clave para salir adelante. Sin embargo, su testimonio deja ver el impacto que vivió tras uno de los momentos más difíciles de su vida.

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