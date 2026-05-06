Gobernador de BCS defiende a Rocha Moya y pide a Estados Unidos “bajarle dos rayitas”

El mandatario sudcaliforniano calificó de infundadas las acusaciones de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya. Víctor Castro / Twitter

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, defendió públicamente a Rubén Rocha Moya frente a las recientes acusaciones del Gobierno de Estados Unidos. Castro pidió a la administración estadounidense “bajarle dos rayitas” al tono de sus señalamientos y cuestionó directamente a la CIA por presuntas acciones desestabilizadoras.

Las declaraciones de Castro se dieron luego de que autoridades estadounidenses vincularan a Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, con el narcotráfico. El mandatario sudcaliforniano aseguró que se trata de calumnias y manifestó plena confianza en su colega, a quien calificó como amigo. “Espero que los Estados Unidos le bajen dos rayitas a las agresiones”, expresó Castro.

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Acusaciones y postura del gobernador de BCS

Víctor Manuel Castro Cosío afirmó que no teme a posibles investigaciones ni a señalamientos sin pruebas por parte del Gobierno estadounidense. Insistió en que las acusaciones contra Rocha Moya carecen de sustento y subrayó que la amistad entre ambos no será negada por los señalamientos actuales. “No tengo yo por qué esconder la amistad con nadie porque es acusado y además cuando hay evidencias de que no tienen pruebas”, reiteró.

El gobernador sostuvo que, de existir una calumnia, su colega debe responder con argumentos y sostuvo su creencia en la inocencia de Rocha Moya. “Rocha Moya tiene razón, pues si se le calumnia, él frente a una sin razón, pues tendrá que esgrimir sus razones y yo creo en él”, puntualizó Castro.

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Críticas a la CIA y contexto internacional (fuente: ZETA Tijuana)

Castro acusó a las agencias de inteligencia estadounidenses de buscar desestabilizar gobiernos y recordó un “pasado terrible” de la CIA en América y el mundo. Afirmó que las recientes acusaciones forman parte de una estrategia sin pruebas claras: “La CIA tiene una historia terrible no solamente en América, en el mundo de sus funciones desestabilizadoras, está probado, pero se les atrapó y hoy no encuentran otra salida más que calumniar al compañero Rubén Rocha”, desafió el gobernador de Baja California Sur.

Rubén Rocha Moya pidió licencia tras los señalamientos de EEUU. Foto: Gobierno de Sinaloa.

Las declaraciones de Castro se produjeron el 5 de mayo de 2026, en medio de una escalada de tensiones diplomáticas y mediáticas tras los señalamientos de Washington contra el gobernador con licencia de Sinaloa.

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El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, respondió a las acusaciones de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, afirmando que se trata de calumnias y pidiendo a la administración estadounidense reducir el tono de sus agresiones, mientras cuestionó el papel de la CIA en la región.